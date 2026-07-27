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মাঝআকাশে বিপত্তি, বিমান ঘিরে কালো ধোঁয়া...১৯৪ জন যাত্রীকে নিয়ে রাজকোটে জরুরি অবতরণ

দুবাই থেকে মুম্বই আসার পথে হঠাৎ মাঝআকাশে কার্গো হোল্ডে ধোঁয়া! তড়িঘড়ি গুজরাটের রাজকোট বিমানবন্দরে করানো হল ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং। রাজকোট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় ১৯৪ জন যাত্রী ও বিমানকর্মীরা সুরক্ষিতভাবে নেমে এসেছেন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 27, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:59 PM IST
মাঝআকাশে বিপত্তি, বিমান ঘিরে কালো ধোঁয়া...১৯৪ জন যাত্রীকে নিয়ে রাজকোটে জরুরি অবতরণ

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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