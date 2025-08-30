English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Temple Marriage: প্রেমিককে বিয়ে করবেন বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন ইন্দোরের বিবিএ-র অন্তিম বর্ষের ছাত্রী শ্রদ্ধা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন সার্থক নামে সেই যুবক। তাতেই দিশেহারা হয়ে...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 30, 2025, 12:03 PM IST
Missing Student: প্রেমিককে বিয়ে করতে বাড়ি থেকে পালিয়ে তরুণী ফিরল আরেকজনকে বিয়ে করে... সেই যুবকও...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ি থেকে পালিয়েছিল এক প্রেমিকের কারণে, সাতদিন পর বিয়ে করে ফিরল অন্য একজনকে নিয়ে। যেন পুরো জব উই মিটের দৃশ্য। তবে এটা কোনও সিনেমা নয়। বাস্তবেই রয়েছে শ্রদ্ধা, সার্থক ও করণদীপরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। জানা গিয়েছে, আচমকাই নিখোঁজ হওয়ার সাতদিন পর এক বিবিএ কোর্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী বাড়ি ফিরে এসে দাবি করেন, তিনি ট্রেনে দেখা হওয়া এক ইলেকট্রিশিয়ানকে বিয়ে করে ফেলেছেন।

ছাত্রীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে যেন মনে পড়ে যায় ১৮ বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত করিনা কাপুর–শাহিদ কাপুর অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমা ‘জব উই মেট’-এর কাহিনি। সেই ছবিতে করিনার চরিত্র প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ট্রেনে শাহিদের চরিত্রের সঙ্গে দেখা করে, আর পরে রতলামের নির্জন গলিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ে। মূলত নিজের প্রেমিক সার্থকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলেন ইন্দোরের শ্রদ্ধা। 

কিন্তু শেষ সময়ে স্টেশনেই আসেনি সার্থক। সে কথা জানতে পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সে। সেই সময়ে তাঁকে বাঁচান ইন্দোরের এক কলেজের ইলেকট্রিশিয়ান করণদীপ। এরপরে করণদীপের সঙ্গে রতলামগামী ট্রেনে চড়ে বসেন শ্রদ্ধা। সে জানায়, রতলামগামী একই ট্রেনে করণদীপের সঙ্গে মিশে বিস্মিত হয়। যাত্রাপথে চলাকালীনই দু’জনের মধ্যে কথা হয় এবং শ্রদ্ধার দাবি, সেখানেই তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। 

শ্রদ্ধা আরও জানান, তারা প্রথমে মান্দসৌর এবং পরে মহেশ্বরে যান। সেখানকার এক মন্দিরে তাদের বিয়ে হয়। এরপর সনওয়ারিয়া সেঠ মন্দির দর্শন শেষে তিনি সরাসরি ইন্দোর থানায় ফিরে আসেন। যদিও শ্রদ্ধার এই বয়ানে সন্তুষ্ট নয় পুলিস। তাঁকে বিয়ের সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছে। এ দিকে এই বিয়ে মেনে নিতে নারাজ শ্রদ্ধার বাবা অনিল তিওয়ারি। তিনি দাবি করেন, মেয়ে যখন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে সার্থক আসেনি, তিনি তখন তাঁকে ফিরে আসার কথা বলেছিলেন এবং টাকাও পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু মেয়ে করণদীপকেই বিয়ে করে। শ্রদ্ধার বাবার আরও দাবি, ‘আমার মেয়ের মানসিক অবস্থার ঠিক নেই।' এমনকি মেয়েকে খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা ৫১,০০০ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন। যদিও শ্রদ্ধার বিয়ে নিয়ে তাঁর বাবা অবশ্যপরে বলেন, ‘আমার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক। ও যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা আমি মেনে নেব।’

