'সবুজ ফাইল' ও I-PAC মামলায় আরও বড় বিপদে মমতা: সুপ্রিম কোর্টে ধুন্ধুমার, মেনকা গুরুস্বামীকে তোপ, বিচারপতিরা বললেন বড় কথা

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: ক্ষমতায় থাকার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী পরামর্শদাতা সংস্থা ‘আই-প্যাক’ (I-PAC)-এর দফতরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তল্লাশি অভিযানে বাধা দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জোরদার বচসা-বিতর্ক। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের তৎকালীন একাধিক পুলিস আধিকারিকের বিরুদ্ধে ইডির দায়ের করা এই বিশেষ আবেদনের শুনানি চলে বিচারপতি পিকে মিশ্র ও বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে।
সরকার বদল ও তদন্তভার হস্তান্তর
শুনানিপর্বে প্রবীণ আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আদালতে জানান, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে এবং প্রায় চার মাস আগে সরকার বদল হয়েছে। ফলে তদন্ত সিবিআইয়ের (CBI) হাতে যাবে নাকি স্থানীয় পুলিশ করবে, তা বর্তমান রাজ্য সরকার নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। গুরুস্বামী সওয়াল করেন:
রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর ইডি চাইলেই রাজ্যকে সুপারিশ করতে পারে কিংবা রাজ্যের হাতে তদন্ত হস্তান্তরের একাধিক বিকল্প রয়েছে।
সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে কেন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ? আদালত যেন নিজে থেকে মামলা হস্তান্তরের নির্দেশ না দেয়।
এর জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা স্পষ্ট অবস্থান নিয়ে বলেন, 'আদালত যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নেব। ক্ষমতা বদলের পর নতুন সরকার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে-- ভবিষ্যতে এমন রাজনৈতিক দায় যেন কেউ চাপাতে না পারে। আদালত চাইলে মামলা খারিজও করতে পারে, কিন্তু আমরা কোনো আইনি ফাঁদে পা দেব না।'
আইনজীবীদের উত্তপ্ত বাদানুবাদ
শুনানির একপর্যায়ে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (ASG) এসভি রাজু অত্যন্ত বড় প্রশ্ন তুলে বলেন, পদে আসীন কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে বাধা দেন, তবে সেই অপরাধের তদন্ত কি স্থানীয় পুলিস দিয়ে করানো সম্ভব? সরকার বদল হলেও অপরাধের সময়কার পরিস্থিতিই বিচারের মূল মাপকাঠি হওয়া উচিত। এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন মেনকা গুরুস্বামী। এজলাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা স্বয়ং এসভি রাজুকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, একজন প্রবীণ আইন আধিকারিক হিসেবে আদালতের মর্যাদা বজায় রাখা উচিত।
এসভি রাজু আরও বলেন, সরকার বদল হয়েছে বলেই মূল অভিযোগের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায় না; অপরাধ সংঘটনের সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত শুনানি জারি রেখেছে শীর্ষ আদালত।
মামলার গুণাগুণ ও আদালতের কড়া অবস্থান
শুনানিতে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী জানান যে তাঁরা মামলার গুণাগুণের (Merits) ভিত্তিতে সওয়াল করতে চান। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি পিকে মিশ্র তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, 'আপনি সেটা করতেই পারেন, কিন্তু সেটা আপনার জন্য খুব একটা ভালো হবে না।'
একই সঙ্গে শুনানির পদ্ধতি নিয়ে কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে বিচারপতি পিকে মিশ্র বলেন:
আইনজীবীরা একবার মামলার গ্রহণযোগ্যতা (Maintainability) এবং পরে আবার গুণাগুণ নিয়ে আলাদাভাবে সওয়াল করবেন-- তা চলতে পারে না।
একটি বিষয়ের নিষ্পত্তির তিন মাস পর অন্য বিতর্ক তোলা যাবে না-- গ্রহণযোগ্যতা ও গুণাগুণ উভয় বিষয়ের শুনানি একসঙ্গেই হবে।
আদালতই নির্ধারণ করবে শুনানির গতিপ্রকৃতি কী ভাবে পরিচালিত হবে।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আবহে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিস প্রশাসনের ভূমিকা এবং তদন্তের নিরপেক্ষ রূপরেখা কী হবে-- তা নিয়ে শীর্ষ আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।
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