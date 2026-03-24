Railways Allowance: লোকো পাইলট-সহ রানিং স্টাফদের 'কিলোমিটারেজ অ্যালাওয়েন্স' এবং 'অ্যালাওয়েন্স ইন লিউ অফ কিলোমিটারেজ' বৃদ্ধির ঘোষণা রেল মন্ত্রকের। নতুন নিয়ম ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 24, 2026, 09:07 PM IST
Railways DA News Big: অবিশ্বাস্য প্রাপ্তিযোগ, মিলবে ৫০% ডিএ; অষ্টম পে কমিশনের আবহেই রেলকর্মীদের বড় সুখবর!
রেলকর্মীদের ঘরে ঘরে সুখবরের সুবাতাস। একলপ্তে বিপুল প্রাপ্তি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশনের (8th Pay Commission) সুখবরের আগেই সুবাতাস বইল রেলকর্মীদের সংসারে। রেল মন্ত্রক (Ministry of Railways) বড় খবর দিয়ে জানাল, তারা ডিএ (DA) পাবেন। বাড়ছে ভাতা। লোকো পাইলট-সহ রানিং স্টাফদের 'কিলোমিটারেজ অ্যালাওয়েন্স' (Kilometrage Allowance) এবং 'অ্যালাওয়েন্স ইন লিউ অফ কিলোমিটারেজ' (ALK) বৃদ্ধির ঘোষণা করল রেল মন্ত্রক।

২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই

২০২৬ সালে অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) কার্যকর হওয়ার জল্পনার মাঝেই, লোকো পাইলট-সহ রানিং স্টাফদের 'কিলোমিটারেজ অ্যালাওয়েন্স' (Kilometrage Allowance) এবং 'অ্যালাওয়েন্স ইন লিউ অফ কিলোমিটারেজ' (ALK) বৃদ্ধির ঘোষণা করল রেল মন্ত্রক। এই নতুন নিয়ম ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পূর্বপ্রভাবিত (Retrospective) হিসেবে কার্যকর হবে।

রেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত

অল ইন্ডিয়া রেলওয়েমেনস ফেডারেশন (AIRF) এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়েমেন (NFIR)-এর মতো স্বীকৃত সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার পরে দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল বোর্ড। অর্থ মন্ত্রকের (Department of Expenditure) অনুমোদনের পরেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। রেল মন্ত্রকের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভাতাপ্রাপ্তির অন্যান্য শর্তাবলী এবং নিয়মগুলি আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে। শুধুমাত্র ভাতার হার সংশোধন করা হয়েছে।

কেন এই বৃদ্ধি

২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মহার্ঘ ভাতা (DA) ৫০ শতাংশে পৌঁছনোর কারণেই রানিং স্টাফদের এই ভাতা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের 'রেলওয়ে সার্ভিসেস (সংশোধিত বেতন) রুল' অনুযায়ী এই হার পুনর্নির্ধারণ করা হল।

কারা উপকৃত হবেন

এই সিদ্ধান্তের ফলে ২ লক্ষেরও বেশি রেলকর্মী সরাসরি উপকৃত হবেন। এর মধ্যে রয়েছেন লোকো পাইলট, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, ফায়ারম্যান এবং ট্রাফিক রানিং স্টাফরা।

নতুন অর্থবর্ষের ঠিক আগেই

নতুন অর্থবর্ষের ঠিক আগে রেলের এই পদক্ষেপে বেজায় খুশি রেলের রানিং স্টাফদের বড় অংশ। অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে আলোচনার আবহে এই ঘোষণা কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বৃদ্ধি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও।

