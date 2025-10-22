English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Railway Job: প্রায় ৬ হাজার কর্মী নিয়োগ করছে রেল, কারা পরীক্ষায় বসতে পারবেন, আবেদনের শেষ তারিখ কবে?

Railway Recruitment Job 2025: নোটিফিকেশন অনুযায়ী ওই ক্যাটেগোরিতে কর্মী নিয়োগ করা হবে স্টেশন ম্য়ানেজার, গুডস ট্রেন ম্যানেজার, ট্রাফিক অ্যাসিস্টান্ট-সহ একাধিক পদে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 22, 2025, 11:16 AM IST
Railway Job: প্রায় ৬ হাজার কর্মী নিয়োগ করছে রেল, কারা পরীক্ষায় বসতে পারবেন, আবেদনের শেষ তারিখ কবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেলে বিপুল কাজের সুযোগ। গ্রাজুয়েট লেভেল জব-এ ৫,৮১০ কর্মী নিয়োগ করবে রেল। ওইসব কর্মী নেওয়া হবে নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগোরিতে। রেলের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ওই ক্যাটেগোরিতে কর্মী নিয়োগ করা হবে স্টেশন ম্য়ানেজার, গুডস ট্রেন ম্যানেজার, ট্রাফিক অ্যাসিস্টান্ট-সহ একাধিক পদে।

Add Zee News as a Preferred Source

স্নাতকরা আবেদন করতে পারবেন

স্টেশন মাস্টার চিফ

কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার

গুডস ট্রেন ম্যানেজার

ট্রাফিক অ্যাসিস্টান্ট

জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্টান্ট কাম টাইপিস্ট

সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট

কীভাবে আবেদন

আবেদন করতে হবে www.rrbapply.gov.in সাইটে গিয়ে

আবেদন শুরু ২১ অক্টোবর ২০২৫

আবেদনের সেষ তারিখ ২০ নভেম্বর

ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর

আবেদন সংশোধন করা যাবে ২৩ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত

যোগ্যতা

স্টেশন মাস্টার চিফ, কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, গুডস ট্রেন ম্যানেজার, ট্রাফিক অ্যাসিস্টান্ট, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্টান্ট কাম টাইপিস্ট, সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট
পদে আবেদনের যোগ্যতা স্নাতক। 

অন্যদিকে, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, ট্রেন ক্লার্ক, কমার্শিয়াল ক্লার্ক কাম টিকিট ক্লার্ক পদে আবেদনের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পাস হতে হবে। কমপিউটারে হিন্দি ও ইংরেজি টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
indian railRail JobRail News
পরবর্তী
খবর

Bengaluru lecturer tragic incident: হিম যৌনতায় নৃশংস স্বামী! চাহিদা, আরও টাকা আনো... অতিষ্ঠ যুবতী অধ্য়াপিকার ভিডিয়োয় আকুতি লিখেই ঝাঁপালেন নদীতে...
.

পরবর্তী খবর

Asrani Passed Away: দীপাবলিতে দুঃসংবাদ! আচমকাই প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা আসরানি...