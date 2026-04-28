  • Raja Raghuvanshi Murder Case: মেঘালয় হানিমুন মার্ডার: রাজকে পেতে রাজাকে খুন, শেষমেশ জামিন পেয়ে গেলেন স্বামীহন্তা সোনম?

Accused wife Sonam Raghuvanshi gets bail: মধুচন্দ্রিমার রোমান্স বদলে গিয়েছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ডে! চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীকে জামিন দিল শিলং আদালত। প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুনের সেই হাড়হিম করা ঘটনায় কীভাবে জামিন পেলেন সোনম?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 28, 2026, 07:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের ঠিক ১২ দিনের মাথায় মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগে তোলপাড় হয়েছিল দেশ। সেই চাঞ্চল্যকর রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত স্ত্রী সোনম রঘুবংশীকে অবশেষে জামিন দিল আদালত। প্রায় এক বছর জেলবন্দি থাকার পর গত ২৭ এপ্রিল ২০২৬-এ শিলং আদালত থেকে জামিন পান তিনি। রাজার ভাই বিপিন রঘুবংশী এই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন।

২০২৫ সালের ১১ মে ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল সোনমের। ২০ মে তাঁরা মধুচন্দ্রিমার জন্য মেঘালয় রওনা হন। কিন্তু বাড়ি ফেরার বদলে ২ জুন চেরাপুঞ্জির একটি গভীর খাদ থেকে উদ্ধার হয় রাজার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পারে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড খোদ স্ত্রী সোনম। তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে মিলে তিনি এই খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন।

পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, সোনমের বাবার কর্মচারী রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। রাজাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা চেরাপুঞ্জির নির্জন পাহাড়ে রাজাকে পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন এবং খাদে ফেলে দেন। খুনের পর সোনম উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 

২০২৫ সালের ৯ জুন ইন্দোর থেকে সোনমকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ডিসেম্বর ২০২৫-এ তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সোনম ছাড়াও এই মামলায় রাজ কুশওয়াহা, বিশাল সিং চৌহান-সহ আরও চারজন বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। প্রায় ১১ মাস পর সোনমের জামিন মেলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মৃতের পরিবারে।

প্রসঙ্গত, সেই শোকাতুর পরিবারে দিয়েছিল এক খুশির খবর। রাজার দাদা শচীন রঘুবংশীর ঘর আলো করে জন্ম নেয় এক পুত্রসন্তান। আর এই নবজাতকের আগমনের সময় ও তিথি দেখে পরিবারের দাবি— "রাজা ফিরে এসেছে।"

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

