জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্সটাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার ৬ লাখ! 'স্টার' অফিসার বলেই খ্যাতি তাঁর। সেই গ্ল্যামারাস র্যাফ অফিসার সোনিয়া শেরাওয়াত এবার বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের 'তেলাপোকা' কটাক্ষ করে তীব্র বিতর্কের মুখে। CRPF-এর র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সোনিয়া শেরাওয়াত। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তির্যক মন্তব্য করার পর থেকেই পাল্টা তাঁর বিরুদ্ধে ধেয়ে এসেছে বিতর্ক।
দিল্লিতে আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা সংসদ ভবন অভিমুখে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেছিল। আন্দোলন দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেখানে RAF মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনার পরই ইনস্টাগ্রামে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি মৃত তেলাপোকার ছবি শেয়ার করে সোনিয়া লেখেন, "নিজেরা ঠিক হতে পারে না, আর এসেছে দেশ ঠিক করতে!" আন্দোলনকারীদের 'তেলাপোকা' বলে ইঙ্গিত করায় মুহূর্তের মধ্যে চরম ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সোনিয়ার পোস্ট ঘিরে। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ককরোচ জনতা পার্টি এরপরই তাদের এক্স হ্যান্ডেলে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লেখে, "আমরা তেলাপোকা হতে পারি, কিন্তু মনে রাখবেন তেলাপোকারা কিন্তু সহজে মরে না।"
তীব্র বিতর্কের মুখে পড়ে সোনিয়া শেরাওয়াত অবশ্য পরবর্তীতে পোস্টটি মুছে ফেলেন। কিন্তু, বিতর্কিত এই পোস্ট করে সোনিয়া শেরাওয়াত সার্ভিস রুল লংঘন করেছেন বলে অভিযোগ। সার্ভিস রুল অনুযায়ী, দায়িত্ব পালনকালে কোনও সরকারি কর্মকর্তা নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে পারেন না। কিংবা ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি ব্যবহার করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদে থেকে সোনিয়ার এধরনের মন্তব্য পেশাদার বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মত একাংশের। এখন প্রশাসনিক বা বিভাগীয় স্তরে সোনিয়ার বিরুদ্ধে কোনও শৃঙ্খলাভঙ্গের পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না, সেদিকেই নজর সবার।
যদিও বিতর্কের মুখে পড়ে সোনিয়ার দাবি, যন্তরমন্তরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে কিছু "অসামাজিক উপাদান" ও রাজনৈতিক দলের কর্মী প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা কর্তব্যরত বাহিনীর ওপর পাথর, জুতো এবং কাঁচের বোতল ছুঁড়ে মারে। সোনিয়ার আরও দাবি, এক মহিলা বিক্ষোভকারীকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছে এবং তাঁকে হাতে প্লাস্টার করতে হয়েছে। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের হামলায় তাঁর গলায় আঁচড়ের দাগও পড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, হরিয়ানার বাসিন্দা সোনিয়া শেরাওয়াত সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট পরিচিত মুখ। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ৬ লাখেরও বেশি ফলোয়ার্স। নিয়মিত সেখানে তিনি বিভিন্ন ছবি ও রিল পোস্ট করে থাকেন।
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