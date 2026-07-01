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ব্রেন, হার্ট, লাংস, রক্তনালীও! গায়েব সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভেনেজুয়েলায় ভারতীয় নাবিকের আশ্চর্কজনক রহস্যমৃত্যু

Venezuela Indian sailor mystery: রাকেশের বাবা জানিয়েছেন, কোম্পানি থেকে প্রথমে তাদের কাছে ফোন এসেছিল। জানানো হয়েছিল যে, জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছে রাকেশ। গুরুতর চোট পেয়েছে এবং বাঁচার সম্ভাবনা কম। তারপরেই রাকেশের মৃত্যু হয়। প্রায় এক মাস পর ছেলের দেহ বাড়ি ফিরতেই আঁতকে ওঠে গোটা পরিবার।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:48 PM IST
ব্রেন, হার্ট, লাংস, রক্তনালীও! গায়েব সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভেনেজুয়েলায় ভারতীয় নাবিকের আশ্চর্কজনক রহস্যমৃত্যু
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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