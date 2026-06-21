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বিশ্বমঞ্চে যোগার ঝড়! সুস্থতার মন্ত্রে গোটা বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধছে ভারত, কী এই আয়ূশ মন্ত্রক?

International Yoga Day 2026: আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আয়ুর্বেদ, যোগা ও হোমিওপ্যাথির মতো চিকিৎসাগুলোর মান ঠিক রাখতে কাজ করছে আয়ূষ মন্ত্রক। বিদেশের বহু জায়গায় 'আয়ুষ ইনফরমেশন সেল' খুলে এগুলোর প্রচার করা হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 21, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:05 PM IST
বিশ্বমঞ্চে যোগার ঝড়! সুস্থতার মন্ত্রে গোটা বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধছে ভারত, কী এই আয়ূশ মন্ত্রক?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বিশ্বমঞ্চে যোগার ঝড়! সুস্থতার মন্ত্রে গোটা বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধছে ভারত
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