/IRCTC-র বড় খবর! ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ে দুর্দান্ত সুবিধা

অয়ন ঘোষাল: আগামীকাল ৩১ জুলাই থেকে নয়া সিদ্ধান্ত ভারতীয় রেলের। টিকিট কাটার সময়ই এবার অনলাইনে বুক করা যাবে লাগেজ। একটি নতুন ডিজিটাল পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। এবার IRCTC পোর্টালে ট্রেনের কনফার্ম টিকিট বুক করার সময়ই অতিরিক্ত লাগেজ অনলাইনে বুক করা যাবে। রেলের তরফে বলা হয়েছে, এই সুবিধার ফলে যাত্রীদের অনেকটাই লাভ হবে।
১) স্টেশনের লাগেজ কাউন্টারে আর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হবে না।
২) যাত্রার আগেই অতিরিক্ত লাগেজ বুক করে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করা যাবে।
৩) অতিরিক্ত লাগেজের কারণে TTE-এর জরিমানা এড়ানো সম্ভব হবে।
৪) বিভিন্ন শ্রেণির লাগেজ সীমা, বুকিং নিয়ম ও নিষিদ্ধ সামগ্রীর তথ্য এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোন ক্লাসে কত লাগেজ নেওয়া যাবে?
➡️ এসি ফার্স্ট ক্লাস
বিনামূল্যে: ৭০ কেজি
সর্বোচ্চ বুকিং: ১৫০ কেজি
➡️ ফার্স্ট ক্লাস / এসি টু-টিয়ার
বিনামূল্যে: ৫০ কেজি
সর্বোচ্চ বুকিং: ১০০ কেজি
➡️ স্লিপার ক্লাস
বিনামূল্যে: ৪০ কেজি
সর্বোচ্চ বুকিং: ৮০ কেজি
➡️ সেকেন্ড ক্লাস
বিনামূল্যে: ৩৫ কেজি
সর্বোচ্চ বুকিং: ৭০ কেজি
➡️ এসি থ্রি-টিয়ার / এসি থ্রি ইকোনমি / এসি চেয়ার কার
বিনামূল্যে লাগেজ সীমা: ৪০ কেজি
যাত্রীদের জন্য এটি ভারতীয় রেলের ডিজিটাল পরিষেবার আরও একটি বড় পদক্ষেপ করা হয়েছে বলেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ট্রেন সফরকে আরও সহজ, দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত করার ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ।
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