Men Turns into Goat: 'জাদুবলে মহিলারা পুরুষদের ছাগল বানিয়ে দেয়'! ইউটিউবারের বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের মহিলারা যে তন্ত্র-সাধনা করেন, এই কথা আগেও শোনা গিয়েছে। এই নিয়েই জনপ্রিয় অর্থনৈতিক ইনফ্লুয়েন্সার অভিষেক কর বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন। যার জেরে আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে। অভিষেক কর একটি পডকাস্টে অসমের মহিলাদের নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। যেটা ভাইরাল হওয়ার পর অসম পুলিসের চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, অসমের মুখ্য়মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাঁর উপর ক্ষেপে লাল হয়ে যান। এমনকী অভিষেকের বিরুদ্ধে তিনি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পডকাস্টের ভাইরাল ক্লিপটিতে দেখা যায়, অভিষেক দাবি করেন যে, অসমের এমন একটি গ্রাম রয়েছে যেখানে মহিলারা শক্তিশালী তন্ত্র-সাধনা করে। সেখানে পুরুষদের ছাগল বা অন্য প্রাণীতে পরিণত করে দেওয়া হয়। তারপর রাতে ওই মহিলারা আবার তাদের পুনরায় পুরুষে পরিণত করে। তারপর নিজেদের জাদুবলে তাদের সঙ্গে শারিরীক সম্পর্কে লিপ্ত হয়।

A video from a YouTube channel ,named Riya Upreti, is in circulation where an individual named Abhishek Kar is seen making unacceptable comments on Assam's history and traditions.

Appropriate action may be initiated against the said individual for spreading misinformation.… pic.twitter.com/NBpJSTWwMC

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) January 10, 2025