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IRCTC-র বড় খবর! ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ে দুর্দান্ত সুবিধা

IRCTC online luggage booking: IRCTC পোর্টালে ট্রেনের কনফার্ম টিকিটের সঙ্গে অতিরিক্ত লাগেজ বুক করার সুবিধা চালু করছে। এর ফলে যাত্রীদের আর স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না। যাত্রার আগেই লাগেজ বুক করা যাবে, ফলে টিটিই (TTE)-এর অহেতুক জরিমানার ভয় থাকবে না। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:15 AM IST
IRCTC-র বড় খবর! ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ে দুর্দান্ত সুবিধা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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