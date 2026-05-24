/Indian Railways Prohibited Items 2026: ট্রেনে ভুলেও নিয়ে উঠবেন না এই কয়েকটি জিনিস, অন্যথায় গ্রেফতার হয়ে যাবেন জেলে, রইল পুরো নিষিদ্ধ তালিকা

Indian Railways Prohibited Items: অজান্তেই কিছু জিনিস নিয়ে আপনি ট্রেনে উঠে পড়ছেন! কিন্তু এখনই সাবধান হয়ে যান। জেনে নিন ট্রেনে কী কী নিয়ে ওঠা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এখনই তালিকা জেনে নিন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে রেল সফরের আলাদাই আকর্ষণ। এমনকী বিদেশিরাও সেই অভিজ্ঞতা নেন এই দেশে এসে। স্টেশনে গরম ধোঁয়া ওঠা চা, উইন্ডো সিটের ধারে বসে অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যে ডুব দেওয়া থেকে অপরিচিত সহযাত্রীদের সঙ্গে গভীর রাতের আলাপচারিতা! যারা কোনও এক জাদুবলে ভ্রমণের পথেই বন্ধু হয়ে ওঠেন। তবে অধিকাংশ ট্রেন যাত্রীই আজও জানেন না যে, ট্রেনে কী কী জিনিস নিয়ে ওঠা দণ্ডনীয় অপরাধ। ভারতীয় রেলের কঠোর নিয়মকানুন শুধুই আর্থিক জরিমানা বা জিনিস বাজেয়াপ্ততে সীমাবদ্ধ নয়। ভুল করলে আপনাকে জেলেও কাটাতে হতে পারে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই নিয়মগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে সেইসব ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে, যেখানে আপনার নেওয়া একটি বিপজ্জনক বস্তুই শয়ে শয়ে মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে!
ভারতীয় রেলে কী কী নেওয়া যায় না?
দাহ্য বা বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে ট্রেনে ওঠা নিষেধ। পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন নেওয়া যায় না। আতসবাজি, গ্যাস সিলিন্ডার, স্টোভের জ্বালানি এমনকী কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের মতো জিনিসও ট্রেনে নিষিদ্ধ। অনেক যাত্রী দীর্ঘ যাত্রার সময়ে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করবেন বলে ট্রেনে ছোট ক্যাম্পিং সিলিন্ডার বা জ্বালানির ক্যান সঙ্গে নেন। তবে, এগুলি বিপজ্জনক পণ্য হিসেবে গণ্য হয়। কারণ সামান্য ছিদ্র বা স্ফুলিঙ্গও কোচের ভিতরে বিরাট বিপর্যয় ঘটাতে পারে। আতসবাজি হল আরেকটি বহুল বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিস, বিশেষ করে দিওয়ালি এবং বিয়ের মরসুমে। বিপুল পরিমাণে বহন করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। রেল যদি মনে করে যে এই জিনিসগুলি যাত্রীদের ক্ষেত্রে গুরুতর হুমকির কারণ হতে পারে, তবে যাত্রীদের গ্রেফতার করাও হতে পারে। অ্যাসিড, বিষাক্ত পদার্থ এবং ক্ষয়কারী রাসায়নিকের ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। শিল্প রাসায়নিক, পরিষ্কার করার অ্যাসিড, কীটনাশক এবং তীব্র দ্রাবকও যাত্রীবাহী কোচে কিন্তু নিষিদ্ধ। রেল এগুলিকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ দুর্ঘটনাবশত ছড়িয়ে পড়লে বিপদ হতে পারে।
চমকে দেওয়ার মতো জিনিসও রয়েছে
আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ জিনিসও অতিরিক্ত পরিমাণে বহণ করলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। অনুমতি ছাড়া বিপুল পরিমাণে রান্নার গ্যাসের সরঞ্জাম, তৈলাক্ত পদার্থ বা দাহ্য দ্রব্য নিয়ে ট্রেনে উঠলে জরিমানা হতে পারে। রেল এমন বড় আকারের লাগেজ নিতেও নিরুৎসাহিত করে যা বের হওয়ার পথ বা চলাচলের রাস্তা আটকে দেয়। আরেকটি গুরুতর অপরাধ হল বৈধ কাগজপত্র এবং পূর্বানুমতি ছাড়া অবৈধ অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদ নিয়ে ওঠা। এমনকী লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রের ক্ষেত্রেও কঠোর পরিবহণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যাত্রীদের ট্রেনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণীর পণ্য, মাদকদ্রব্য বা চোরাচালানের পণ্য পরিবহন না করার জন্যও সতর্ক করা হয়। এই ধরনের অপরাধগুলি পৃথক ফৌজদারি আইনের অধীনে বিচার করা হয় এবং এর জন্য আইনি জরিমানার বাইরেও গুরুতর শাস্তি হতে পারে।
