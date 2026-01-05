English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • India’s Big Nuclear Flop: ভারতের পরমাণু ফ্লপ শো! মুকুটের রত্ন দেশের বদলে মাথা তুলল বিদেশের মাটিতে... এটাও সম্ভব? এমন ব্লান্ডার কেন...

India’s Big Nuclear Flop: ভারতের পরমাণু ফ্লপ শো! মুকুটের রত্ন দেশের বদলে মাথা তুলল বিদেশের মাটিতে... এটাও সম্ভব? এমন ব্লান্ডার কেন...

India’s Big Nuclear Flop:  সাত দশক ঘরে কৌশলগত কারণেই থোরিয়াম গবেষণায় বিনিয়োগ করছে ভারত। কিন্তু তাও বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য থোরিয়াম জ্বালানি ভারতের কোনও সংস্থা তৈরি করতে পারেনি!  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 5, 2026, 06:15 PM IST
India’s Big Nuclear Flop: ভারতের পরমাণু ফ্লপ শো! মুকুটের রত্ন দেশের বদলে মাথা তুলল বিদেশের মাটিতে... এটাও সম্ভব? এমন ব্লান্ডার কেন...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ ব্লু প্রিন্ট চুরি করেনি। সে অর্থে কোনও ব্যর্থতা নেই, আবার আছেও। একটি অসমাপ্ত কাজ। যা হয়তো দেশকে পৌঁছে দিতে পারত উন্নতি শিখরে। কিন্তু কোন গোপন চক্রান্ত নয়, বরং সবার চোখের সামনে হাতছাড়া হয়ে গেল সেই সুযোগ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Umar Khalid Denied Bail in SC: দিল্লি হিংসা মামলায় ৫ জনের স্বস্তি, উমর খালিদ-শারজিল ইমামের জামিন নাকচ, কারণ...

ঘটনাটি ঠিক কী? সাত দশক ঘরে কৌশলগত কারণেই থোরিয়াম গবেষণায় বিনিয়োগ করছে ভারত। এ দেশের তৈরি হয়েছে  রিয়্যাক্টর। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানীদের। প্রকাশিত হয়েছে অজস্র গবেষণাপত্রও। বস্তুত, যে সম্পদের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা, সেই সম্পদ ভারতের মতো বিশ্বের আর কোথাও এত বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাও বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য থোরিয়াম জ্বালানি ভারতের কোনও সংস্থা তৈরি করতে পারেনি!

বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য থোরিয়াম জ্বালানি তৈরি করেছে বিদেশের একটি কোম্পানি। যে কোম্পানি মাত্র ৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, কোম্পানি যে দেশের, সেই দেশে  প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে থোরিয়াম গবেষণা বন্ধ হয়ে দিয়েছে। নাম, ক্লিন কোর থোরিয়াম এনার্জি (CCTE)। ভারত তো কয়েক দশক ধরে গবেষণা চালিয়েছে। তাহলে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য থোরিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানি কেন  বিদেশের কোম্পানি থেকে এল? তা অবশ্যই তদন্তে দাবি রাখে।

অভিভাবক ও বাণিজ্যিকীকরণকারী
--
থোরিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানি করেছে  আমেরিকার স্বল্পপরিচিত কোম্পানি ক্লিন কোর থোরিয়াম এনার্জি (CCTE)। তাদের উপদেষ্টাদের অন্যতম  ড. অনিল কাকোদকর। কে তিনি?  ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। বস্তুত, ANEEL জ্বালানির (Advanced Nuclear Energy for Enriched Life) নামকরণ করা হয়েছে কাকোদকরের নামানুসারেই।

ভারতের থোরিয়াম কর্মসূচিতে স্রেফ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা কিন্তু নয়।  কাকোদকরে নেতৃত্বেই PHWR (Pressurized Heavy Water Reactors) বহর সম্প্রসারিত করেছে ভারত।  থোরিয়াম জ্বালানি ধারণাকে পরিমার্জিত করেছে।  অ্যাডভান্সড হেভি ওয়াটার রিয়্যাক্টরকে বৃহৎ স্কেলে থোরিয়াম ব্যবহারের প্রবেশদ্বার হিসেবে তুলে ধরেছেন। কালে কালে ড. অনিল কাকোদকর আর  ভারতের থোরিয়াম উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমার্থক হয়ে উঠেছিল।

স্রেফ তত্ত্ব নয়, যৌথভাবে থোরিয়াম জ্বালানির ব্যবহারিক কাজও বার্ক (BARC) এবং নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্স। থোরিয়াম-ভিত্তিক ফুয়েল বান্ডিল তৈরি করা হয়েছিল এবং সেগুলোকে PHWR-এ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। থোরিয়া (থোরিয়াম অক্সাইড) পেলেটগুলো প্রাথমিক PHWR কোরে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা থেকে অপারেশনাল অভিজ্ঞতা এবং বিকিরণ-পরবর্তী তথ্যও পাওয়া গিয়েছিল। এতসব মাইলফলক, তাও বাণিজ্যিক থোরিয়াম জ্বালানি ব্যবহারের পথে এগোতে পারল না ভারত! একটি বিদেশি কোম্পানি তৈরি করে ফেলল। যার উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন খোদ ড. অনিল কাকোদকর। 

এখন অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা উপদেষ্টা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাজ করার উদাহরণ ভুরি ভুরি। কিন্তু কোনও জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যক্তি, একই কর্মসূচির বাণিজ্যিক সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হন, তাও আবার জাতীয় কর্মসূচির বাইরে!তখন সেটি কী বার্তা দেয়?

ক্লিন কোর থোরিয়াম এনার্জিতে(CCTE) বিনিয়োগ  করল কারা?
--
২০১৭ সালে তৈরি হয় ক্লিন কোর থোরিয়াম এনার্জিতে(CCTE)। প্রতিষ্ঠাতা ও CEO মেহুল শাহ। প্রথম থেকেই থোরিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানি  নির্মাতা হিসেবে কটি "ড্রপ-ইন" (সরাসরি ব্যবহারযোগ্য) জ্বালানি তৈরিতে মনোনিবেশ করে সংস্থাটি। এই কাজে আমেরিকার প্রবীণ পারমাণবিক প্রকৌশলী এবং গবেষকদের সাহায্য নেওয়া হয়।  কোম্পানিটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, তাই এর শেয়ারহোল্ডিং কাঠামো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

জানা গিয়েছে,  ক্লিন কোর থোরিয়াম এনার্জি বড় ধরণের বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহার ছেলে ও রিনিউ (ReNew)-এর প্রতিষ্ঠাতা সুমন্ত সিনহা, কগনিজেন্টের প্রাক্তন সিইও লক্ষ্মী নারায়ণন এবং এইচডিএফসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপক পারেখে মতো ব্য়ক্তিত্ব কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই বিদেশি সংস্থার সঙ্গে উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত ভারতের  প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম. কে. নারায়ণনও।

আরও পড়ুন:  High Magnitude Earthquake Strikes: কোপিলির কোপে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড! নতুন বছরের শুরুতেই শুরু ভূকম্পের ত্রাস! শীতের ভোরে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
IndiaNuclear FlopThorium Science
পরবর্তী
খবর

Umar Khalid Denied Bail in SC: দিল্লি হিংসা মামলায় ৫ জনের স্বস্তি, উমর খালিদ-শারজিল ইমামের জামিন নাকচ, কারণ...
.

পরবর্তী খবর

Odisha Mine Blast: ওড়িশার পাথর খাদানে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, নিহত ২ , নিখোঁজ বহু...