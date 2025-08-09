Train Ticket Discount: উত্সবের মরসুমে বিরাট উপহার রেলের, রাউন্ড ট্রিপ বুক করলেই মিলবে বড় ছাড়! এই প্রথমবার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি বছরের মতো উৎসবের মরসুমে এবারও বিপুল যাত্রীচাপ সামাল দিতে একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতীয় রেলওয়ে(Indian Railway। বিশেষত দুর্গাপূজা এবং দীপাবলির সময়ে টিকিট বুকিং নিয়ে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে এবং সকলের জন্য একটি মসৃণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে চালু করা হয়েছে "রাউন্ড ট্রিপ প্যাকেজ"। পরীক্ষামূলক এই উদ্যোগে কেবল যাত্রীদের সুবিধা করাই নয়, বরং উৎসবের বিশেষ ট্রেনগুলোকেও আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এই প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য হল, যাত্রীরা যাতে আগে থেকেই তাদের যাওয়া-আসার টিকিট বুক করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এতে শেষ মুহূর্তের টিকিটের অনিশ্চয়তা থেকে তারা মুক্তি পাবেন।
নতুন এই উদ্যোগে যাত্রীরা যদি একইসঙ্গে যাওয়া এবং ফেরার টিকিট বুক করেন, তবে ফিরতি যাত্রার মূল ভাড়ার উপর ২০% ছাড় পাবেন। তবে এই ছাড় শুধুমাত্র মূল ভাড়ার উপর প্রযোজ্য হবে, এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য চার্জ যেমন রিজার্ভেশন ফি, সুপারফাস্ট চার্জ বা জিএসটি-এর উপর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এই সুবিধা পেতে হলে একজন যাত্রীকে অবশ্যই একই নাম, একই শ্রেণি এবং একই উৎস ও গন্তব্যের জন্য টিকিট বুক করতে হবে। এই প্যাকেজটি শুধুমাত্র উৎসবের বিশেষ ট্রেনগুলির জন্যই নয়, নিয়মিত চলাচলকারী কিছু ট্রেনেও কার্যকর হতে পারে। এটি রেলওয়ের টিকিট ব্যবস্থাপনাকে আরও সুশৃঙ্খল করতে সাহায্য করবে।
টিকিট বুকিংয়ের জন্য অবশ্যা নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। যাওয়ার টিকিট বুকিং করা যাবে ২০২৫ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। অন্যদিকে, ফেরার টিকিট বুক করতে হবে ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। টিকিট বুকিং অনলাইনে IRCTC-এর ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে করা যাবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, যাওয়া ও ফেরার উভয় টিকিট একই বুকিং পদ্ধতিতে কাটতে হবে। অর্থাৎ, অনলাইনে বুক করলে দুটি টিকিটই অনলাইনে এবং কাউন্টার থেকে কাটলে দুটি টিকিটই কাউন্টার থেকে কাটতে হবে।
প্যাকেজের আওতায় কাটা টিকিটগুলি সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। এই টিকিটগুলি কোনো অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য নয় এবং টিকিট বুক করার পরে যাত্রীর নাম, তারিখ বা অন্য কোনো তথ্য পরিবর্তন করা যাবে না। এই কঠোর নিয়মটি মূলত যাত্রীদের মধ্যে টিকিট ব্ল্যাক মার্কেটিং বা অন্য কোনো অনিয়ম প্রতিরোধ করার জন্য চালু করা হয়েছে। রেল মন্ত্রক আশা করছে যে এই স্কিমটি বিপুল সাড়া ফেলবে এবং এটি ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে চালু করার পথ খুলে দেবে। এর মাধ্যমে উৎসবের মরসুমে ট্রেনের টিকিট সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতা অনেকাংশে কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।
