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সব বিপদ কেটে গেছে...! শেষ মেসেজের ঠিক পরেই ভয়ংকর হামলায় হরমুজেই শেষ হয়ে গেলেন ভারতীয় নাবিক

ইরানি হামলায় হরমুজ প্রণালীতে নিখোঁজ যান ভারতীয় নাবিক। বুধবার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পরিবার। পরিবার জানিয়েছে, শেষ মেসেজের পরই জাহাজটি হামলার মুখে পড়ে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 15, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:03 PM IST
সব বিপদ কেটে গেছে...! শেষ মেসেজের ঠিক পরেই ভয়ংকর হামলায় হরমুজেই শেষ হয়ে গেলেন ভারতীয় নাবিক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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