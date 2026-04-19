Alert in 12 Districts: ভয়ংকর চরম আবহাওয়া-পরিস্থিতি; তীব্র তাপপ্রবাহে জেলায় জেলায় জারি ঘোর সতর্কতা

Alert in 12 Districts: ভয়ংকর চরম আবহাওয়া-পরিস্থিতি; তীব্র তাপপ্রবাহে জেলায় জেলায় জারি ঘোর সতর্কতা
Extreme Caution Required in 12 Districts: এ বছর গ্রীষ্মকালীন স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এখনও দেখা যায়নি। তীব্র গরম অব্যাহত। ১২টি জেলায় আইএমডির 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি। তবে ব্যতিক্রমও আছে। দু-একটি জেলাকে এই সতর্কবার্তার বাইরে রাখা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেরালায় তীব্র গরম অব্যাহত। সেখানে ১২টি জেলায় আইএমডির 'ইয়েলো অ্যালার্ট'। কেরালা জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) আজ, ১৯ এপ্রিলের জন্য রাজ্যের ১২টি জেলায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করেছে।
তাপমাত্রা বৃদ্ধি
কেরলমের পালক্কাদ জেলায় তাপমাত্রা সবথেকে বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। যা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। এছাড়া কোল্লামে ৩৯ ডিগ্রি এবং কোট্টায়ামে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হতে পারে।
অন্যান্য জেলায়
আলাপ্পুঝা, পাঠানামথিট্টা, এর্নাকুলাম, ত্রিশূর, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, কান্নুর এবং কাসারাগোড় জেলায় তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে বলে জানানো হয়েছে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। ইদুক্কি এবং ওয়ায়ানাড় জেলাদুটিকে এই সতর্কবার্তার বাইরে রাখা হয়েছে।
বৃষ্টির সম্ভাবনা?
বৃষ্টির কি কোনও সম্ভাবনা আছে? আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্তমানে কেরলমের কোথাও ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই এই মুহূর্তে নেই। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতেই পারে। সবচেয়ে বড় কথা, কেরলমে এ বছর গ্রীষ্মকালীন স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এখনও দেখা যায়নি।
হাওয়া অফিসের পরামর্শ
জানানো হয়েছে, এখন কেরলামে অসহনীয় গরম এবং আর্দ্রতাই বজায় থাকবে, স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রাও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ভয়ংকর চরম ভাবাপন্ন ওয়েদারে হাওয়া অফিস কিছু পরামর্শও দিয়েছে রাজ্যবাসীদের। প্রখর রোদে দীর্ঘক্ষণ না থাকার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। সমস্ত প্রফেশনেই অল্পবিস্তর চাপ থাকে। তবে, বিশেষ করে পুলিস এবং মিডিয়া কর্মীদের সরাসরি রোদে কাজ করতে হয়। তাঁদের কাজ করার সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে।
