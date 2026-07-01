/ব্রেন, হার্ট, লাংস, রক্তনালীও! গায়েব সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভেনেজুয়েলায় ভারতীয় নাবিকের আশ্চর্কজনক রহস্যমৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জোড়া ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরী ভেনেজুয়েলা। প্রায় ২০০০ জনের মৃত্যুতে হাহাকার। এরই মধ্যে এক ভারতীয় নাবিকের রহস্যমৃত্যু নিয়ে তোলপাড়। মৃত যুবকের নাম রাকেশ চৌহান, বয়স ৩৩। গত মে মাসে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশে রাকেশের মৃত্যু হয়। রাকেশের কোম্পানির দাবি, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেহ বাড়ি ফিরতেই থ পরিবার।
সম্প্রতি রাকেশের মৃতদেহ উত্তরপ্রদেশের দেহরিয়ায় পৌঁছায়। রাকেশের নিথর দেহ দেখে আঁতকে ওঠে গোটা পরিবার। সামনে আসে এক ভয়ংকর তথ্য। রাকেশের পরিবারের অভিযোগ, তাঁর দেহ থেকে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস-সহ সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গায়েব। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ 'ফেডারেশন অব সিফারার্স ইউনিয়নস অব ইন্ডিয়া' (FSUI) পুরো ঘটনার একটি সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে।
কে এই রাকেশ চৌহান?
রাকেশ চৌহান উত্তরপ্রদেশের দেহরিয়া জেলার লাগদা বাজার তোলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মার্চেন্ট নেভির কর্মী। 'এক্সফিনিটি' নামের একটি কোম্পানির মাধ্যমে গত ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে ভেনেজুয়েলায় যান। গত মে মাসে তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় এক মাস দেহটি ভেনেজুয়েলায় ডিপ ফ্রিজে রাখা ছিল।
এরপর গত ৪ জুন রাকেশের মৃতদেহ তাঁর দেশের বাড়িতে পৌঁছায়। কিন্তু ভেনেজুয়েলা সরকার বা ওই কোম্পানি পরিবারটিকে কোনো ময়নাতদন্তের (অটোপ্সি) রিপোর্ট দেয়নি। এমনকি তিনি কীভাবে মারা গেলেন, তাও পরিষ্কার করে জানায়নি। এতে পরিবারের সন্দেহ বাড়ে। পরে জেলা শাসকের নির্দেশে ভারতে তাঁর দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা হয়। আর তাতেই চিকিৎসকরা চমকে যান।
#RakeshChauhan reported dead in #Venezuela.— FSUI (@FSUIINDIA) June 30, 2026
Mortal remains sent back to his hometown in Uttar Pradesh without any autopsy report or details from Venezuelan authorities.
Family demanded re-autopsy. The official Post-Mortem Report conducted in… pic.twitter.com/4dGSZtPEfp
ভয়ংকর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট:
ভারতে হওয়া ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, রাকেশের শরীরে একটি অঙ্গও নেই। চিকিৎসকরা জানান, রাকেশের মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, দুটি ফুসফুস, লিভার, কিডনি, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী, অন্ত্র- সব উধাও। এর পাশাপাশি তাঁর থাইরয়েড, পিত্তথলি ও প্রধান রক্তনালীগুলিও কেটে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহে আগের ময়নাতদন্তের প্রচুর সেলাইয়ের দাগ ছিল। ঘাড় থেকে তলপেট পর্যন্ত ২২টি এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত মাথার পেছনে ২১টি সেলাই ছিল। রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শরীরে কোনো অঙ্গ না থাকার কারণে তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ জানা সম্ভব হয়নি।
বিস্ফোরক রাকেশের বাবা:
মৃতের বাবা রামদেব চৌহান জানান, কোম্পানি প্রথমে তাঁদের ফোনে বলেছিল রাকেশ জাহাজে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন এবং তাঁর চিকিৎসা চলছে। তার পরের দিন সকালেই বলা হয় তাঁর বেঁচে থাকার আশা কম। আর সেই দিন সন্ধ্যেবেলাই তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়। কোম্পানি প্রথমে এক সপ্তাহের মধ্যে দেহ দেশে ফেরানোর কথা দিলেও প্রায় এক মাস পর দেহটি বাড়িতে পৌঁছায়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের কাছে আসল তথ্য লুকোনো হয়েছে। তাঁরা এই কোম্পানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
সাধারণত ময়নাতদন্তের পরীক্ষার জন্য কিছু অঙ্গ বা তার ছোট অংশ ল্যাবে পাঠানো হয়। কিন্তু এভাবে পুরো শরীর খালি করে দেওয়ার ঘটনা একেবারেই স্বাভাবিক নয়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সিফারার্স ইউনিয়ন জানিয়েছে, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় কর্মীদের এভাবে 'বলির পাঁঠা' বানানো মেনে নেওয়া হবে না। তারা ভেনেজুয়েলা সরকারের কাছে জবাবদিহি চেয়েছে। পাশাপাশি, ভারতীয় দূতাবাসের হস্তক্ষেপ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য সঠিক ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে।
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