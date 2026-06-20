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বিনা টিকিটের যাত্রীদের ফাইন এবার একলাফে ডবল, হকারদের জন্যও নয়া ফরমান রেলের

Indian Rail Fine Rules: রেলের সম্পত্তির ক্ষতি করা যাতে অন্যান্য যাত্রীদের সমস্যা হয়, এমন কোনও কাজ করলে দিতে হবে জরিমানা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 20, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:54 PM IST
বিনা টিকিটের যাত্রীদের ফাইন এবার একলাফে ডবল, হকারদের জন্যও নয়া ফরমান রেলের

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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