/প্রাণঘাতী ভূমিকম্পে পূর্বভারত-সহ কলকাতা অচিরেই ডুবে যাবে নরম পলিমাটির অতলে? কেন বিপদের উপর বসে এ-অঞ্চল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির মিলিত বয়ানে ভারতের ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চল সম্বন্ধে ভয়ংকর সংবাদ জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ভারতের প্রায় ৫৯ শতাংশ ভূখণ্ডই বিভিন্ন তীব্রতার ভূমিকম্পের আশঙ্কায় রয়েছে! ভারতকে মূলত ২, ৩, ৪ এবং ৫-- এই চার ভূকম্পপ্রবণ এলাকা বা সিসমিক জোনে (Seismic Zones) ভাগ করা হয়েছে। যার মধ্যে জোন ৫ (Zone V) সবচেয়ে বিপজ্জনক ও সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এই মুহূর্তে ভারতের কাছে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলিকে নিছক চিহ্নিত করা নয়, বরং এই সব জায়গায় বড় কোনো বিপর্যয় ঘটার আগেই সমস্ত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা যাতে যথাযথ ভাবে করে ফেলা যায়, সেটা নিশ্চিত করা।
সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল
ভারতের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব ও হরিয়ানার একাংশ জুড়ে থাকা সম্পূর্ণ হিমালয় বলয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত, গুজরাটের কচ্ছের রণ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং বিহারের কিছু অংশ। এমনকি দিল্লি, শ্রীনগর, গুয়াহাটি, দেরাদুন এবং গ্যাংটকের মতো বড় বড় শহরগুলিও এই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভূকম্পীয় জোনের মধ্যে পড়ে। মূলত ভারতীয় এবং ইউরেশীয় টেকটনিক প্লেটের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলেই এই প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় একটি ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া।
ভারতের প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ
ভূমিকম্পের ক্ষতি মোকাবিলায় ভারত তাই আগে থেকেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে। কী কী পদক্ষেপ?
NDMA-এর নির্দেশিকা: ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির নির্দেশিকায় ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণশৈলী, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর রেট্রোফিটিং (পুরনো বিল্ডিং মজবুত করা), জনসচেতনতা কর্মসূচি এবং জরুরি অবস্থার মোকাবিলায় দ্রুত সাড়া দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
রিয়েল-টাইম মনিটরিং: ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (NCS) সারা দেশে সিসমিক অবজারভেটরির একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে, যা রিয়েল-টাইমে ভূমিকম্পের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে দ্রুত এই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে।
চ্যালেঞ্জ ও উদ্বেগ
এক্ষেত্রে বারবার অপরিকল্পিত নগরায়ণের কথা উঠে আসছে। উঠে আসছে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী বিল্ডিং কোড (যেমন: IS 1893 এবং IS 13920) অমান্য করার বিষয়টি। তা ছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে থাকা বিপুল সংখ্যক পুরনো ও দুর্বল নির্মাণ-কাঠামোগুলিও উদ্বেগের বড় কারণ।
বিশেষজ্ঞদের মত
আজও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে ভূমিকম্পের নিখুঁত পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবে উল্টো দিক থেকে কিছু সুরক্ষাব্যবস্থা করা সম্ভব। যেমন-- নির্মাণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, নিয়মিত সেফটি অডিট বা বিল্ডিং বা নির্মাণের সুরক্ষা পরীক্ষা, স্থিতিস্থাপক নির্মাণকাঠামো তৈরি করা (Resilient infrastructure planning)। এসবের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব বলে অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের।
কেন ভারতে নেই জোন ১?
জোন ১-এর অনুপস্থিতি: ভারতের সংশোধিত সিসমিক ম্যাপে 'জোন ১' বলে কিছু নেই। দেশের যেকোনো প্রান্তেই কম-বেশি কম্পনের সম্ভাবনা থাকায় সর্বনিম্ন ঝুঁকিকেও 'জোন ২' দিয়ে শুরু করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা
সকলেই জানতে চান, ভারতের এই ভূকম্প্রবণ ম্য়াপে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার অবস্থান ঠিক কোথায়? জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশ জোন-৩ এবং জোন-৪-এর আওতায় পড়ে। বিশেষ করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জোন ৩ (মাঝারি ঝুঁকি) এবং উত্তরবঙ্গ জোন ৪ ও ৫ (উচ্চ থেকে অত্যন্ত বেশি ঝুঁকি) এলাকার অন্তর্গত। কলকাতার নীচে থাকা 'পিংগ্লা টেকটনিক ফল্ট' এবং মাটির নরম পলিস্তরের কারণে এখানে বড় কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটাই বেশি।
বিগত বিপর্যয়
প্রসঙ্গত, সকলেরই মনে পড়বে ইতিহাসের পাতার ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা। ১৯৩৪ সালে বিহার-নেপালে হয়েছিল এক ভয়াবহ ভূমিকম্প। ২০০১ সালের গুজরাটের ভুজ ভূমিকম্প এবং ২০১৫ সালের নেপাল ভূমিকম্পের ধাক্কাও উত্তর ভারতে বড় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।
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