Zee News Bengali
Indigo Flight: টেকঅফের জন্য দুরন্ত গতিতে দৌড়েও উড়তে পারল না ইন্ডিগোর বিমান, আচমকা ব্রেক! কোনওক্রমে বাঁচলেন ১৫০ যাত্রী, ডিম্পলও...

Indigo flight: বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ইন্ডিগো বিমান। ১৫১ যাত্রী নিয়ে উড়ানের আগেই বিপদ। রানওয়েতে যথেষ্ট গতি নিয়ে ছুটে থাকলেও শেষমেষ ইর্মাজেন্সি ব্রেক কষিয়ে বিমানটিকে থামানো হয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 14, 2025, 12:58 PM IST
Indigo Flight: টেকঅফের জন্য দুরন্ত গতিতে দৌড়েও উড়তে পারল না ইন্ডিগোর বিমান, আচমকা ব্রেক! কোনওক্রমে বাঁচলেন ১৫০ যাত্রী, ডিম্পলও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউ বিমানবন্দরে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ইন্ডিগো ফ্লাইট। বিমানে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব-সহ ১৫১  যাত্রী ছিলেন। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ১১টায় লখনউ থেকে দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু ঠিকঠাকভাবে উড়তে না পারায় টেক-অফের শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয় বিমানটিকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এবং বিমানবন্দরের কর্মীরা জানায়, ইন্ডিগো বিমানটি সময়মতোই রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করে। রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছেও কোনওমতে উড়ান দিতে পারছিল না।

অবশেষে পাইলট তাত্‍ক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ইর্মাজেন্সি ব্রেক কষে বিমানটি সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দেন, যার ফলে একটি সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। সব যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে বিমান থেকে নামতে সক্ষম হন। কারও কোনো আঘাত লাগেনি বলে বলে জানা গিয়েছে। পরে যাত্রীদের নিরাপদে অন্য একটি ফ্লাইটে গন্তব্যে পাঠানো হয়।

আরও জানা গিয়েছে, বিমাটিতে যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের স্ত্রী, ডিম্পল যাদবও। সমাজবাদী পার্টির আর এক নেতা, সূর্য সিংহও বিমানে সওয়ার ছিলেন। কী কারণে বিমানটি উড়ানে সক্ষম হল না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

প্রসঙ্গত, এই মাসেই ইন্ডিগোর আরও দুটি ফ্লাইটের ভয়ংকর ঘটনা সামনে আসে। ৬ সেপ্টেম্বর, কোচি থেকে আবু ধাবিগামী ইন্ডিগোর ফ্লাইট টেক-অফের পরেই প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে পাইলট বিমানটি ফের কোচিতে ফিরিয়ে আনেন। অগাস্টে, মুম্বই বিমানবন্দরে একটি ইন্ডিগো এয়ারবাস বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে 'গো-অ্যারাউন্ড' করতে গিয়ে বিমানটির লেজ রানওয়েতে ছুঁয়ে যায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
LucknowIndigo Flightlucknow delhi indigo flightDimple Yadav
