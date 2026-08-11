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শব্দের চেয়ে ৮ গুণ বেশি গতি, প্রতিরোধের সময় খুব কম, শত্রুর ঘুম ছোটাবে ভারতের এই ক্রুজ মিসাইল

BrahMos 2: ব্রহ্মস-২ এর প্রধান বৈশিষ্ট হল ভারতের তিন বাহিনীরই এটি ব্যবহার করতে পারবে। সেনাবাহিনী এটিকে চলন্ত বা মোবাইল গ্রাউন্ড-বেসড লঞ্চার থেকে লঞ্চ করতে পারবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:57 PM IST
শব্দের চেয়ে ৮ গুণ বেশি গতি, প্রতিরোধের সময় খুব কম, শত্রুর ঘুম ছোটাবে ভারতের এই ক্রুজ মিসাইল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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