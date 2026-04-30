IPAC director bail: ভোট মিটতেই ছাড়া পেলেন আইপ্যাক কর্তা বিনেশ চান্ডেল: বিরোধিতা করল না ইডি
IPAC director bail: তখনও রাজ্যে ভোট শুরু হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের পর আই-প্যাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিরেক্টর বিনেশকে গ্রেফতার করে ইডি।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট মিটতেই বড় খবর। আর্থিক তছরুপে মামলায় জামিন পেয়ে গেলেন আইপ্যাক ডিরেক্টর বিনেশ চান্ডেল। শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। ইডি জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেনি বলে খবর।
শর্তসাপেক্ষে জামিন আইপ্যাক কর্তার
কোনও তথ্য়-প্রমাণ নষ্ট করতে পারবেন না।
সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না
তদন্তে সহযোগিতা, তথ্য প্রদান ও তদন্তকারীদের নাগালের মধ্যে থাকতে হবে।
তখনও রাজ্যে ভোট শুরু হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের পর আই-প্যাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিরেক্টর বিনেশকে গ্রেফতার করে ইডি। কবে? ১৩ এপ্রিল। গতকাল, বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট হয়েছে। ঘটনাচক্রে, পরেরদিনই জামিনও পেয়ে গেলেন তিনি।
গ্রেফতারির পর বিনেশকে ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লি আদালত। মেয়াদ শেষে, ২৩ এপ্রিল তাঁকে পাঠানো হয় জেল হেফাজতে। মাঝে অন্তর্বর্তী জামিনে আবেদন করেছিলেন আইপ্যাক কর্ত। সেই আবেদন অবশ্য় খারিজ হয়ে গিয়েছিল। দিল্লি পুলিসের আর্থিক তছরুপের অভিযোগে FIR করা হয়েছিল। পরে সেই মামলা তদন্তভার নেয় ইডি।
এর আগে, গত ৮ জানুয়ারি কলকাতায় আই-প্যাক অফিস ও সংস্থার আরেক প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। তখন প্রতীকে অফিস ও বাড়িতে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
