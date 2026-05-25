India's Most Luxurious Train: বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল ট্রেন ভারতেই, রয়েছে প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট থেকে রেস্তোরাঁ হয়ে লাউঞ্জ অ্যান্ড বার, খরচ এবং রুট জানেন?

India's Most Luxurious Train: বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল ট্রেন চলে কিন্তু ভারতেই। রয়েছে বেডরুম থেকে শুরু করে ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁ, লাউঞ্জ অ্যান্ড বার ও স্পা। খরচ কত জানেন? কোন রুটেই বা চলে? কোন কোন শহর ঘুরে দেখতে পারবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলওয়ে নেটওয়ার্ক। প্রায় ৬৮ হাজার ১০৩ কিলোমিটারেরও বেশি রুট জুড়ে বিস্তৃত এই বিশাল পরিবহণ ব্যবস্থা। প্রতিদিন দেশের প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি যাত্রীর ভরসা রেল। সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস, শতাব্দী এক্সপ্রেস এবং দূরন্ত এক্সপ্রেসের কথাই আসে। গতির ঝড়ে উন্নত যাত্রী পরিষেবা, কম সময়ে ভ্রমণ এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার জন্য এই ট্রেনগুলি সারা দেশে অত্যন্ত সমাদৃত। তবে এর বাইরেও একটা পৃথিবী রয়েছে। যেখানে আপনি পাবেন মহারাজকীয় অনুভূতি। কী নেই ট্রেনে, থিমের রেস্তোরাঁ থেকে লাউঞ্জ অ্যান্ড বার, স্পা, ব্যক্তিগত বাটলার সেবা, ওয়াই-ফাই, দুর্দান্ত সাজানো কেবিন। নিজেকে রাজা-মহারাজাই মনে হবে।
ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিলাসবহুল ট্রেনগুলির সম্বন্ধে ছোট করে দু'এক কথা
১) মহারাজাস' এক্সপ্রেস: ভারতেরই নয়, বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিলাসবহুল ট্রেন হিসেবে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত এই ট্রেন। উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত জুড়ে সপ্তাহ জুড়ে ভ্রমণসূচি থাকে।
২) প্যালেস অন হুইলস: ভারতের আদি ও ঐতিহ্যবাহী এই বিলাসবহুল ট্রেন রাজস্থানের বুক চিরে অতিথিদের সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণে নিয়ে যায়। ট্রেনের বিশেষ আকর্ষণ রাজকীয় বগি এবং আতিথেয়তার রাজকীয় আয়োজন।
৩) দ্য গোল্ডেন চ্যারিয়ট: ভারতের পুরস্কারজয়ী ট্রেন, যা দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ও নৈসর্গিক মণিমুক্তো দেখাতে কর্ণাটক ও কেরলমের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান ঘুরিয়ে দেখায়।
৪) ডেকান ওডিসি: পশ্চিম ভারত জুড়ে ভ্রমণের সুযোগ করে দেয় এবং মহারাষ্ট্র ও তার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির দুর্গ, প্রাসাদ ও উপকূলীয় ঐতিহ্যকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরে।
মহারাজাস' এক্সপ্রেসই এই প্রতিবেদনের মূল আলোচনার বিষয়। কেন এই ট্রেন ভারতেরই নয় বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল ট্রেন। যে মহারাজকীয় অভিজ্ঞতা ট্রেনে পাবেন, তা বিমানও দিতে পারে না। শুনে চমকে গেলেন? তাহলে তো এবার আপনাকে জানতেই হবে মহারাজাস' এক্সপ্রেসের বিষয়ে।
ট্রেনের অনবোর্ড অ্যাকোমোডেশন যেমন
ট্রেনে ২৩টি থিমভিত্তিক বগি রয়েছে। যার মধ্যে ১৪টি বগি অতিথিদের কেবিনের জন্য নির্দিষ্ট এবং এগুলি রাজকীয় ভারতীয় নান্দনিকতায় নকশায়। প্রতিটি কক্ষই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, প্যানোরামিক জানালা, আরএফআইডি (রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন) ডোর লক রয়েছে। লাইভ টিভি এবং ফ্রি Wi-Fi রয়েছে।
১) ডিলাক্স কেবিন: ২০টি কেবিন রয়েছে (যাতে ডাবল বেড থাকে) এবং প্রতিটির সঙ্গে একটি অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছে।
২) জুনিয়র স্যুট: ১৮টি প্রশস্ত ও মিডিয়াম-টিয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে, যার সঙ্গে বসার জন্য অতিরিক্ত জায়গা যুক্ত করা হয়েছে।
৩) স্যুট: ৪টি বিশাল স্যুট রয়েছে, যার সঙ্গে স্পা সেশন এবং লন্ড্রি পরিষেবার মতো বিশেষ সুবিধা বিনা পয়সায় পাওয়া যায়।
৪) প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট (নবরত্ন): ৪৪৮ বর্গফুট আয়তনের একটি বিশাল প্রাইভেট লাক্সারি স্যুট, যা ট্রেনের পুরো বগি জুড়ে বিস্তৃত। এতে দু'টি বেডরুম, প্রাইভেট লিভিং এরিয়া, একটি মিনিবার এবং বাথটাব-সহ মাস্টার বাথরুম রয়েছে।
ডাইনিং, লাউঞ্জ ও সুযোগ-সুবিধা
১) ফাইন ডাইনিং: অত্যন্ত বিলাসবহুল দুটি থিম-ভিত্তিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। নাম-‘ময়ূর মহল’ (ময়ূর-থিম) এবং ‘রঙ মহল’ (প্রাসাদের রঙেই থিম)। সোনার পাড় দেওয়া ‘লিমোজ’ চিনামাটির পাত্রে সুস্বাদু ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খাবার পরিবেশন করা হয়।
২) লাউঞ্জ অ্যান্ড বার: অতিথিরা ‘সাফারি বার’-এ প্রিমিয়াম বেভারেজ উপভোগ করতে করতে ক্লান্তি দূর করতে পারেন, কিংবা বিলাসবহুল 'রাজা ক্লাব অবজারভেটরি লাউঞ্জে বিশ্রাম নিতে পারেন।
৩) সুস্বাস্থ্য: অতিথিরাও স্পাও করাতে পারেন। যেখানে এসেনশিয়াল অয়েল থেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।
৪) নিরাপত্তা ও চিকিৎসা: প্রতিটি রুমে একটি করে ইলেকট্রনিক সেফ, ধোঁয়া শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সর্বক্ষণ (২৪x৭) একজন প্যারামেডিক রয়েছেন।
প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত সুবিধাসমূহ ও মূল্যতালিকা (এই ভ্রমণ প্যাকেজের টিকিটেই সব অন্তর্ভুক্ত থাকে)
যা অন্তর্ভুক্ত: ট্রেনে দেওয়া যাবতীয় খাবার, সফট বেভারেজ, হাউজ ব্র্যান্ডের বিয়ার, ওয়াইন ও স্পিরিট। এর পাশাপাশি এতে ২৪ ঘণ্টার বাটলার পরিষেবা আছে। ট্রেনের বাইরে প্রশিক্ষিত গাইডের তত্ত্বাবধানে ভ্রমণের সুযোগ, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের প্রবেশ মূল্য এবং স্টেশনে মালপত্র বহনের খরচও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কোন রুটে চলে মহারাজাস' এক্সপ্রেস?
দ্য হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া (৬ রাত / ৭ দিন): মুম্বই → উদয়পুর → যোধপুর → বিকানের → জয়পুর → রণথম্ভোর → ফতেহপুর সিক্রি → আগ্রা → দিল্লি
দ্য ইন্ডিয়ান স্পেলন্ডর (৬ রাত / ৭ দিন): দিল্লি → আগ্রা → রণথম্ভোর → জয়পুর → বিকানের → যোধপুর → উদয়পুর → মুম্বই
দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান প্যানোরামা (৬ রাত / ৭ দিন): দিল্লি → জয়পুর → রণথম্ভোর → ফতেহপুর সিক্রি → আগ্রা → ওরছা → খাজুরাহো → বারাণসী → দিল্লি
ট্রেজারস অফ ইন্ডিয়া (৩ রাত/ ৪ দিন): দিল্লি → আগ্রা → রণথম্ভোর → জয়পুর → দিল্লি
আনুমানিক খরচ
ভাড়ার হার ঋতু এবং কেবিনের শ্রেণিভেদে আলাদা হয়। সাধারণত ডিলাক্স কেবিনের ক্ষেত্রে এর প্রারম্ভিক মূল্য থাকে প্রায় ৪৯০০ মার্কিন ডলার (৪ লাখ ৭ হাজার থেকে ৪ লাখ ১২ হাজার টাকা) এবং প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটের ক্ষেত্রে তা জনপ্রতি ২৪ হাজার ৮৯০ মার্কিন ডলার (২০ লাখ ৬৬ হাজার থেকে ২০ লাখ ৯১ হাজার টাকা) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
কীভাবে টিকিট বুক করবেন?
বুকিং অবশ্যই সরাসরি অনলাইনে, 'মহারাজাস' এক্সপ্রেস'-এর অফিসিয়াল বুকিং পোর্টালের মাধ্যমে করতে হবে। বিকল্প হিসেবে অফিসিয়াল অনুসন্ধান নম্বরে (+91 9717635915) যোগাযোগ করতে পারেন অথবা maharajas@irctc.com ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে পারেন।