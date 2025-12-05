Indigo Flight Cancel: ভারতের আকাশে মহাবিপর্যয়ের আঁচ! মাঝরাত পর্যন্ত দিল্লি থেকে ইন্ডিগোর কোনও বিমান উড়বে না, বিষফোঁড়া আকাসা...

Indigo Flight Cancel: ভারতের আকাশে মহাবিপর্যয়ের আঁচ! মাঝরাত পর্যন্ত দিল্লি থেকে ইন্ডিগোর কোনও বিমান উড়বে না, বিষফোঁড়া আকাসা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, ইন্ডিগোর (Indigo) সমস্যা মিটছেই না। বৃহস্পতিবারও ১০০০টিরও বেশি বিমান বাতিল হয়েছে ইন্ডিগোর (Indigo Flight Cancel)। এদিকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন যাত্রীরা। কেউ যাবেন হায়দ্রাবাদে ডাক্তার দেখাতে। কেউ যাবেন কাজের সূত্রে মুম্বই। কেউ যাবেন জয়পুরে ঘুরতে, হোটেল পর্যন্ত বুক করা হয়ে গেছে। আমার তো সব টাকাই চলে গেল। কেউ আবার যাবেন আমদাবাদে। কেউ আবার বলছেন, বিয়ে রয়েছে। ফুল ফ্যামিলির টিকিট কাটা রয়েছে। কিন্তু এখন শুনছি ফ্লাইট ক্যানসেল।প্রত্যেকেই একযোগে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। কেউ জানালেন, ডাক্তারের থেকে এপয়েন্টমেন্ট নেওয়া রয়েছে, কিন্তু কিভাবে যাবেন বুঝতে পারছেন না। এইটা এক ধরণের হেনস্থা।
আজ এখন পর্যন্ত কলকাতায় আসার ক্ষেত্রে ৮টি বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং কলকাতা থেকে উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ১৮টি বিমান বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া আসা ও যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই ১৩টি করে বিমান বিলম্ব হয়েছে বলে কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর। এদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত এমনই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গতকাল ৪ তারিখ অবতরণের ক্ষেত্রে ২২টি বিমান বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি গমনের ক্ষেত্রে ১৭টি বিমান বাতিল করা হয়েছে। এর সাথে সাথেই কলকাতায় আসার ক্ষেত্রে ৮১টি বিমান বিলম্ব ও উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ৭৮টি বিমান বিলম্ব হয়েছে। এরফলে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। কারো বিমান পরপর তিনদিন বাতিল করা হচ্ছে তো কারো বিমান বোর্ডিং পাস ইস্যু করার পর বাতিল করা হচ্ছে। তা নিয়ে চরম সংকটে পড়েছে যাত্রীরা। ঘন্টা তিন মিনিট ধরে অপেক্ষা করার কর বিমান সংস্থার কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না যাত্রীরা। শুধু তাই নয় রাজ্যের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ২২ জন আধিকারিক। ইন্ডিগোর বিমান বিপর্যয়ের ফলে তারাও বৈঠকে যোগ দিতে যেতে পারছেন না।
বিমানবন্দরের ভেতরে ইন্ডিগো কাউন্টারে প্রচুর মানুষের ভিড় , যারা বিমানের টিকিট কেটেছিল অধিকাংশ মানুষের টিকিট বাতিল হচ্ছে।
কেউ অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন, কেউ আবার চিকিৎসার জন্য। হঠাৎ বিমান বাতিল হওয়ায় তাদের কাছে যাওয়ার অন্য পথ খোলা নেই। কিছু কিছু বিমান আবার দেরিতে চলছে। সেই জন্য বিমানবন্দরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকী অর্ধেক দিনও অপেক্ষা করতে হল যাত্রীদের। ইন্ডিগোর চরম অব্যবস্থায় ক্ষোভে ফুঁসছেন যাত্রীরা। কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে। দেশের অন্যতম বড় এয়ারলাইন্সের এ কী অবস্থা! কবে স্বাভাবিক হবে পরিষেবা?
চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই আচমকা ভেঙে পড়ে ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা। নতুন নিয়মে পাইলটদের বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। এদিকে, এয়ারলাইন্সের কাছে তো যথেষ্ট সংখ্যক পাইলটই নেই। সঙ্কট ক্রু মেম্বারেরও। এর জেরেই চরম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের বিমানবন্দরগুলি জুড়ে। যেহেতু ইন্ডিগোর বিমানই সবথেকে বেশি চলাচল করে, তাই যাত্রীসংখ্যাও বেশি। হঠাৎ বিমান পরিষেবা থমকে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা।
বৃহস্পতিবারও একই ছবি দেখা যায় বিমানবন্দরগুলি জুড়ে। যাত্রীরা জানান, বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর কাউন্টার, হেল্প ডেস্ক ফাঁকা! ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তারা জল-খাবার না খেয়েই অপেক্ষা করছেন। সঙ্গে নেই লাগেজও। বহু যাত্রী যেমন বিমানবন্দরেই এয়ারলাইন্সের কর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েছেন, অনেকে আবার হাল ছেড়ে মাটিতেই শুয়ে পড়েছেন। জানেন, অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।
যাত্রীদের অভিযোগ, ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স কার্যত মানসিক অত্যাচার করছে। বিমান আদৌ চলবে কি না, সেই নিয়ে কোনও সাফাই দিচ্ছে না সংস্থা। দিল্লি বিমানবন্দরে এক যাত্রী জানান, তিনি ১২ ঘণ্টা ধরে বিমানবন্দরে বসে রয়েছেন। প্রতিবারই যখন খোঁজ নিতে যাচ্ছেন ফ্লাইটের, বলা হচ্ছে, এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা লেটে ছাড়বে। এভাবেই অপেক্ষা করানো হচ্ছে। এদিকে ব্যাগেজ চেক ইন হয়ে যাওয়ায়, অন্য কোনও যাত্রাপথও পাচ্ছেন না তারা।
