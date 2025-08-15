English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
 PM Modi Speech: 'এখন আমরা নিউ নর্মাল তৈরি করেছি। সন্ত্রাসবাদী ও তাদের পোষণ করে যারা, তাদের আলাদা করে দেখব না। ভারত স্থির করে নিয়েছে যে পরমাণু হামলার হুমকি আর সহ্য করবে না।'

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 15, 2025, 09:56 AM IST
PM Modi Independence Day: 'রক্ত এবং জল পাশাপাশি বইতে পারে না', পরমাণু শক্তি নিয়ে পাকিস্তানে ব্ল্যাকমেইলের জবাব মোদীর...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এদিন লালকেল্লায় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারের স্বাধীনতা দিবসের থিম রাখা হয়েছে নতুন ভারত। সেই সঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপনেও শামিল দেশবাসী। লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে কঠোর বার্তা দেন, বহু দশক ধরে আমাদের দেশ সন্ত্রাসবাদ সহ্য করেছে। ঘোষণা করেন যে ভারত আর পারমাণবিক হুমকি সহ্য করবে না। 

প্রধানমন্ত্রী এবার স্পষ্ট করে দেন, নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইল বহুদিন ধরে চলছে। আর সহ্য করা হবে না। এখন আমরা নিউ নর্মাল তৈরি করেছি। সন্ত্রাসবাদী ও তাদের পোষণ করে যারা, তাদের আলাদা করে দেখব না। সিন্ধু জলচুক্তি নিয়েও পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন মোদী। পাকিস্তানের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। একতরফা সিন্ধু চুক্তি আমরা কোনওভাবেই সহ্য করব না। বর্তমানে সিন্ধু চুক্তির যে শর্ত রয়েছে, সেই শর্ত আমরা মানব না। কৃষকদের হীতের জন্য, দেশের হীতের জন্য আমরা এই সমঝোতা কোনওভাবেই মানা হবে না।' 

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

Tags:
Independence DayIndependence Day speechPM Modi speechPM Modi warns PakistanPM Modi over nuclear blackmailPM Narendra Modi
