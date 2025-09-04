English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
IndusInd Bank in Deeper Trouble: অবসরের পর মাত্র একটা চিঠি! ৭ বছর ধরে চলা IndusInd ব্যাংকের ২৬০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ফাঁস...

IndusInd Bank corruption: ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকে ২,৬০০ কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ, সামনে আনলেন প্রাক্তন সিএফও। তিনি দাবি করেন—ভয় এবং ব্যাংকের ভেতরকার প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি অনিয়মগুলো প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 4, 2025, 02:39 PM IST
IndusInd Bank in Deeper Trouble: অবসরের পর মাত্র একটা চিঠি! ৭ বছর ধরে চলা IndusInd ব্যাংকের ২৬০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ফাঁস...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়সড় ঝড়ের মুখে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক। কারণ হুইসেলব্লোয়ারের অভিযোগে। ব্যাংকের প্রাক্তন চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) গোবিন্দ জৈন দাবি করেছেন, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যাংকের ট্রেজারি কার্যক্রমে প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকার অনিয়ম চলছে। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে ২৬ আগস্ট একটি চিঠি থেকে, যা জৈন পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও)। ওই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগে বছরের পর বছর ধরে গুরুতর অনিয়ম চলছে এবং এই বিষয়ে নিয়মিতভাবে আপত্তি জানানোর একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন তিনিই।

