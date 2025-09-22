Infosys Referrals: কাউকে রেফার করলেই ইনফোসিস দিচ্ছে ৫০,০০০ টাকা! যদি আপনি... একটাই শর্ত...
Infosys Offers 50000 For female Referrals: ESG ভিশন ২০৩০-এর অধীনে, কোম্পানি মোট ৪৫% মহিলা কর্মী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। বর্তমানে, ইনফোসিসের ৩.২৩ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে নারীরা প্রায় ৩৯ শতাংশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা হওয়া, মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন বা কোনও কারণে কেরিয়ারে ব্রেক নেওয়া মানেই পেশাজীবনে দাঁড়ি টানা নয়। কেরিয়ারের স্বপ্নকে জলে ফেলে দেওয়া নয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়া নয়। আর সেটাই নিশ্চিত করতে, মহিলাদের কর্মসংস্থানে অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছে ইনফোসিস। মহিলাদের কাজে ফেরাতে এবার মোটা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব ইনফোসিসের।
রেফারেলের জন্য ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত অফার করছে ইনফোসিস। রেফারেল এই টার্মটির কর্পোরেট দুনিয়া বিশেষভাবে পরিচিত। রেফারেল মানে আপনি যদি আপনার পরিচিত কাউকে কোম্পানিতে নিয়ে আসেন অর্থাৎ রেফার করেন, তবে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাবেন। কোম্পানি আপনাকে সেই টাকা দেবে। একেই বলা হয় রেফারেল। ইনফোসিস মহিলাদের রেফারেলের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা ঘোষণা করেছে। মানে আপনি কোনও মহিলাকে রেফার করলে, আপনি ৫০০০০ টাকা পাবেন।
আসলে ইনফোসিস তার বিভিন্ন টিমে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ESG ভিশন ২০৩০-এর অধীনে, কোম্পানি মোট ৪৫% মহিলা কর্মী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। "রিস্টার্ট উইথ ইনফোসিস" উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় এই আইটি জায়ান্ট সেইসব মহিলা পেশাদারদের জন্য সুযোগের দরজা খুলে দিচ্ছে, যাঁরা কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু এখন ফিরে আসতে প্রস্তুত।
কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেই মিলবে সুযোগ। সুযোগ মিলবে ৬ মাস বা তার বেশি সময়ের কোনও প্রজেক্টে। বর্তমানে, ইনফোসিসের ৩.২৩ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে নারীরা প্রায় ৩৯ শতাংশ।
