Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  • New Airlines In India: চড়চড়িয়ে বাড়ল ইন্ডিগোর ব্লাড প্রেসার! ৬৫% বাজার শেয়ার আদৌ থাকবে তো? ৩ নতুন এয়ারলাইন্সকে NOC

New Airlines In India: ভারতের আকাশ দাপাবে আরও ৩ নতুন এয়ারলাইন্স! দেশীয় তিন সংস্থা পেয়ে গিয়েছে ছাড়পত্র। বিস্তারিত জানতে পড়ে ফেলুন এই প্রতিবেদন  

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 26, 2026, 07:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ইন্ডিগো এয়ারলাইন (Indigo) ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থা হওয়ার পাশাপাশি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান সংস্থাও। যাদের প্রায় ৬৫% বাজার শেয়ার। তবে, সম্প্রতি ইন্ডিগোর হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার এখন যাত্রীদের জন্য আরও বিকল্প ব্যবস্থা প্রদানে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। চলতি সপ্তাহে মন্ত্রক এক জোড়া নতুন বিমান সংস্থাকে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) প্রদান করেছে। সরকার মনে করে, ভারতে অন্তত ৫টি প্রধান বিমান সংস্থার জন্য সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়া বাজারটিতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তবে এখন প্রশ্ন বাজারে এই দাপট থাকবে তো?

কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর ঘোষণা

কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নায়ডু বলেছেন যে, তিনি গত সপ্তাহে ভারতীয় বিমান পরিবহন খাতে কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন নতুন বিমান সংস্থাগুলির দলের সঙ্গে দেখা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে শঙ্খ এয়ার, আলহিন্দ এয়ার এবং ফ্লাইএক্সপ্রেস। যারা সরকারের কাছ থেকে এনওসি পেয়েছে। সরকার বিমান পরিবহণ বাজারে যতটা সম্ভব বেশি বিমান সংস্থাকে উৎসাহিত করতে চায়।

শঙ্খ এয়ার: উত্তরপ্রদেশ-ভিত্তিক এই বিমান সংস্থাটি যোগী রাজ্যের প্রথম নির্ধারিত বিমান পরিষেবা প্রদানকারী হতে চলেছে। এটি আসন্ন নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (জেওয়ার) থেকে এক পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা প্রদানকারী এয়ারলাইন হিসাবে পরিচালিত হবে। প্রাথমিক ভাবে লখনউ, বারাণসী এবং গোরখপুরকে দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুর মতো প্রধান কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আল হিন্দ এয়ার: কেরালা-ভিত্তিক আলহিন্দ গ্রুপ দ্বারা সমর্থিত এই বিমান সংস্থাটি এটিআর ৭২-৬০০ বিমান ব্যবহার করে এক আঞ্চলিক যাত্রী পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে যাত্রা শুরু করবে। এটি প্রাথমিক ভাবে তিরুঅনন্তপুরম-কোচি-কালিকট রুটে ফোকাস করবে এবং চলতি বছর শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক রুটে পরিষেবা প্রসারিত করবে।

ফ্লাইএক্সপ্রেস: হায়দরাবাদে (তেলেঙ্গানা) সদর দফতর অবস্থিত এই বিমান সংস্থাটির। স্বল্প খরচের বিমান সংস্থা হিসাবেই কল্পনা করা হয়েছে। যা টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ শহরগুলিতে পরিষেবা প্রদানের উপর মনোযোগ দেবে। এটি সমন্বিত পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রবর্তকদের কার্গো এবং লজিস্টিকসের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাবে।

২০২৬ সালের নতুন সংস্থাগুলি ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থা সম্প্রতি বাজারে প্রবেশ করেছে অথবা সরকারের উড়ান আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পের অধীনে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে:

ফ্লাই৯১: গোয়া-ভিত্তিক একট আঞ্চলিক এয়ারলাইন যা ২০২৪ সালে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলোকে সংযুক্ত করার উপর মনোযোগ দিচ্ছে।

আকাসা এয়ার: ২০২২ সালের শেষের দিকে চালু হওয়া এই সংস্থা একটি প্রধান স্বল্প খরচের বিমান সংস্থা হিসেবে দ্রুত তার বহর এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে চলেছে।

স্টার এয়ার এবং ইন্ডিয়াওয়ান এয়ার: এই প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক বিমান সংস্থাগুলি ভারত জুড়ে অনুন্নত বিমানবন্দরগুলোতে নতুন রুট যুক্ত করে চলেছে।

প্রত্যাশিত প্রভাব

কম ভাড়া: বর্ধিত প্রতিযোগিতার ফলে উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন এবং অনুন্নত রুটে টিকিটের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। 

উন্নত সংযোগ: ছোট শহরগুলোতে আরও সরাসরি ফ্লাইটের কারণে যাত্রীদের আর ফ্লাইট ধরার জন্য প্রধান কেন্দ্রগুলোতে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হবে না।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: তিনটি নতুন এয়ারলাইন চালু হওয়ার ফলে পাইলট, কেবিন ক্রু এবং গ্রাউন্ড স্টাফদের জন্য হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিচালনা ব্যয়

ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বিমান চলাচল বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম। উড়ান-এর মতো প্রকল্পগুলো স্টার এয়ার, ইন্ডিয়াওয়ান এয়ার এবং ফ্লাই৯১-এর মতো ছোট বিমান সংস্থাগুলিকে দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করেছে এবং আরও বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিমান চলাচল শিল্প চায় যে, সরকার ভারতে বিমান সংস্থাগুলির পরিচালনা ব্যয় কেন বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ, তার কারণগুলো নিবিড় ভাবে পরীক্ষা করুক। এর মধ্যে প্রধানত উচ্চ জেট জ্বালানির দাম এবং কর অন্তর্ভুক্ত।

বিমান ভ্রমণ আর বিলাসিতা নয়

বিমান সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়া শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই ঘটছে। কিন্তু ভারতের জন্য উদ্বেগের বিষয় হল বিমান সংস্থাগুলির জন্য ব্যয়বহুল পরিবেশ। এক ঊর্ধ্বতন বিমান কর্তা বলেছেন যে, বিমান ভ্রমণ আর বিলাসিতা নয়, এবং খরচ ও কর যৌক্তিক করা প্রয়োজন।

 

Tags:
New Airlines in IndiaShankh AirAlhind AirFlyExpressIndigo Airlines
