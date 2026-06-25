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প্রাণঘাতী ভূমিকম্পে পূর্বভারত-সহ কলকাতা অচিরেই ডুবে যাবে নরম পলিমাটির অতলে? কেন বিপদের উপর বসে এ-অঞ্চল?

India's Seismic Zone Explained: ভারতের প্রায় ৫৯ শতাংশ ভূখণ্ডই বিভিন্ন তীব্রতার ভূমিকম্পের আশঙ্কায় রয়েছে! ভারতকে মূলত ২, ৩, ৪ এবং ৫-- এই চার ভূকম্পপ্রবণ এলাকা বা সিসমিক জোনে (Seismic Zones) ভাগ করা হয়েছে। যার মধ্যে জোন ৫ (Zone V) সবচেয়ে বিপজ্জনক ও সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 25, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:45 PM IST
প্রাণঘাতী ভূমিকম্পে পূর্বভারত-সহ কলকাতা অচিরেই ডুবে যাবে নরম পলিমাটির অতলে? কেন বিপদের উপর বসে এ-অঞ্চল?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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