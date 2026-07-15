/সব বিপদ কেটে গেছে...! শেষ মেসেজের ঠিক পরেই ভয়ংকর হামলায় হরমুজেই শেষ হয়ে গেলেন ভারতীয় নাবিক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত রবিবার সাইপ্রাসের পতাকা লাগানো বাণিজ্যিক জাহাজ 'জিএফএক্স গ্যালাক্সি'-তে হামলা চালায় ইরান। ওমান উপকূলে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করার সময় ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) এই হামলা চালায়। হামলার জেরে জাহাজে ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। সেই অবস্থায় জলে ঝাঁপ দেন অনেকে। ১১ জনের মধ্যে ১০ ভারতীয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। একজনের খোঁজ প্রথমে পাওয়া যায়নি। পরে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ভারতের পুণের বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হেরম্ব কর্মরকার নিহত হয়েছেন। বুধবার তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন মৃত ওই নাবিকের পরিবার। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, জাহাজটিতে থাকা ১০ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই হামলার ঘটনার পর থেকেই হেরম্ব নিখোঁজ ছিলেন।
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী নিরাপদে পার হওয়ার পরপরই বাড়িতে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন হেরম্ব। তিনি ভেবেছিলেন বিপদের মুহূর্ত কেটে গেছে। নিজের শেষ মেসেজে তিনি জানিয়েছিলেন, জাহাজটি পারস্য উপসাগর নিরাপদে পার করেছে। কিন্তু তার পরেই জাহাজটি হামলার মুখে পড়ে। এটিই ছিল পরিবারের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা। এক সাক্ষাৎকারে হেরম্বের শ্বশুর বিবেক ট্যান্ডন গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তাঁদের বয়স মাত্র ৩০ বছর ছিল। ভারত সরকারের কাছে তাঁদের একটাই আকুল অনুরোধ, যেন এই তরুণ নাবিকের নিথর দেহটি অক্ষত অবস্থায় দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।
এদিকে বাণিজ্যিক জাহাজে এই ধরনের ধারাবাহিক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। এই ঘটনাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে চিহ্নিত করেছে সরকার। ওমানের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, তারা ওমানি প্রশাসন, জাহাজের মালিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। উদ্ধারকাজের তদারকিসহ সব ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডও জানিয়েছে যে ইরানি হামলার পরেই নাবিক নিখোঁজ হন। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ খনিজ তেল পরিবাহিত হয়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সুরক্ষার জন্য এই সমুদ্রপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে সাম্প্রতিক হামলা ঘিরে পরিস্থিতি এখন চরম উত্তপ্ত।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে মারাত্মক হামলা চালায় ইরান। ওমানের জলসীমায় হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় 'মুম্বাসা' এবং 'আল বাহিয়াহ' নামের দুটি জাহাজে এই হামলা হয়। এই হামলায় এক ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারান এবং আরও আটজন নাবিক গুরুতর আহত হয়েছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। নিহত ভারতীয় নাবিক 'মুম্বাসা' জাহাজে কাজ করতেন। আহতদের মধ্যে ছয়জন ভারতীয় এবং দুইজন ইউক্রেনের নাগরিক।
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