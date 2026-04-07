Vande Bharat Food: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের খাবারে কিলবিল করছে পোকা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবিতে টনক নড়ল রেলের

Vande Bharat Food: সামাজিক মাধ্যম 'X'-এ ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই যাত্রী জানান, তাঁর কোচে অন্তত এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 7, 2026, 07:20 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সফরের সাচ্ছন্দ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যায়নি বন্দে ভারতের বিরুদ্ধে। দেশের অন্যান্য এক্সপ্রেসের খাবার নিয়ে যেসব অভিযোগ শোনা যায়, বন্দে ভারত চালু হয়ে যাওয়ার পর তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে এবার কালো দাগ পড়ে গেল। এবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের খাবারে মিলল পোকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হতেই খাবার সরবারহকারীকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করল আইআরসিটিসি।

আমাদাবাদ থেকে বন্দে ভারত ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় এক মুম্বাই নিবাসী এক যাত্রী তাঁর খাবারে পোকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। সামাজিক মাধ্যম 'X'-এ ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই যাত্রী জানান, তাঁর কোচে অন্তত এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে বাকি যাত্রীরাও খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেন। 'X'-এ শেয়ার করা ছবি এবং ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, একটি ডাল-ভাতের খাবারের বাক্সের ভেতরে আরশোলার মতো একটি পোকা পড়ে রয়েছে।

ওই যাত্রী জানান যে, ট্রেনে খাবার সরবরাহের দায়িত্বে ছিল ব্রন্দাবন ফুড প্রোডাক্টস (Brandavan Food Products) নামের একটি সংস্থা, যা আর.কে গ্রুপের (RK Group) অন্তর্ভুক্ত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ট্যাগ করে তিনি অবিলম্বে ওই সংস্থার রান্নার জায়গায় 'রেইড' বা অভিযান চালানোর দাবি জানান। ওই যাত্রী লেখেন,  "আমি নিশ্চিত যে এরা FSSAI-এর নিয়ম মেনে খাবার তৈরি করছে না। দোষী সাব্যস্ত হলে এদের লাইসেন্স বাতিল করা উচিত। আশা করি ঘুষের বিনিময়ে এই বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হবে না।"

রেলওয়ের কড়া পদক্ষেপ

ঘটনাটি জানাজানি হতেই আইআরসিটিসি (IRCTC) নড়েচড়ে বসে এবং জানায় যে:

সংশ্লিষ্ট খাবার সরবরাহকারী সংস্থাকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তাদের সাথে চুক্তি বাতিলের জন্য টার্মিনেশন নোটিস পাঠানো হয়েছে।

যেখানে খাবার তৈরি হতো, সেই রান্নাঘরটি আপাতত সিল (বন্ধ) করে দেওয়া হয়েছে যাতে সেখানে গভীরভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কীটপতঙ্গ দমনের (Pest control) কাজ করা যায়।

আইআরসিটিসি-র বক্তব্য

যাত্রীদের কষ্টের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে আইআরসিটিসি জানায়:

"বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার পায়।"

এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পর এক ব্যবহারকারী লিখেছেন: "আমি সবসময় নিজের খাবার সাথে রাখি। আর যদি যাত্রা দীর্ঘ হয়, তবে আমি (ট্রেন থেকে না খেয়ে) অ্যাপের মাধ্যমে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে নেওয়া পছন্দ করি।"

অন্য একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন: "এটি আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইদানীং মাঝেমধ্যেই এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে। একই ধরনের গাফিলতি বারবার দেখা যাচ্ছে। ঠিক কোন পর্যায়ে গেলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখবে? যাত্রীরা বারবার শুধু 'দুঃখপ্রকাশ' বা 'ক্ষমা' শুনতে চান না, তারা আরও উন্নত পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য।"

