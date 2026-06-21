/বিশ্বমঞ্চে যোগার ঝড়! সুস্থতার মন্ত্রে গোটা বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধছে ভারত, কী এই আয়ূশ মন্ত্রক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ২১ জুন, ১২তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। গোটা বিশ্ব আজ মেতে উঠেছে সুস্থ থাকার আনন্দে। আর এই বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রাচীন যোগা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে আয়ূশ মন্ত্রক (Ministry of Ayush)। ২০১৪ সালে তৈরি এই মন্ত্রকটি আজ কেবল দেশেই নয়, ভারতের 'সফট পাওয়ার' বা কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছে।
কী এই আয়ূশ মন্ত্রক?
আয়ূশ মন্ত্রক হল ভারত সরকারের একটি দফতর। যা আমাদের দেশের প্রাচীন ও প্রাকৃতিক চিকিৎসাগুলোকে দেখাশোনা করে। আয়ুর্বেদ, যোগা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ইউনানি, সিদ্ধা, সোয়া-রিগপা, হোমিওপ্যাথি-- এই ৬টি চিকিৎসাপদ্ধতি যাতে ঠিকমতো চলে। মানুষ যাতে ভালো পরিষেবা পায় এবং ওষুধগুলোর মান ভালো থাকে, তার সবটাই দেখাশোনা করে এই 'আয়ূশ মন্ত্রক'।
বিশ্বজুড়ে যোগার জয়জয়কার
রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণায় প্রতি বছর এই ২১ জুন দিনটিকে মহাসমারোহে পালন করা হয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাভ্যাসের আয়োজন করা হয়। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে আয়ূশ মন্ত্রকের কাজকর্ম বিশাল প্রসার রয়েছে। অন্য দেশগুলোতে এই মন্ত্রক যেভাবে কাজ করে--
১) আয়ূশ ইনফরমেশন সেল: বিশ্বের প্রায় ৩৫টিরও বেশি দেশে (যেমন—আমেরিকা, জাপান, মালয়েশিয়া, কিউবা, রাশিয়া ইত্যাদি) ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বিশেষ 'আয়ূশ ইনফরমেশন সেল' খোলা হয়েছে। এই সেলগুলোর কাজ হলো বিদেশের মাটিতে আয়ুর্বেদ ও যোগা নিয়ে সঠিক তথ্য ও পড়াশোনার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।
২) বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার ও চুক্তি: বহু বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ ও যোগা নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য ভারত সরকার চুক্তি করেছে। সেখানে আয়ূশ মন্ত্রকের সাহায্যে 'অ্যাকাডেমিক চেয়ার' বা বিশেষ বিভাগ তৈরি করা হয়েছে।
৩) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সঙ্গে গাঁটছড়া: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের গুজরাতের জামনগরে 'গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্রেডিশনাল মেডিসিন' তৈরি করা হয়েছে। যা সারা পৃথিবীর প্রাচীন চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে। এছাড়া কিউবার মতো কয়েকটি দেশে আয়ূশ মন্ত্রকের কারিগরি সাহায্যে বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্রও (যেমন পঞ্চকর্ম সেন্টার) তৈরি হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে চুক্তি করে বিভিন্ন ভারতীয় দূতাবাসে চালু করা হয়েছে 'আয়ূশ ইনফরমেশন সেল'।
মান ও সুরক্ষায় কড়াকড়ি
যোগা এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারের পাশাপাশি এর মান বজায় রাখাও জরুরি। ভুয়ো বা নিম্নমানের চর্চা রুখতে আয়ূশ মন্ত্রকের অধীনস্থ যোগা সার্টিফিকেশন বোর্ড (YCB) বিশ্বমানের স্বীকৃতি ও সার্টিফিকেট দিচ্ছে। পাশাপাশি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথির মতো ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণেও কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে, যাতে বিশ্ববাজারে ভারতীয় ওষুধের ওপর ভরসা বাড়ে।
স্বাস্থ্য পর্যটনে নতুন জোয়ার
আজ প্রাচীন চিকিৎসা ও সুস্থতার খোঁজে বহু বিদেশি পর্যটক ভারতে আসছেন। এই প্রবণতাকে মাথায় রেখে সরকার চালু করেছে বিশেষ 'আয়ূশ ভিসা'। 'হিল ইন ইন্ডিয়া' (Heal in India) অভিযানের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। যোগা দিবসকে কেন্দ্র করে আজ প্রমাণিত- প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের দেখানো সুস্থতার পথ ধরে আয়ূশ মন্ত্রক কীভাবে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি সারা পৃথিবীকে এক সুতোয় বাঁধছে।
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