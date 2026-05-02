Air India International Flight Closed: মাথায় হাত মানুষের: জ্বালানির বিরাট মূল্যবৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কি বন্ধের পথে? বিদেশে যাওয়া এবার কি নাগালের বাইরে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER.
  • খবর
  • দেশ
  Air India International Flight Closed: মাথায় হাত মানুষের: জ্বালানির বিরাট মূল্যবৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কি বন্ধের পথে? বিদেশে যাওয়া এবার কি নাগালের বাইরে?

International flights closed till July: জুলাই পর্যন্ত ফ্লাইট কমানোর এই সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার যাত্রী ভোগান্তিতে পড়তে পারেন। বিশেষ করে যারা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ইউরোপ বা আমেরিকায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: May 2, 2026, 01:41 PM IST
আন্তর্জাতিক বিমান বন্ধের পথে দেশ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুধু ভারত নয়,  বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিমান সংস্থা 'এয়ার ইন্ডিয়া'-- আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত জ্বালানির আকাশচুম্বী দাম এবং বিশ্ব ভূ-রাজনীতির কারণে আকাশপথের বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত খরচ সামাল দিতেই এই বড় পদক্ষেপ নিয়েছে টাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান এয়ার ইণ্ডিয়া। অভ্যন্তরীণ এক বার্তায় সংস্থার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই কড়াকড়ি জারি থাকবে।

Add Zee News as a Preferred Source

কেন এই সংকট?

এয়ার ইন্ডিয়ার এই সিদ্ধান্তের পেছনে বড় কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলো হল:

বিমানের জ্বালানির (ATF) লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক বাজারে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এর দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে তেলের বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে এভিয়েশন খাতে। সাধারণ সময়ে বিমানের পরিচালনা ব্যয়ের ৩০-৪০ শতাংশ জ্বালানি বাবদ খরচ হলেও, বর্তমানে তা বেড়ে ৫৫-৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

আকাশপথের বিধিনিষেধ ও দীর্ঘ রুট: পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আকাশপথ বর্তমানে বন্ধ বা ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে এয়ার ইন্ডিয়াকে ইউরোপ এবং আমেরিকার ফ্লাইটের জন্য দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে জ্বালানি খরচ এবং সময় দুই-ই বাড়ছে, যা অনেক রুটকে বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক করে তুলেছে।

মুদ্রার বিনিময় হার: ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির মান কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক কেনাকাটা এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আরও বেড়ে গিয়েছে।

এয়ার ইণ্ডিয়া কী বলছে?

এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন কর্মীদের পাঠানো একটি মেমোতে বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং’ বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এপ্রিল ও মে মাসে ইতোমধ্যেই কিছু ফ্লাইট কমানো হয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় জুন এবং জুলাই মাসেও ফ্লাইটের সংখ্যা আরও কমানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

উইলসন তার বার্তায় কর্মীদের প্রতি সংহতি প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন এবং এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য যাত্রীদের যে দুর্ভোগ হবে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দ্রুত স্থিতিশীল হবে এবং হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলো পুনরায় স্বাভাবিক যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

আর্থিক ক্ষতির খতিয়ান

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া অর্থ বছরে এয়ার ইন্ডিয়া গ্রুপ প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকারও বেশি লোকসান গুনেছে। এই বিশাল অংকের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং সংস্থাকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচাতে ফ্লাইট ট্রিম বা ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ক্যাম্পবেল উইলসন, যিনি চলতি বছরের শেষ দিকে পদত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছেন, জানিয়েছেন যে জ্বালানির দাম না কমা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা কঠিন হবে।

সামগ্রিক চিত্র 

সংকটটি কেবল এয়ার ইন্ডিয়ার একার নয়। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (FIA), এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়াও ইন্ডিগো এবং স্পাইসজেটের মতো বিমান সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত। 

সরকারের কাছে জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তারা। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, বিমান পরিষেবা বর্তমানে ‘চরম চাপের’ (Extreme Stress) মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যদিও দেশের বিমান পরিষেবায় সরকারি কিছু পদক্ষেপে ক্ষতির মাত্রা কিছুটা কম, কিন্তু আন্তর্জাতিক রুটে বিমান সংস্থাগুলো সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়ছে।

যাত্রীদের অনিশ্চয়তা

জুলাই পর্যন্ত ফ্লাইট কমানোর এই সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার যাত্রী ভোগান্তিতে পড়তে পারেন। বিশেষ করে যারা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ইউরোপ বা আমেরিকায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। 

তাদের টিকিট বাতিল হতে পারে অথবা বিকল্প পথে অনেক বেশি ভাড়ায় ভ্রমণ করতে হতে পারে। ফ্লাইটের সংখ্যা কমে যাওয়ায় টিকিটের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

বিশেষজ্ঞদের মতে, এয়ার ইন্ডিয়ার এই সিদ্ধান্ত একটি রক্ষণাত্মক কৌশল হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি বাজারের অংশীদারিত্ব (Market Share) কমানোর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটে এয়ার ইন্ডিয়া সবসময়ই ভারতীয়দের প্রথম পছন্দ ছিল, কিন্তু ফ্লাইটের অনিয়মিত সূচি যাত্রীদের অন্যান্য বিদেশি এয়ারলাইন্সের দিকে ধাবিত করতে পারে। 

তবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে লোকসানি রুট বন্ধ রাখা বর্তমান পরিস্থিতিতে সঠিক বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

এয়ার ইন্ডিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিরতারই প্রতিফলন। জ্বালানির উচ্চমূল্য এবং যুদ্ধের কারণে আকাশপথের পরিবর্তন এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিকে খাদের কিনারে নিয়ে গেছে। 

জুলাই মাস পর্যন্ত ফ্লাইট কমানোর এই সিদ্ধান্ত সাময়িক হলেও, যদি তেলের দাম এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা না কমে, তবে আগামীতে আরও বড় ধরনের সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, ভারত সরকার এই সংকট মোকাবিলায় কর ছাড় বা অন্য কোনো আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করে কিনা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Air IndiaInternational FlightsAviation NewsFuel Price SurgeAirspace RestrictionsFlight CutsAirline IndustryTravel UpdateGlobal Aviationindia news
পরবর্তী
খবর

Supreme Court on Bengal Election Counting: গণনায় কেন্দ্রীয় সুপারভাইজার নিয়োগ নিয়ম বিরুদ্ধ নয়- গণনার আগেই তৃণমূলের 'সুপ্রিম' ধাক্কা
.

পরবর্তী খবর

Orange Alert: দুর্যোগের রক্তচক্ষু: একাধিক জেলায় ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ তুমুল বৃষ্টি, জারি অরে...