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"নিজেরা ঠিক নেই, দেশ ঠিক করবে!" আন্দোলনকারীদের 'মৃত তেলাপোকা' কটাক্ষ গ্ল্যামারাস র‍্যাফ অফিসারের- সার্ভিস রুল ব্রেকে হারাবেন চাকরি?

RAF officer Sonia Sehrawat mocks CJP protest: নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি মৃত তেলাপোকার ছবি শেয়ার করে সোনিয়া লেখেন, "নিজেরা ঠিক হতে পারে না, আর এসেছে দেশ ঠিক করতে!" 

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:16 PM IST
"নিজেরা ঠিক নেই, দেশ ঠিক করবে!" আন্দোলনকারীদের 'মৃত তেলাপোকা' কটাক্ষ গ্ল্যামারাস র‍্যাফ অফিসারের- সার্ভিস রুল ব্রেকে হারাবেন চাকরি?
Image Credit: সোনিয়া শেরাওয়াত

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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