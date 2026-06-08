/Indian Railway Tatkal Booking: ৪০ বছরের সিস্টেমের ইতি! শুরু হচ্ছে হাই-টেক বুকিং, রেলেও এবার AI

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলে ঐতিহাসিক পরিবর্তন। বহু বছরের পুরনো ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে রেল। ১৯৮৬ সাল থেকে চলে আসা 'প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম' (PRS) এবার অতীত হতে চলেছে। এর পরিবর্তে রেল নিয়ে আসছে সম্পূর্ণ নতুন, আধুনিক এবং অত্যন্ত দ্রুতগতির একটি রিজার্ভেশন ব্যবস্থা।
সম্প্রতি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই মেগা প্রজেক্টের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি রেল আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, আগস্ট মাস থেকে যখন ধাপে ধাপে ট্রেনগুলোকে নতুন সিস্টেমে স্থানান্তরিত করা হবে, তখন সাধারণ যাত্রীদের টিকিট বুকিংয়ে যেন কোনও ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা না হয়।
কেন এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত?
ভারতীয় রেলের বর্তমান টিকিট বুকিংয়ের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। গত ৪০ বছরে প্রযুক্তিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ২০০২ সালে যখন প্রথমবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকিট বুকিং শুরু হয়, তখন অনলাইন গ্রাহকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো- বর্তমানে প্রায় ৮৮% টিকিট অনলাইনে বুক করা হয়।
উৎসবের মরসুমে বা সকালে তৎকাল বুকিংয়ের সময় হঠাৎ সার্ভারে চাপ বাড়ায় ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ ধীরগতির হয়ে যেত। এই বিপুল ডিজিটাল চাহিদা এবং অতিরিক্ত চাপ সামাল দেওয়ার জন্যই এই আধুনিক সিস্টেম ডিজাইন করা হয়েছে।
নতুন সিস্টেমের ৩টি সবচেয়ে বড় সুবিধা
১. তৎকাল বুকিংয়ের সময় 'সার্ভার ক্র্যাশ'-এর সমস্যা চিরতরে শেষ:
নতুন রিজার্ভেশন সিস্টেমটি উন্নত ক্লাউড এবং হাই-ক্যাপাসিটি (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন) প্রযুক্তিতে কাজ করে। এর ডেটা প্রসেস করার ক্ষমতা পুরনো সিস্টেমের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে এই যে, তৎকাল টিকিট উইন্ডো খোলার সময় বা উৎসবের ভিড়েও সার্ভারে কোনও চাপ পড়বে না। বুকিং হবে একদম আরামসে।
২. ৯৪% নির্ভুলতার সঙ্গে AI জানাবে- 'টিকিট কনফার্ম হবে কি না':
এই নতুন সিস্টেমের সবচেয়ে বৈপ্লবিক এবং আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ভিত্তিক 'ওয়েটিং প্রেডিকশন ফিচার'। যদি আপনি কোনও ওয়েটিং টিকিট পান, তবে এই সিস্টেমটি আপনাকে জানিয়ে দেবে যে আপনার টিকিট কনফার্ম হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। আগে এই ফিচারের নির্ভুলতার হার ছিল মাত্র ৫৩%, যা এখন আধুনিক AI-এর সাহায্যে ৯৪% নির্ভুল হয়ে উঠেছে। এর ফলে যাত্রীরা তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করতে পারবেন।
৩. 'RailOne' অ্যাপের দুর্দান্ত সাফল্য:
রেলের এই নতুন সিস্টেমটি তাদের নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'RailOne' অ্যাপের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত থাকবে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে লঞ্চ হওয়া এই অ্যাপটি মাত্র এক বছরের মধ্যে ৩.৫ কোটিরও বেশি ডাউনলোড হয়েছে। এই অ্যাপে প্রতিদিন প্রায় ৯.২৯ লক্ষ টিকিট বুক করা হচ্ছে। এই একটি মাত্র অ্যাপের মাধ্যমেই যাত্রীরা শুধু রিজার্ভেশনই নয়, বরং লাইভ ট্রেন স্ট্যাটাস, কোচ পজিশন এবং অভিযোগ নথিভুক্ত করার মতো সমস্ত সুবিধা এক জায়গায় পেয়ে যাবেন।
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