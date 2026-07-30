/রেলযোগাযোগে বিপ্লব! গতি ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! ১৪৫-এর হাত ধরে ভারতীয় রেলের নয়া অধ্যায় শুরু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেলপরিবহণে যুগান্তর। দেশের পণ্য পরিবহণে আরও গতি বাড়াতে নয়া পদক্ষেপ রেলের। বন্দে ভারতে রয়েছে মোট ১৬টি কোচ। পণ্য বহনের ক্ষমতা প্রায় ৩৯৭ টন। রয়েছে রেফ্রিজারেটেড পার্সেলের সুবিধা, প্রশস্ত স্বয়ংক্রিয় দরজা, সিসিটিভি, অগ্নিশনাক্তকরণ ব্যবস্থা ও আধুনিক ব্রেকিং প্রযুক্তি। এবার চালু হচ্ছে 'বন্দে ভারত কার্গো' বা 'বন্দে ভারত মালগাড়ি'। বুধবার ছিল তার পরীক্ষামূলকভাবে ট্রায়াল রান। সেই ট্রায়াল রানেই ঝড় তুলল বন্দে ভারত কার্গো। মূলত, এটি হল দেশের প্রথম ‘বন্দে ভারত কার্গো’। আর তারই ট্রায়াল রানের গতি উঠল প্রতি ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার। বলাই যায় ভারতীয় রেলের পণ্য পরিবহণে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।
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ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার
পশ্চিম মধ্য রেলের কোটা ডিভিশনে এই বন্দে ভারত প্ল্যাটফর্মভিত্তিক ফ্রেট EMU বা সুপারফাস্ট পার্সেল ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রথম দিনেই এর সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার। ট্রায়াল রুট ছিল কোটা-নাগদা-সওয়াই মাধোপুর রেলপথ। রেল সূত্রে খবর, প্রায় এক মাস ধরে RDSO-র তত্ত্বাবধানে চলবে এই পরীক্ষা। এর রেকে রয়েছে ১৬টি কোচ। পণ্য বহনের ক্ষমতা ৩৯৭ টনের কাছাকাছি। রয়েছে রেফ্রিজারেটেড পার্সেলের সুবিধা, প্রশস্ত স্বয়ংক্রিয় দরজা, CCTV-সহ আরও নানা আধুনিক ব্যবস্থা।
বৈপ্লবিক
চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছে এই আধুনিক ট্রেন। ভবিষ্যতে ই-কমার্স পণ্য, এক্সপ্রেস পার্সেল, ওষুধ ও পচনশীল সামগ্রী দ্রুত এবং নিরাপদে পৌঁছে দিতে এই ট্রেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে রেলের তরফে। সফলভাবে সমস্ত পরীক্ষা শেষ হলে ভারতীয় রেলের সুপারফাস্ট পার্সেল পরিষেবায় আসতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।
সর্বোচ্চ ১৬০ কিমি
জানা গিয়েছে, বন্দে ভারত কার্গো ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। তবে পরীক্ষামূলক চলাচলের সময় ট্রেনটিকে ঘণ্টায় ১৪৫ কিমি পর্যন্ত গতিতে চালানো হয়েছে। ব্রেকিং-সহ এর সমস্ত ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নও করা হচ্ছে। দিল্লি-মুম্বই রেলপথে সাওয়াই মাধোপুর, কোটা এবং নাগদার মধ্যবর্তী 'আপ' ও 'ডাউন'-- দুই লাইনেই এই পরীক্ষাগুলি ধারাবাহিকভাবে চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে!
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