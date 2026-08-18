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'সবুজ ফাইল' ও I-PAC মামলায় আরও বড় বিপদে মমতা: সুপ্রিম কোর্টে ধুন্ধুমার, মেনকা গুরুস্বামীকে তোপ, বিচারপতিরা বললেন বড় কথা

I-PAC Case in Supreme Court: এসভি রাজু আরও বলেন, সরকার বদল হয়েছে বলেই মূল অভিযোগের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায় না; অপরাধ সংঘটনের সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত শুনানি জারি রেখেছে শীর্ষ আদালত।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:38 PM IST
'সবুজ ফাইল' ও I-PAC মামলায় আরও বড় বিপদে মমতা: সুপ্রিম কোর্টে ধুন্ধুমার, মেনকা গুরুস্বামীকে তোপ, বিচারপতিরা বললেন বড় কথা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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