/শব্দের চেয়ে ৮ গুণ বেশি গতি, প্রতিরোধের সময় খুব কম, শত্রুর ঘুম ছোটাবে ভারতের এই ক্রুজ মিসাইল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতিবেগ ম্যাক ৮। অর্থাত্ শব্দের গতিবেগের ৮ গুণ। শত্রু যে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হবে তার জন্য সময় একেবারেই কম। জল, স্থল ও আকাশ-যে কোনও জায়গা থেকে ছোড়া যাবে এই ব্রহ্মাস্ত্র। এমনই শক্তিধর ব্রহ্মস ২ তৈরি করছে ভারত।
ব্রহ্মস ২ একটি হাইপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, যা স্থল, সমুদ্র এবং আকাশপথ থেকে হামলা চালাতে পারে। ভারত-রাশিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় এটি তৈরি হচ্ছে। এতে হাইপারসনিক ইঞ্জিন, উন্নত নেভিগেশন ও দূরপাল্লায় আঘাত হানার সক্ষমতা থাকছে। ভয়ংকর এই অস্ত্রের পাল্লা হতে পারে ১৫০০ কিলোমিটার।
যেহেতু ব্রহ্মোস-২ এখনও তৈরির কাজ চলছে তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পেসিফিকেশনে কিছু বদল আসতে পারে। জানা গেছে যে, এই ক্ষেপণাস্ত্রটির গতি হবে ম্যাক ৮ অর্থাত্ শব্দের গতির চেয়ে প্রায় আট গুণ বেশি, এর পাল্লা হবে ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এটি স্থল, সমুদ্র ও আকাশ—তিনটি মাধ্যম থেকেই উৎক্ষেপণ করা যাবে।
ব্রহ্মস-২ এর প্রধান বৈশিষ্ট হল ভারতের তিন বাহিনীরই এটি ব্যবহার করতে পারবে। সেনাবাহিনী এটিকে চলন্ত বা মোবাইল গ্রাউন্ড-বেসড লঞ্চার থেকে লঞ্চ করতে পারবে। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলোতে সহজে কাজ চালানোর সুযোগ করে দেবে। বিমানবাহিনী এটিকে সুখোই-৩০এমকেআই-এর মতো যুদ্ধবিমান থেকে উৎক্ষেপণ করতে পারবে।
নৌবাহিনী তাদের যুদ্ধজাহাজে থাকা 'ভার্টিক্যাল এরিয়া ভিত্তিক লঞ্চ সিস্টেম' থেকে এটি ব্যবহার করতে পারবে। এই ধরনের বহুমুখী ব্যবহারের সুবিধার কারণে একই ক্ষেপণাস্ত্র ভারতকে তিন বাহিনীর কাছে খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। হাইপারসনিক গতি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে উৎক্ষেপণের সুবিধাই হল ব্রহ্মোস-২ মূল ইউএসপি।
কীভাবে এত গতি
ব্রহ্মোস-২ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এর ইঞ্জিন বা প্রোপালশন সিস্টেম। আশা করা হচ্ছে, এই ক্ষেপণাস্ত্রটিতে একটি 'স্ক্যামজেট' বা সুপারসনিক কমবাশ্চন র্যামজেট ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে।
স্ক্যামজেট হল বাতাসের সাহায্যে চলা এমন এক ধরনের ইঞ্জিন, যা উড্ডয়নকালে বায়ুমণ্ডল থেকেই অক্সিজেন গ্রহণ করে। এর ফলে ক্ষেপণাস্ত্রটিকে জ্বালানি পোড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পুরো অক্সিজেন সাথে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। দীর্ঘ পথে অত্যন্ত উচ্চ গতি ধরে রাখতে সাহায্য করে এই টেকনোলজি।
হাইপারসনিক গতির ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য এই প্রযুক্তি অত্যন্ত জরুরি, কারণ বিরাট দূরত্ব জুড়ে এত বেশি গতি ধরে রাখা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। ব্রহ্মোস-২-কে প্রায় 'ম্যাক ৮' গতিতে পৌঁছানোর জন্য এই ধরণের ইঞ্জিনের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হচ্ছে।
চোখধাঁধানো গতির কারণে ক্ষেপণাস্ত্রটি চোখের পলকে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে, যা শত্রু পক্ষকে হামলা শনাক্ত করা, গতিপথ অনুসরণ করা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য খুবই কম সময় দেবে।
বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, ব্রহ্মোস ২ এর সম্ভাব্য পাল্লা হতে পারে ৬০০-১,৫০০ কিলোমিটার। মূলতে তিনটি বৈশিষ্ট নিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্রহ্মোস-২। বিরাট গতি, দূরপাল্লার আঘাত হানার ক্ষমতা এবং তিন বাহিনীরই এটি ব্যবহারের সুবিধা।
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