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রেলযোগাযোগে বিপ্লব! গতি ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! ১৪৫-এর হাত ধরে ভারতীয় রেলের নয়া অধ্যায় শুরু

Vande Bharat Cargo 145 kmph: দেশের পণ্য পরিবহণে আরও গতি বাড়াতে নয়া পদক্ষেপ রেলের। বন্দে ভারত রেকে রয়েছে মোট ১৬টি কোচ। পণ্য বহনের ক্ষমতা প্রায় ৩৯৭ টন। এছাড়াও রয়েছে রেফ্রিজারেটেড পার্সেলের সুবিধা, প্রশস্ত স্বয়ংক্রিয় দরজা, সিসিটিভি, অগ্নিশনাক্তকরণ ব্যবস্থা ও আধুনিক ব্রেকিং প্রযুক্তি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:41 PM IST
রেলযোগাযোগে বিপ্লব! গতি ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! ১৪৫-এর হাত ধরে ভারতীয় রেলের নয়া অধ্যায় শুরু
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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