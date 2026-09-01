/আপনার অ্যাকাউন্ট কি এই ব্যাংকে? এখনই সাবধান, ব্রাঞ্চের সিন্দুকে আসল নোট সরিয়ে কোটি কোটি নকল নোট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (PNB) একটি শাখায় চাঞ্চল্যকর আর্থিক প্রতারণার ঘটনা। ব্যাংকের সুরক্ষিত ভল্ট বা কারেন্সি চেস্ট থেকে আসল নোট সরিয়ে সেখানে কোটি কোটি টাকার জাল ও ভুয়ো নোট রেখে দেওয়ার এক নজিরবিহীন ঘটনায় ব্যাংকিং মহলে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত ও হিসেব অনুযায়ী, কোটি কোটি টাকার আসল মুদ্রা কৌশলে গায়েব করে তার বদলে নকল নোটের বাণ্ডিল ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এর সঙ্গে কারা জড়িত? কবে কী ভাবে হল এই মারাত্মক বেআইনি অন্যায়? সেই আসল নোটগুলো কোথায়? কোথায় আছে আসল নোট? ব্যাংকের গ্রাহকদের এবার কী হবে? উঠে আসছে একগুচ্ছ প্রশ্ন।
কী ভাবে সামনে এল ঘটনা?
ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অডিট এবং রুটিন নগদ গণনার সময় এই বিরাট গরমিল প্রথম ধরা পড়ে। ব্যাংকের ভল্টে গচ্ছিত নগদ টাকার বাণ্ডিল পরীক্ষা করতে গিয়ে আধিকারিকরা দেখেন, ওপরের কয়েকটি নোট ঠিক থাকলেও ভেতরের বহু বাণ্ডিল ছিল জাল নোট বা খেলনা কাগজের নোটে ভরা। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় এবং সাহারানপুর স্থানীয় পুলিস প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।
জালিয়াতির ধরণ ও অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র
যেহেতু ব্যাংকের ভল্ট বা কারেন্সি চেস্ট অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে থাকে এবং সেখানে সাধারণ কর্মী বা বাইরের কারও সরাসরি প্রবেশের অনুমতি থাকে না, তাই এই ঘটনায় ব্যাংকের ভেতরের কর্মীদের একাংশের সরাসরি যোগসাজশ স্পষ্ট। তদন্তকারীদের ধারণা:
১. দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে আসল নোট সরিয়ে সমমূল্যের ভুয়ো নোট সেখানে জমা রাখা হচ্ছিল।
২. নিরাপত্তারক্ষী, ক্যাশিয়ার বা ভল্টের চাবি যাদের দায়িত্বে থাকে, তাদের নজর এড়িয়ে বা তাদের সহায়তায় এই কারসাজি চালানো হয়েছে।
৩. সাধারণ গ্রাহকদের লেনদেন যাতে প্রভাবিত না হয়, সেই জন্য ভল্টের ভেতরেই এই অদলবদল সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।
তদন্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিস ও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলো বিস্তারিত তদন্তে নেমেছে। সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ভল্টের দায়িত্বে থাকা সমস্ত কর্মী ও কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জড়িত সন্দেহে একাধিক কর্মীকে ইতিমধ্যেই বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ব্যাংকের প্রতিটি বাণ্ডিল ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে যাতে বোঝা যায় কোন সময় থেকে এই জাল নোট মজুত করা শুরু হয়েছিল।
একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সুরক্ষিত ভল্টের ভেতর থেকে এমন অভিনব কায়দায় কোটি কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনা সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নিয়মিত নজরদারি ও ফরেনসিক অডিটের গাফিলতির কারণেই এত বড় প্রতারণা সম্ভব হয়েছে। তদন্তকারী দল পুরো চক্রটিকে চিহ্নিত করে খোয়া যাওয়া অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।
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