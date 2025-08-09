Indias Longest Train: লম্বায় ৪.৫ কিলোমিটার, রয়েছে ৭টি ইঞ্জিন, জেনে নিন দেশের দৈর্ঘতম এই ট্রেন সম্পর্কে....

Indias Longest Train: লম্বায় ৪.৫ কিলোমিটার, রয়েছে ৭টি ইঞ্জিন, জেনে নিন দেশের দৈর্ঘতম এই ট্রেন সম্পর্কে....
Indias Longest Train: রেলের এক অধিকারিকের দাবি, এটি একটি নতুন ধরনের পরীক্ষা। এ ট্রেনের দৌলতে পণ্য পরিবহন ও তার লোডিং অত্যন্ত কম সময়ে হবে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রুদ্রাস্ত্র(Rudrastra)। এটাই ভারতের সবচেয়ে লম্বা ট্রেন। এমনই এক বিশাল ট্রেন চালু করল রেলমন্ত্রক। গত ৭ অগাস্ট এটি প্রথমবার ট্র্যাকে যাত্রা শুরু করেছে। ট্রেনটি উত্তরপ্রদেশের গঞ্জখাজা স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে পৌঁছে য়ায় ঝাড়খণ্ডের ঘরওয়া রোড স্টেশনে। এই ট্রেনের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ট্রেনটি হল মালবাহী ট্রেন।
এই ট্রেনের বিশেষত্ব
ট্রেনটির দৈর্ঘ ৪.৫ কিলোমিটার। এটিতে রয়েছে ৩৫৪টি ওয়াগন। ট্রেনটিকে টানতে কাজে লাগানো হয়েছে ৭টি ইঞ্জিন। এটিই দুনিয়ার দ্বিতীয় লম্বা ট্রেন। সবচেয়ে বেশি লম্বা ট্রেনটি চলে চলে অস্ট্রেলিয়ায়। এটির মোট দৈর্ঘ ৭.৩ কিলোমিটার। মোট ওয়াগন ৬৮২টি।
भारतीय रेल में नया कीर्तिमान!
पूर्व मध्य रेल ने देश मे पहली बार 4.5 किमी लंबी 'रूद्रास्त्र' मालगाड़ी चलाई — 354 वैगन, 6 रेक, 7 इंजन। डीडीयू मंडल के गंजख्वाजा से धनबाद मंडल के लिए चला रुद्रास्त्र। समय की बचत, क्षमता में बढ़ोतरी और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण! #Rudrastra pic.twitter.com/noVyIYRFp6
— East Central Railway (@ECRlyHJP) August 7, 2025
রুদ্রাস্ত্র যাত্রা শুরু করে মোট ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে ৫ ঘণ্টায়। গড় গত ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এরকম একটি ট্রেন চালানোর ফলে সময়, খরচ অনেক কমে গিয়েছে বলেই রেলের দাবি।
আরও পড়ুন-কাজ থেকে ফিরে ঘর খুলতেই আঁত্কে উঠলেন স্ত্রী, যাকে একটু আগেই চা খাইয়ে গেলেন সে কিনা...
আরও পড়ুন-উত্সবের মরসুমে বিরাট উপহার রেলের, রাউন্ড ট্রিপ বুক করলেই মিলবে বড় ছাড়! এই প্রথমবার...
রেলের এক অধিকারিকের দাবি, এটি একটি নতুন ধরনের পরীক্ষা। এ ট্রেনের দৌলতে পণ্য পরিবহন ও তার লোডিং অত্যন্ত কম সময়ে হবে। ফলে খরচ কমবে, ম্যানপাওয়ারও কমবে। এই ট্রেনটিকে চালানো হচ্ছে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরের উপর দিয়ে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)