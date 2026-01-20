Vande Bharat Express: এবার রেল নেটওয়ার্কে নামছে ৮০০ বন্দে ভারতের বিশাল বাহিনী, বিরাট আপডেট রেলের...

Vande Bharat Express: এবার রেল নেটওয়ার্কে নামছে ৮০০ বন্দে ভারতের বিশাল বাহিনী, বিরাট আপডেট রেলের...
Vande Bharat Express: ভারতীয় রেল শুধু বসে যাওয়ার (বন্দে ভারত ট্রেনেই থেমে থাকছে না; খুব শীঘ্রই বন্দে ভারত স্লিপার চালু হতে যাচ্ছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের যাত্রী পরিবহণে গতি আনতে কেন্দ্র চালু করেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। পাশাপাশি, চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার চলবে অসম ও বাংলার মধ্যে। এবার আরও বড় ঘোষণা করল ভারতীয় রেল।
রেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে রেল চালু করবে ৮০০ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ২০৪৭ সালের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হবে ৪৫০০। পুরনো সব ট্রেনকে বদলে দেবে বন্দে ভারত।
রেল সূত্রে খবর, দেশের প্রধান রুটগুলোতে বর্তমানে যে পুরানো এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো চলে, সেগুলোর জায়গায় উন্নত প্রযুক্তির বন্দে ভারত ট্রেন চালানো হবে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছিল। বর্তমানে দেশে ১৬০টিরও বেশি বন্দে ভারত পরিষেবা চালু রয়েছে। এই ট্রেনগুলো দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এবং সেমি-হাই-স্পিড । এতে যাত্রীরা আগের চেয়ে কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন এবং স্টেশনে ও ট্রেনের ভেতরে আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০০টি ট্রেন ধাপে ধাপে চালু করা হবে। এর জন্য রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নতি এবং যেসব কারখানায় এই ট্রেনগুলো তৈরি হয়, সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমকে একজন রেল কর্মকর্তা বলেছেন, “২০৩০ সালের মধ্যে আমরা আমাদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারব বলে আশা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ওই সময়ের মধ্যে প্রধান রুটগুলোর পুরানো ধাঁচের ট্রেনগুলো বদলে ফেলে সেখানে দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা।”
ভারতীয় রেল শুধু বসে যাওয়ার (Chair-car) বন্দে ভারত ট্রেনেই থেমে থাকছে না; খুব শীঘ্রই বন্দে ভারত স্লিপার কোচ (শোয়ার সুবিধাযুক্ত ট্রেন) চালু হতে যাচ্ছে। এই দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে শোয়ার বার্থ থাকবে, যাতে যাত্রীরা সারা দেশ জুড়ে সারারাত আরামদায়ক ভ্রমণ করতে পারেন।
এছাড়া, ভারতীয় রেল পরবর্তী প্রজন্মের বন্দে ভারত ট্রেন তৈরির পরিকল্পনা করেছে। এই নতুন ট্রেনগুলোতে ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি আরও বাড়বে, যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা আরও আরামদায়ক করা হবে।
এই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রেনগুলো ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করবে। চিন বা স্পেনের মতো দেশগুলো ট্রেন তৈরির জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত, কিন্তু তাদের চেয়েও বেশি সংখ্যক ট্রেন তৈরি করে ভারত দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত ট্রেন উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে পারবে।
