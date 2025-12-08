English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 8, 2025, 05:11 PM IST
Indian Student Dies In House Fire: নিউ ইয়র্কে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বোঘোরে ঝলসে প্রাণ গেল সহজের... শোকস্তব্ধ পাড়া...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ ইয়র্ক শহরের একটি আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ২৪ বছর বয়সী ভারতীয় ছাত্রী সহজ রেড্ডি উদুমালা। অন্ধ্রপ্রদেশের নালগোন্ডা জেলার বাসিন্দা সহজ , নিউ ইয়র্ক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে মাস্টার্স করছিলেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৫ ডিসেম্বর।

ঘটনাস্থলটি ছিল নিউ ইয়র্কের হেম্পস্টেড এলাকার একটি বাড়ি, যেখানে সাহাজা তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ভাড়া থাকতেন। আগুন লাগার সময় তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে। আগুনের সূত্রপাতের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে স্থানীয় দমকল বিভাগ জানিয়েছে, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো বাড়িটিকে গ্রাস করে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও, সহজের প্রাণ বাঁচানো যায়নি।

সহজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভারতীয় ছাত্রসমাজ এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কনস্যুলেট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা সাহাজার পরিবারকে সবরকম সহায়তা করছে এবং সৎকারের জন্য মৃতদেহ দ্রুত ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা সাহাজার অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তার পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল।'

সহজের  বাবা মা বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশে রয়েছেন এবং মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা ভেঙে পড়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারত সরকার সাহাজার দেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। জানা গেছে, সাহাজা মাত্র কয়েক মাস আগে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন এবং তার স্বপ্ন ছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার।

এই ঘটনার পর নিউ ইয়র্কের স্থানীয় প্রশাসন আবাসিক ভবনগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, আগুন লাগার সময় তারা বিকট শব্দ শুনতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগে খবর দেন। তবে আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে সাহাজাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সহজের  স্মৃতিতে নিউ ইয়র্কে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটি শোকসভা আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর বন্ধুরা জানিয়েছেন, সাহাজা ছিল অত্যন্ত মেধাবী। তার এই অকাল মৃত্যুতে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হবার নয়।

