  • Indore Crime: সেক্সের পরই গলা টিপে খুন! তরুণীর নগ্ন দেহ ফেলে পালিয়ে ফের তাঁরই আত্মার সঙ্গ পেতে তন্ত্রমতে সাধনায় প্রেমিক...

MBBS Killed by boyfriend: ভাড়া করা হোটেল রুমে প্রেমিকাকে গলা টিপে খুন। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে অন্য এক হোটেলে গিয়ে তন্ত্র সাধনা করে প্রেমিকার আত্মা ডাকার চেষ্টা করে। বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 17, 2026, 02:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের জন্য চাপ, তর্কাতর্কিতে প্রেমিকাকে গলায় দড়ি চেপে শ্বাসরোধ করে খুন। সবথেকে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, খুনের পর প্রেমিকার আত্মাকে 'ডেকে আনার' সে একটি হোটেলে গিয়ে তন্ত্রমন্ত্র করে। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের।

ঘটনার সূত্রপাত:
গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ইন্দোরের দ্বারকাপুরী এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে ২৪ বছরের MBA তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। ঘর থেকে পচা দুর্গন্ধ আসায় প্রতিবেশীরা পুলিসে খবর দেন। পুলিস দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বিছানায় ওই ছাত্রীর বিবস্ত্র দেহ পড়ে থাকতে দেখে। তার গলায় দড়ির দাগ ছিল, যা দেখে প্রাথমিক তদন্তে একে শ্বাসরোধ করে খুন বলেই ধারণা করা হয়।

 নিখোঁজ ও গ্রেফতার:
জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর বাবা ১১ ফেব্রুয়ারি তার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করেন। তিনি পুলিসকে জানান,সেদিন মেয়েকে তিনি কালেক্টরের অফিসের কাছে নামিয়ে ছিলেন। তারপর থেকে মেয়েকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিস জানতে পারে, যে ফ্ল্যাটে দেহটি পাওয়া গেছে সেটি ভাড়া নিয়েছিলেন তরুণীর সহপাঠী ও প্রেমিক পীযূষ ধামনোদিয়া। পুলিস পরে মুম্বাই থেকে অভিযুক্ত পীযূষকে গ্রেফতার করে।

জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি:
জিজ্ঞাসাবাদে পীযূষ পুলিসকে জানায় যে, তরুণীর সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তবে বিয়ে নিয়ে দুই পরিবারের আপত্তির কারণে তাদের মাঝে প্রায়ই ঝগড়া হত। ঘটনার দিন দুজনে সমস্যার সমাধান করতে ওই ফ্ল্যাটে দেখা করেন। সেখানে তাদের শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। তার মধ্যেই ফের বিয়ের কথা উঠলে দুজনের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পীযূষ রাগের মাথায় নগ্ন অবস্থাতেই প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। পুলিস আরও দাবি করে যে, পীযূষ তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।

খুনের পর ভৌতিক কাণ্ড:
খুনের পর পীযূষ ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে মহারাষ্ট্রের পাভেলে পালিয়ে যায়। পুলিস জানায়, সেখানে একটি হোটেলে রাত কাটিয়ে তিনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম শুরু করেন। তার দাবি ছিল, সে তান্ত্রিক আচারের মাধ্যমে মৃত প্রেমিকার আত্মাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। এরপর সে মুমবাই চলে যান এবং ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে রাত কাটায়।

মৃত তরুণীর বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ:
মৃত ছাত্রীর বাবার অভিযোগ আরও গুরুতর। তিনি জানিয়েছেন, তার মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন কারণ তার কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও পীযূষ তাকে ব্ল্যাকমেইল করত এবং নিজের কলেজের ফি দেওয়ার জন্য চাপ দিত বলে তার বাবার দাবি।

ডেপুটি পুলিস কমিশনার কৃষ্ণলালচন্দানি জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড এবং ফরেনসিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ঘটনার আসল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে।

