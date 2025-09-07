India's Birth and Death Rates: এরকম আর কখনও হয়নি! গত ৫০ বছরে ভারতে জন্ম ও মৃত্যুহার অবিশ্বাস্যরকম ভাবে...

India's Birth and Death Rates: এরকম আর কখনও হয়নি! গত ৫০ বছরে ভারতে জন্ম ও মৃত্যুহার অবিশ্বাস্যরকম ভাবে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এগোচ্ছে ভারত! ধীরে ধীরে পা ফেলে এক সুস্থির সমাজের দিকে যাচ্ছে সে। যেখানে নানা সামাজিক খামতি সরে যাবে। জনস্বাস্থ্য থাকবে স্বাভাবিক ও সুস্থ। তারই ইঙ্গিত মিলল সাম্প্রতিক এক খবরে। জানা গেল, ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতে জন্ম ও মৃত্যুর হার অর্ধেকে নেমে (birth and death rates halve) এসেছে! এছাড়াও, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে।
জনস্বাস্থ্য
জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি ঘটেছে। সরকারের করা বিভিন্ন পদক্ষেপ-- যেমন টিকাকরণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা উন্নত করার কারণে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।
মহিলাদের মধ্যে
দেশে ইদানীং কালে সাক্ষরতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে। নতুন এই ভারতে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়ার ফলে তাঁরা স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিশুদের যত্নের বিষয়ে অনেকটাই সচেতন হয়েছেন। আর এরই ফলে জন্ম ও শিশু মৃত্যুর হার কমছে। ওদিকে পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি সহজলভ্য হওয়া এবং এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জন্মহারও নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
আর্থসামাজিক পরিবর্তন
মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া, দারিদ্র হ্রাস পাওয়া এবং নগরায়নের ফলে স্বাস্থ্য ও জীবনধারার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।
৫ দশকে জন্মহার
শিশু জন্মহার ২০১৩ সালে ছিল ২১.৪। ২০২৩ সালে এটা এসে দাঁড়ায় ১৮.৪-য়ে। ১৯৭১ থেকে ২০২৩ সাল-- এই ৫ দশকে জন্মহার ৩৬.৯ থেকে ১৮.৫-য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। জন্মহার হল-- প্রতি বছর প্রতি ১০০০ জনে কতজন শিশু জন্ম নিচ্ছে।
মৃত্যুহার
২০১৩ সালে ৭.০ থেকে মৃত্যুহার ২০২৩ সালে এসে দাঁড়াল ৬.৪। মৃত্যুহার হল এক বছরে প্রতি হাজার জনে কতজন মারা যাচ্ছেন। জন্মহার, আয়ু, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা।প্রসঙ্গত, গ্রামীণ মৃত্যুহারটাও খুব প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়। ছত্তীসগঢ়ে মৃত্যুহার সব থেকে বেশি-- ৮.৩; অন্য দিকে, চণ্ডীগড়ে সবচেয়ে কম-- ৪.০।
