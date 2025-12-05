English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indigo Flight News: বিবাহ বিপর্যয়! ইন্ডিগো বিমান বিভ্রাটে পৌঁছতেই পারলেন না নবদম্পতি...মাথায় হাত, অতঃপর?

Indigo Flight Cancellation News: ৩ ডিসেম্বরের ভোরে দম্পতি জানতে পারেন যে তাঁদের ফ্লাইট হঠাৎ বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে তাঁদের কাছে আর কোনও বিকল্প ভ্রমণের সুযোগ ছিল না।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 5, 2025, 08:32 PM IST
Indigo Flight News: বিবাহ বিপর্যয়! ইন্ডিগো বিমান বিভ্রাটে পৌঁছতেই পারলেন না নবদম্পতি...মাথায় হাত, অতঃপর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিগো ফ্লাইটের সাংঘাতিক বিপর্যয়ের (Indigo Flight Cancellation) পর দেশের দুই প্রান্তে আটকে গেল নবদম্পতি। নিজেদের বিয়ের রিসেপশনে ওই দম্পতি যোগ দিলেন ভার্চুয়ালি ভিডিয়ো (Newly wed couple attend reception in Video Call) কলে দুই জায়গা থেকে। কর্ণাটকের হুব্বলিতে (Karnatata) নিজেদের বিয়ের রিসেপশনে এভাবে থেকেই খবরের শিরোনামে ওই দম্পতি। পুরো আচার-অনুষ্ঠানগুলো এভাবেই সম্পন্ন হয়। নবদম্পতি ১৪০০ কিলোমিটার দূরে থেকে গেলেন। 

হুব্বলির মেঘা ক্ষীরসাগর এবং ওড়িশার ভুবনেশ্বরের সঙ্গম দাস। দুজনই বেঙ্গালুরুতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তাঁদের রিসেপশনটি ৩ ডিসেম্বর বুধবার হুব্বলির গুজরাট ভবনে হওয়ার কথা ছিল।

নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে ভুবনেশ্বরে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। রিসেপশনে যোগ দেওয়ার জন্য এই দম্পতি ২ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরু হয়ে হুব্বলিতে পৌঁছানোর ফ্লাইট বুক করেছিলেন। বেশ কয়েকজন আত্মীয়ও মুম্বাই হয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে ২ ডিসেম্বর থেকেই ফ্লাইটে বিলম্ব শুরু হয় এবং তা সারারাত ধরে চলতে থাকে।

৩ ডিসেম্বরের ভোরে দম্পতি জানতে পারেন যে তাঁদের ফ্লাইট হঠাৎ বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে তাঁদের কাছে আর কোনও বিকল্প ভ্রমণের সুযোগ ছিল না।

নববধূর মা বলেন, '২৩ নভেম্বর বিয়ে হয়েছিল এবং সব ভালোভাবেই চলছিল। আমরা ২ ডিসেম্বরের জন্য এখানে রিসেপশন ঠিক করে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। হঠাৎ ভোর ৪টা নাগাদ জানতে পারি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, আশা করেছিলাম হয়তো তাঁরা আসতে পারবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসতে পারেননি। আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল।'

তিনি বলেন, 'যেহেতু আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তাই আমাদের পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল। পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পর আমরা অনুষ্ঠান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা একটি স্ক্রিন লাগিয়েছিলাম এবং দম্পতিকে ভার্চুয়ালি যুক্ত করে অনলাইনে রিসেপশন সম্পন্ন করি।'

অন্যদিকে, মেঘা এবং সঙ্গম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান, যার ফলে রিসেপশনটি সম্পূর্ণরূপে একটি অনলাইন উদযাপনে পরিণত হয়।

 

এ ফ্লাইট বিপর্যয় সামলাতে, কর্মীদের সাপ্তাহিক ছুটির নিয়ম বদলাল DGCA। টানা তৃতীয় দিনের জন্য ভারতের বৃহত্তম বাজেট বিমান সংস্থা ইন্ডিগো (IndiGo) যখন ফ্লাইট বাতিল এবং অচলাবস্থার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তখন বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Aviation Regulator) ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) নতুন ক্রু রোস্টারিং নিয়মাবলীর একটি মূল বিধান প্রত্যাহার করে নিয়েছে। একইসঙ্গে তারা ইন্ডিগোকে পাইলটদের রাত্রিকালীন ডিউটির নিয়ম থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এককালীন ছাড় দিয়েছে।

শুক্রবার ইন্ডিগো ৭০০-এরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং বিমানবন্দরগুলিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে DGCA সেই বিধানটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে, যেটি বিমান সংস্থাগুলিকে ক্রু এবং পাইলটদের ছুটি সাপ্তাহিক বিশ্রাম হিসেবে গণনা করা থেকে বিরত রেখেছিল। সাপ্তাহিক বিশ্রামের বিকল্প হিসেবে কোনো ছুটি গণনা করা যাবে না। বিমান সংস্থাগুলির অনুরোধের প্রেক্ষিতে, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে যে, সংশোধিত ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (FDTL)-এর অংশ থাকা এই ধারাটি সমস্ত এয়ারলাইন্সের জন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

