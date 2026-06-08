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Indian Railway Tatkal Booking: ৪০ বছরের সিস্টেমের ইতি! শুরু হচ্ছে হাই-টেক বুকিং, রেলেও এবার AI

Indian Railway Tatkal Ticket Booking: আগস্ট মাস থেকে ভারতীয় রেল তাদের ৪০ বছর পুরনো টিকিট বুকিং ব্যবস্থা (PRS) বন্ধ করতে চলেছে। এর বদলে সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক ক্লাউড সিস্টেম চালু হবে। এই নতুন প্রযুক্তির ডেটা প্রসেস করার ক্ষমতা অনেক বেশি। ফলে উৎসবের মরসুমে বা তৎকাল বুকিংয়ের সময় আর সার্ভার ক্র্যাশ করবে না।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:38 PM IST
Indian Railway Tatkal Booking: ৪০ বছরের সিস্টেমের ইতি! শুরু হচ্ছে হাই-টেক বুকিং, রেলেও এবার AI

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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