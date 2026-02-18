English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Indore Murder: কী করবি ভাই জেনে, যা করার করেছি! MBA তরুণীকে মেরে নির্বিকার প্রেমিকের হাসিমুখে ব্যঙ্গ... অবিশ্বাস্য...

Indore Murder: কী করবি ভাই জেনে, যা করার করেছি! MBA তরুণীকে মেরে নির্বিকার প্রেমিকের হাসিমুখে ব্যঙ্গ... অবিশ্বাস্য...

MBA Student Killed by Boyfriend: ইন্দোরে বিয়ের দাবিতে চাপ দেওয়ায় ২৪ বছর বয়সী প্রেমিকাকে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধ করে খুন প্রেমিকের। খুনের পর মৃতদেহের পাশেই বসে সে মদ্যপান করে এবং পরে পালিয়ে যায়। পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলেও তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি, বরং সে উদ্ধত আচরণ করছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 18, 2026, 04:52 PM IST
Indore Murder: কী করবি ভাই জেনে, যা করার করেছি! MBA তরুণীকে মেরে নির্বিকার প্রেমিকের হাসিমুখে ব্যঙ্গ... অবিশ্বাস্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৪ বছরের তরুণীকে নৃশংস খুন। তারপর কোনও অনুশোচনা নেই প্রেমিকের। ইন্দোর কাণ্ডে অভিযুক্ত পীযূষ ধামনোদিয়া সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়ে এক গাল হাসল। সে জানায়, 'সব ভুলে যান। যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে। জেনে কী করবেন?' তারপরই পরবর্তীকালে পুলিসের গাড়িতে ওঠার সময় সে উদ্ধতভাবে জানায়, সময় হলে সে সব বলবে।

যেভাবে সামনে এল এই নৃশংস ঘটনা
গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ইন্দোরের দ্বারকাপুরি এলাকার একটি ভাড়া ঘর থেকে ওই তরুণীর নগ্ন ও পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিস। প্রতিবেশীরা ঘর থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিসে খবর দেন। পুলিস এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলে তরুণীর গলায় দড়ির দাগ দেখতে পায়। ঘটনার পরের দিনই অভিযুক্ত পীযূষকে গ্রেফতার করা হয়।

আরও পড়ুন:Barrackpore: ব্যারাকপুরে বিভীষিকা! মাংস কাটার চপার দিয়ে প্রাক্তন নৌসেনার পেটে কোপ, রাস্তায় বেরিয়ে এল নাড়িভুঁড়ি...

কেন এই হত্যাকাণ্ড?
পুলিসি তদন্তে জানা যায়, পীযূষ এবং ওই তরুণী অনেক আগে থেকেই একে অপরকে চিনত। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মধ্যে বিয়ের বিষয়টি নিয়ে বিবাদ চলছিল। তরুণী বিয়ের জন্য চাপ দিলেও পীযূষ রাজি ছিল না। এছাড়া ওই তরুণী অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে পীযূষ প্রচন্ড রেগে যেত। 

ঘটনার দিন কী ঘটে?
পীযূষ এবং ওই তরুণী একটি ভাড়া ঘরে দেখা করে। ঘটনার দিন দুজনে সমস্যার সমাধান করতে ওই ফ্ল্যাটে দেখা করেন। সেখানে তাদের শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। তার মধ্যেই ফের বিয়ের কথা উঠলে দুজনের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পীযূষ রাগের মাথায় নগ্ন অবস্থাতেই প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। পুলিস আরও দাবি করে যে, পীযূষ তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।

খুনের পর ভৌতিক কাণ্ড:
খুনের পর পীযূষ ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে মহারাষ্ট্রের পাভেলে পালিয়ে যায়। পুলিস জানায়, সেখানে একটি হোটেলে রাত কাটিয়ে তিনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম শুরু করেন। তার দাবি ছিল, সে তান্ত্রিক আচারের মাধ্যমে মৃত প্রেমিকার আত্মাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। এরপর সে মুমবাই চলে যান এবং ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে রাত কাটায়।

আরও পড়ুন:Leopard Attack: চলন্ত বাইকের উপর মৃত্যুদূতের উপর হামলে পড়ল... দুই ব্যবসায়ীকে ছিঁড়েখুঁড়ে...

মৃত তরুণীর বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ:
মৃত ছাত্রীর বাবার অভিযোগ আরও গুরুতর। তিনি জানিয়েছেন, তার মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন কারণ তার কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও পীযূষ তাকে ব্ল্যাকমেইল করত এবং নিজের কলেজের ফি দেওয়ার জন্য চাপ দিত বলে তার বাবার দাবি।

Tags:
indore murder caseMBA StudentStrangledMarriage disputeOccult RitualsTantric Practices
