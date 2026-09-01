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আপনার অ্যাকাউন্ট কি এই ব্যাংকে? এখনই সাবধান, ব্রাঞ্চের সিন্দুকে আসল নোট সরিয়ে কোটি কোটি নকল নোট

Punjab National Bank Financial Crime: বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় এবং সাহারানপুর স্থানীয় পুলিস প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 01, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:04 PM IST
আপনার অ্যাকাউন্ট কি এই ব্যাংকে? এখনই সাবধান, ব্রাঞ্চের সিন্দুকে আসল নোট সরিয়ে কোটি কোটি নকল নোট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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