/বিনা টিকিটের যাত্রীদের ফাইন এবার একলাফে ডবল, হকারদের জন্যও নয়া ফরমান রেলের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনা টিকিটে ভ্রমণে এবার বিরাট জরিমানার ব্যবস্থা করল ভারতীয় রেল। অবৈধ টিকিটে বা বিনা টিকিটে ভ্রমণের ক্ষেত্রে জরিমানা দ্বিগুণ করে দিল রেল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নতুন ফাইন কার্যকর হয়ে গিয়েছে ২০ জুন থেকেই। রেলে অনুমতি ছাড় হকারি করলে, রেল নোংরা করলেও দিতে হবে মোটা টাকা জরিমানা। সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোন মে মাসে মোট ৪.৯৬ লাখ বিনা টিকিটের যাত্রীর কাছে থেকে জরিমানা বাবদ আদায় করেছে ৪০.৮৫ কোটি টাকা।
Passenger Advisory— DRM Bhusaval (@BhusavalDivn) June 20, 2026
As per the provisions of the Jan Vishwas Act, 2026, the minimum penalty under Sections 137 & 138 of the Railway Act, 1989, has been increased from ₹250 to ₹500, with immediate effect.
Passengers are requested to travel with a valid ticket and…
রেলের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে জন বিশ্বাস আইন ২০২৬ এর ১৩৭ ও ১৩৮ ধারা অনুযায়ী নূন্যতম জরিমানার অঙ্ক ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০০ টাকা। এই হার ২০ জুন থেকে কার্যকর করা হয়েছে। জরিমানা এড়াতে রেল যাত্রীদের বৈধ টিকিট নিয়েই সফর করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। রেল মন্ত্রক মূলত একটি অফিশিয়াল নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে যে, ১৯ জুন (বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন) থেকেই রেলের একটি পুরোনো আইনের (রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৯৮৯) কিছু ধারায় পরিবর্তন এনে নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে।
হকারদের জন্যও নির্দেশিকা জারি করেছে রেল। বলা হয়েছে বিনা অনুমতিতে অর্থাত্ বৈধ পাস ছাড়া ট্রেনে হকারি করলে দিতে হবে জরিমানা। পাশাপাশি ট্রেনে ভিক্ষা করা যাবে না। এরকম কাজ করলে দিতে হবে ২০০০ টাকা জরিমানা। আবার ১ বছরের জেলও হতে পারে।
রেলের সম্পত্তির ক্ষতি করা যাতে অন্যান্য যাত্রীদের সমস্যা হয়, এমন কোনও কাজ করলে দিতে হবে জরিমানা। এক্ষেত্রে জরিমানা দিতে হতে পারে ১০০০ টাকা। পাশাপাশি মত্ত অবস্থায় অন্যান্য যাত্রীদের সমস্যা করলে তাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের জরিমানও হবে।
ওইসব জরিমানা পাশাপাশি, রেলের প্রস্তাব হল মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করা বার্থ বা সিট দখল করে বসে থাকলে ২৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। কোনও নিষিদ্ধ জিনিস বহন করলে ১০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।
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