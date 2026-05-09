India's New Chief of Defence Staff: দেশের নয়া সেনা সর্বাধিনায়ক সুব্রমণি, চমকে দেবে তাঁর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা, সামলেছেন তাবড় সব পদ

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
ভারত পেয়েছে নতুন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফকে। রইল তাঁর পুরো বায়োডেটা। চমকে দেবে তাঁর অভিজ্ঞতা। সামলেছেন তাবড় সব পদ

শুভপম সাহা | Updated By: May 9, 2026, 05:58 PM IST
দেশের নয়া সেনা সর্বাধিনায়ক এনএস রাজা সুব্রমণি

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত পেয়েছে নতুন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ওরফে সিডিএস (Chief of Defence Staff, CDS)। দেশের নয়া সেনা সর্বাধিনায়ক হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি (NS Raja Subramani)। তিনি স্থলাভিষিক্ত হবেন জেনারেল অনিল চৌহানের (Anil Chauhan)। আগামী ৩০ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পূরণ করবেন। এই মুহূর্তে অনিল চৌহানই দেশের সেনা সর্বাধিনায়কের পদে আছেন। সুব্রমণি সেনা সর্বাধিনায়ক হওয়ার পর স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনার প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। যিনি বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ে সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গতবছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এর আগে সুব্রমণি ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান (দ্য ভাইস চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি মার্চ ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সেন্ট্রাল কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ (জিওসি-ইন-সি) পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন সুব্রমণি।

সুব্রমণির সামরিক কর্মজীবন

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে দ্য গাড়োয়াল রাইফেলসের অষ্টম ব্যাটালিয়নে কমিশনড হয়েছিলেন সুব্রমণি। ভারতীয় সেনায় তাঁর কেরিয়ার ৪বছরেরও বেশি সময় ধরে। কর্মজীবনের পুরোটা জুড়েই তিনি বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল ও ভূখণ্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন। সুব্রমণি সেনাতে বিভিন্ন কমান্ড, স্টাফ এবং প্রশিক্ষণমূলক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত এলাকার সামরিক অভিযানের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়ার রয়েছে তাঁর। এই কারণেই তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত। ‘অপারেশন রাইনো’র অংশ হিসেবে অসমে সন্ত্রাস দমন অভিযানে ১৬ গড়ওয়াল রাইফেলসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সুব্রমণি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরে ১৬৮ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড এবং মধ্য সেক্টরে ১৭ মাউন্টেন ডিভিশনের নেতৃত্ব সামলেছেন। এছাড়াও, পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান স্ট্রাইক ফোর্স ‘২ কোর’-এর কমান্ডার থাকার বিরল গৌরবও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কর্মজীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ ও প্রশিক্ষণমূলক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে ডিভিশনাল অফিসার হওয়া ছাড়াও একটি মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর এবং কাজাখস্তানে ভারতের ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়াও মিলিটারি সেক্রেটারি শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলিটারি সেক্রেটারি, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে কর্নেল জেনারেল স্টাফ (অপারেশনস), জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস সেক্টরের ডেপুটি কমান্ডার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সমন্বিত সেনা সদর দফতরে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ইস্টার্ন কমান্ডে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ (অপারেশনস), ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজে চিফ ইনস্ট্রাক্টর (আর্মি) এবং নর্দার্ন কমান্ড সদর দফতরের চিফ অব স্টাফের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদও সামলেছেন তিনি। পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে সেনা মোতায়েন, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং অপারেশন পরিচালনা নিয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

পড়াশোনা এবং প্রশিক্ষণ

সুব্রমণি ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি (এনডিএ) এবং ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির (IMA) স্নাতক। তিনি ব্রিটেনের ব্র্যাকনেলে অবস্থিত জয়েন্ট সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ এবং নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজেও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সুব্রমণি কিংস কলেজ লন্ডন থেকে এমএ করেছেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফেন্স স্টাডিজে এমফিল করেছেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা

বর্ণময় কেরিয়ারে সুব্রমণি এখনও পর্যন্ত পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল, অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল, সেনা মেডেল ও শিষ্ট সেবা মেডেলের সম্মানে ভূষিত। 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

