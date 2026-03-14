Punjab youth dies in Russia: চাকরির আশায় রাশিয়ায়: ৮ মাস পর কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন পঞ্জাবের যুবক

Punjab youth dies in Russia:, ছেলের সঙ্গে শেষ মুহূর্তগুলিতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা এখনও জানেন না, দাবি পরিবারের।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 14, 2026, 10:27 PM IST
রাশিয়া থেকে কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন ভারতীয় যুবক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  চাকরির টোপ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে! আট মাস পর রাশিয়া থেকে কফিন‍বন্দি হয়ে ফিরলেন ভারতীয় যুবক। শোকের ছায়া পঞ্জাবে লুধিয়ানায়।

আরও পড়ুন:  Bengaluru Murder: তুই ছোট জাতের, তুই ফালতু, তুই একঘেয়ে: ঝকঝকে তরুণী রঞ্জিতাকে নতুনের কামনায় মেরেই ফেলল প্রেমিক

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সমরজিৎ সিং। বয়স মাত্র একুশ বছর। পরিবারের দাবি, গত বছরের জুলাই মাসে রাশিয়ায় যান সমরজিত্‍।  বিদেশে নাকি মোটা বেতনে চাকরি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন! সেই প্রলোভনেই দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু যা ভেবে গিয়েছিলেন, বাস্তবে তেমনটা ঘটে। রাশিয়া ওই যুবককে জোর করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, সমরজিতের কোনও সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না। কিন্তু সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার পর সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে।  সেপ্টেম্বরে শেষবার ছেলের সঙ্গে কথা হয় বাড়ির লোকের। এরপর বহুদিন আর কোনও খোঁজ মেলেনি। শেষে বৃহস্পতিবার সমরজিতের দেহ কফিনবন্দি  হয়ে পৌঁছয় ইন্দিরা গান্ধী আন্তির্জাতিক বিমানবন্দরে। সেখানে থেকে লুধিয়ানার বাড়িতে। শুক্রবার পরিবারে লোকের উপস্থিতি শেষকৃত্য হয়ে গেল।

সমরজিতের বাবা পেশায় মুদির দোকানদার। তিনি বলেন, 'এজেন্টদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে সন্তানদের বিদেশে পাঠাবেন না। যতই আর্থিক কষ্ট থাকুক, এমন ঝুঁকিও নেবেন না।” বাবার কথায়, ছেলের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারকে সাহায্য করা। তিনি বলেন, দেশে যদি ভাল কাজ থাকত, তাহলে ছেলে বিদেশে যেত না। সে শুধু পরিবারের জন্য ভাল কিছু করতে চেয়েছিল'।  দাবি, ছেলের সঙ্গে শেষ মুহূর্তগুলিতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা এখনও জানেন না।

এর আগে, রাশিয়ায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল এক ভারতীয় ছাত্রের। প্রায় ১৯ দিন নিখোঁজ থাকার পর, ড্যাম থেকে উদ্ধার হয় দেহ। রাজস্থানের বাসিন্দা ছিলেন অজিত সিং চৌধুরি। রাশিয়ার ভাসকির স্টেট মেডিক্য়াল ইউনিভাসিটি থেকে এমবিবিএসে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেই সূত্রে রাশিয়ায় যান ২০২৩ সালে। মৃত্যু হয় সেখানেই। সহপাঠীরা জানিয়েছেন, দুধ আনতে বেরিয়ে আর ফেরেননি অজিত। নিখোঁজ হয়ে যান। ১৯ দিন পর ড্যামে তাঁর দেহ পড়তে থাকতে দেখা যায়। 

আরও পড়ুন:  WFH in India: বিগ ব্রেকিং: ফিরছে WFH, করোনাকালের আতঙ্ক কর্পোরেট জগতে; আরও একবার সব বড় কোম্পানি ওয়ার্ক ফ্রম হোমের পথে

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Indian youth killed in RussiaLudhiana youth body returned from RussiaPunjab youth dies in Russia
