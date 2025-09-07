English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India's Birth and Death Rates: এরকম আর কখনও হয়নি! গত ৫০ বছরে ভারতে জন্ম ও মৃত্যুহার অবিশ্বাস্যরকম ভাবে...

Sharp Drop in Infant and Maternal Mortality: নতুন ভারতে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। এর ফলে তাঁরা স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশুদের যত্নের বিষয়ে আগের চেয়ে আরও সচেতন হয়েছেন। আর এরই ফলশ্রুতি হল জন্ম ও শিশুমৃত্যুর হার কমা‌! নতুন ভারত সন্দেহ নেই!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 7, 2025, 01:28 PM IST
India's Birth and Death Rates: এরকম আর কখনও হয়নি! গত ৫০ বছরে ভারতে জন্ম ও মৃত্যুহার অবিশ্বাস্যরকম ভাবে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এগোচ্ছে ভারত! ধীরে ধীরে পা ফেলে এক সুস্থির সমাজের দিকে যাচ্ছে সে। যেখানে নানা সামাজিক খামতি সরে যাবে। জনস্বাস্থ্য থাকবে স্বাভাবিক ও সুস্থ। তারই ইঙ্গিত মিলল সাম্প্রতিক এক খবরে। জানা গেল, ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতে জন্ম ও মৃত্যুর হার অর্ধেকে নেমে (birth and death rates halve) এসেছে! এছাড়াও, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের...

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি ঘটেছে। সরকারের করা বিভিন্ন পদক্ষেপ-- যেমন টিকাকরণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা উন্নত করার কারণে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

মহিলাদের মধ্যে

দেশে ইদানীং কালে সাক্ষরতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে। নতুন এই ভারতে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়ার ফলে তাঁরা স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশুদের যত্নের বিষয়ে অনেকটাই সচেতন হয়েছেন। আর এরই ফলে জন্ম ও শিশু মৃত্যুর হার কমছে। ওদিকে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি সহজলভ্য হওয়া এবং এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জন্মহারও নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

আর্থসামাজিক পরিবর্তন

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া, দারিদ্র হ্রাস পাওয়া এবং নগরায়নের ফলে স্বাস্থ্য ও জীবনধারার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

আরও পড়ুন: Donald Trump Laments: কালো অন্ধকার চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে হারালাম! ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি: ট্রাম্প! শুল্কযুদ্ধে ঘোর পরাজয়?

৫ দশকে জন্মহার

শিশু জন্মহার ২০১৩ সালে ছিল ২১.৪। ২০২৩ সালে এটা এসে দাঁড়ায় ১৮.৪-য়ে। ১৯৭১ থেকে ২০২৩ সাল-- এই ৫ দশকে জন্মহার ৩৬.৯ থেকে ১৮.৫-য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। জন্মহার হল-- প্রতি বছর প্রতি ১০০০ জনে কতজন শিশু জন্ম নিচ্ছে।  

মৃত্যুহার

২০১৩ সালে ৭.০ থেকে মৃত্যুহার ২০২৩ সালে এসে দাঁড়াল ৬.৪। মৃত্যুহার হল এক বছরে প্রতি হাজার জনে কতজন মারা যাচ্ছেন। জন্মহার, আয়ু, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা।প্রসঙ্গত, গ্রামীণ মৃত্যুহারটাও খুব প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়। ছত্তীসগঢ়ে মৃত্যুহার সব থেকে বেশি-- ৮.৩; অন্য দিকে, চণ্ডীগড়ে সবচেয়ে কম-- ৪.০।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Fall in birth rateDeclining death rateindia's birth and death rates halve in 50 yearsDrop In Infant And Maternal Mortalityoverall mortalitylife expectancyand health conditions in a population
পরবর্তী
খবর

Leopard in JNU: জেএনইউ-র ক্যাম্পাসে চিতাবাঘ! পথ কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে পড়ুয়ার... তুমুল আতঙ্ক...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...