Indians deboarded Emirates Plane: ১৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন H-1B কর্মী ভিসার জন্য $১,০০,০০০ এককালীন আবেদন ফি ঘোষণা করেন। এর পরপরই সান ফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতগামী একটি এমিরেটস ফ্লাইটে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 22, 2025, 08:56 PM IST
Indians Deboard Emirates Plane: ট্রাম্প H1B ভিসা বোমা ফেলতেই টেকঅফের ঠিক আগে হুড়োহুড়ি, প্লেন থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেলেন 'ভারতীয়' IT কর্মীরা! তুলকালাম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump) ভিসা সংক্রান্ত (H1B Visa) নতুন সিদ্ধান্তে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা গেল ভারতগামী এক এমিরেটস বিমানে (Emirates Flight)। ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, H-1B ভিসার জন্য আবেদন ফি ১ লক্ষ ডলার হয়েছে। এর পরেই সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে আতঙ্কের মধ্যে পড়েন বহু ভারতীয় যাত্রী (India Passengers)। বিমানে উঠে গেলেও বহু ভারতীয় নেমে যেতে শুরু করেন। ফলে ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হয় প্রায় তিন ঘণ্টা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, বিমানের ভেতরে যাত্রীরা কেউ দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ আবার ফোনে খবর খুঁজছেন। অনেকেই আবার বোঝার চেষ্টা করছেন ফ্লাইট আদৌ ছাড়বে কি না।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন H-1B কর্মী ভিসার জন্য $১,০০,০০০ এককালীন আবেদন ফি ঘোষণা করেন। এর পরপরই সান ফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতগামী একটি এমিরেটস ফ্লাইটে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

কী ঘটেছিল:

ফ্লাইট ছাড়ার ঠিক আগে, বেশ কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী বিমানে উঠেও নেমে যান। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এই নতুন নীতির কারণে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে পারবেন না। ফলে ফ্লাইটটি প্রায় ৩ ঘণ্টা বিলম্বিত হয়।

ভিডিয়োতে যা দেখা গিয়েছে:

যাত্রীরা বিমানের মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ ফোনে স্ক্রল করছেন, কেউ বিভ্রান্ত।

 

এক ভিডিওতে ক্যাপ্টেন ঘোষণা দেন: 

'ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়গণ, আমি ক্যাপ্টেন বলছি। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের এমিরেটসের জন্য একেবারেই অভূতপূর্ব। আমরা জানি যে অনেক যাত্রী আমাদের সঙ্গে যাত্রা করতে ইচ্ছুক নন, এবং সেটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা শুধু অনুরোধ করছি, যদি কেউ নিজে থেকে বিমানে না যেতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে নিজে থেকেই নেমে যান।'

 ইনস্টাগ্রামে যাত্রীর বর্ণনা:

'পুরো পরিস্থিতি ছিল বিশৃঙ্খল। ট্রাম্পের আদেশে নতুন ও পুরনো H-1B ভিসাধারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ভারতীয় যাত্রী বিমানে উঠেও নেমে যান।' তিনি জানান, তাঁরা একই জায়গায় ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন ফ্লাইট ছাড়ার জন্য।

Microsoft ও Meta-এর সতর্কতা:

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির কড়াকড়ির পর, Meta ও Microsoft তাঁদের H-1B কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্র না ছাড়ার পরামর্শ দেয়। অভ্যন্তরীণ ইমেইল অনুযায়ী, যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে রয়েছেন, তাঁদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশে ফিরে আসতে বলা হয়। Meta জানায়, 'বর্তমান পরিস্থিতি বোঝা না যাওয়া পর্যন্ত অন্তত ১৪ দিন আমেরিকায় থাকুন।'

Microsoft কর্মীদের 'আমেরিকায় থাকতে' এবং যারা বাইরে রয়েছেন, তাঁদের 'যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসতে' অনুরোধ করে।

হোয়াইট হাউসের ব্যাখ্যা:

ট্রাম্পের ঘোষণার পরদিন, হোয়াইট হাউস জানায়:হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, যাদের আগে থেকেই H1B ভিসা রয়েছে অথবা যারা ওই ভিসা থাকার পরই আমেরিকার বাইরে রয়েছেন তাদের ১ লাখ ডলার ভিসা ফি দিতে হবে না। ওই ফি শুধুমাত্র নতুন করে যারা ওই ভিসার জন্য আবদেন করবেন তাদেরই দিতে হবে।

যাত্রীরা বিমানের ভিতরে উত্তেজিত অবস্থায় কথা বলছেন। কিছু যাত্রী বিমান থেকে নামছেন এবং তাঁদের লাগেজ ফেরত নিচ্ছেন। বিমানবন্দরে নিরাপত্তা কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন।

এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এবং অনেকেই ট্রাম্প প্রশাসনের H-1B নীতির সমালোচনা করেছেন। অনেকে বলছেন, এই নীতি ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মীদের জন্য বড় ধাক্কা।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

