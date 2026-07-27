/মাঝআকাশে বিপত্তি, বিমান ঘিরে কালো ধোঁয়া...১৯৪ জন যাত্রীকে নিয়ে রাজকোটে জরুরি অবতরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাঝআকাশে উড়ানের মাঝেই হঠাৎ ধরা পড়ল ধোঁয়া। আর তাতেই ছড়াল তীব্র আতঙ্ক। দুবাই থেকে মুম্বইগামী ইন্ডিগোর একটি যাত্রীবাহী বিমানকে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হল গুজরাটের রাজকোট বিমানবন্দরে। বিমানে থাকা ১৯৪ জন যাত্রী এবং বিমানের সমস্ত কেবিন ক্রু সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
ঠিক কী ঘটেছিল?
তথ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ইন্ডিগো-র 6E 1452 ফ্লাইটটি দুবাই থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। আকাশে ওড়ার কিছু সময় পরেই বিমান চালক ও কেবিন ক্রুরা বুঝতে পারেন বিমানের নিচের অংশ অর্থাৎ কার্গো হোল্ড (Cargo Hold)-এ ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কার্গো হোল্ড হলো বিমানের সেই নির্দিষ্ট জায়গা, যেখানে যাত্রীদের যাবতীয় লাগেজ ও প্যাকিংয়ের জিনিস রাখা থাকে।
ধোঁয়া শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে চালক নিকটবর্তী রাজকোট বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করেন এবং পরিস্থিতি জানিয়ে জরুরি অবতরণের অনুমতি চান।
রাজকোট বিমানবন্দরে জারি 'ফুল ইমার্জেন্সি'
চালকের বার্তা পাওয়ার পরেই রাজকোট বিমানবন্দরে দ্রুত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিমানবন্দরের তরফে অবিলম্বে 'ফুল ইমার্জেন্সি' ঘোষণা করা হয়। রানওয়ের পাশে মজুত রাখা হয় একাধিক দমকলের গাড়ি, উদ্ধারকারী দল এবং অ্যাম্বুলেন্স। যাতে অবতরণের সময় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
অবশেষে পাইলটের দক্ষতায় রাজকোট বিমানবন্দরে বিমানটি নিরাপদেই নামেই। অবতরণের পরপরই বিমানটিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিমানের ভেতরে থাকা ১৯৪ জন যাত্রীকে একে একে সুরক্ষার সাথে নামিয়ে আনা হয়।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
ঘটনা প্রসঙ্গে রাজকোট বিমানবন্দরের ডিরেক্টর দিগন্ত বোরা জানান, "দুবাই থেকে মুম্বইগামী একটি ইন্ডিগো বিমান রাজকোট বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। বিমানটির কার্গো হোল্ড এলাকায় ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। রানওয়েতে বিমানটি নিরাপদে ল্যান্ড করেছে এবং বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রী পুরোপুরি সুরক্ষিত ও নিরাপদ রয়েছেন।"
সব যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে রাজকোট বিমানবন্দরের টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁদের প্রাথমিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা করছে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা।
কেন কার্গো হোল্ডে ধোঁয়া? শুরু তদন্ত
কী কারণে কার্গো হোল্ডের ভেতরে ধোঁয়া তৈরি হলো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। বিমানটির ভেতরে কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা নাকি যাত্রীদের মালামালের মধ্যে থাকা কোনো দাহ্য পদার্থের কারণে এই ধোঁয়া দেখা দিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন রাজকোট বিমানবন্দর ও ইন্ডিগোর ইঞ্জিনিয়ারিং টিম। দেশের অসামরিক বিমান পরিবহন নিয়ামক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)-ও ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে।
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