Kolkata-Srinagar Indigo Flight trouble: ১৬৬ যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে শ্রীনগর রওনা দিল ইন্ডিগোর উড়ান, আকাশে ট্যাংক লিক, টপটপ পড়ছে তেল! ভয়ানক বিপদ...

Kolkata-Srinagar Indigo Flight trouble: ১৬৬ যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে শ্রীনগর রওনা দিল ইন্ডিগোর উড়ান, আকাশে ট্যাংক লিক, টপটপ পড়ছে তেল! ভয়ানক বিপদ...
Indigo Flight News: কলকাতা থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশে উড়েছিল ইন্ডিগোর বিমান। মাঝপথে বারাণসীর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বুধবার জরুরি অবতরণ করল বিমানটি। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানটির জ্বালানি লিক করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শ্রীনগরগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান। কলকাতা থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পরই আচমকা বিমানটিতে ফুয়েল লিক করতে শুরু করে। দুর্ঘটনা এড়াতে উড়ানটি বারাণসী বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। বিমানটিতে মোট ১৬৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে খবর।
দুপুর ২টো ৫২ মিনিটে কলকাতা থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশে যাত্রা করার পথে যখন বারাণসীর আকাশে পৌঁছয় বিমানটি। ঠিক সেই সময় বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি ককপিটে পরিলক্ষিত হয়। তৎপরতার সঙ্গে বিমানের পাইলট বারাণসী বিমানবন্দরের এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের অনুমতি চায়। সেই মতো অনুমতি দিলে ১৬৬ জন যাত্রী নিয়ে বারাণসী বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি।
বারাণসী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিমানটিতে ১৬৬ জন যাত্রী এবং কর্মী ছিলেন। নিরাপদেই তাঁদের বিমান থেকে নামানো হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। বিমানবন্দরের কাজকর্মও স্বাভাবিক ভাবেই চলছে।
বিমানবন্দরের ডিরেক্টর পুনিত গুপ্ত একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ৬৯৬১ নম্বর ইন্ডিগো বিমানের পাইলট কলকাতা থেকে উড়ে শ্রীনগর যাওয়ার পথে জ্বালানি লিক হচ্ছে বলে দেখতে পান। তার পরেই তিনি বারাণসীর এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জরুরি অবতরণ করানোর জন্য অনুরোধ করেন।’’ ছাড়পত্র পেয়ে বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে বিমানটি অবতরণ করে বারাণসীতে। প্রযুক্তিবিদেরা বিমানের সব খতিয়ে দেখেন। সে সময় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেন যাত্রীরা।
বলা বাহুল্য, পাইলটের তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে উড়ানটি। কিন্তু কী কারণে এই বিমানটির ফুয়েল লিক হল, তা এখনও জানা যায়নি। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যদিও এই ঘটনায় বিমান সংস্থার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়নি।
কয়েকদিন আগেই জম্মু এয়ারপোর্ট থেকে ওড়ার পরই শ্রীনগরগামী একটি বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। সেই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই ফের এমন একটি ঘটনা সামনে এল। ওড়ার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগেই রানওয়েতে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই বিমান। ধরা পড়ে ইঞ্জিনের ফুয়েল লিক। এছাড়া বুধবার সকালেই মুম্বই থেকে ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান ফের মুম্বই ফিরে যায়। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
গত ১২ জুন অহমদাবাদের লোকালয়ে ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং বিমান। অহমদাবাদ থেকে ওড়ার পরেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৬০ জন। তাঁদের মধ্যে বিমানে সওয়ার ছিলেন ২৪১ জুন।
