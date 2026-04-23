IPAC vs ED Case update in Supreme Court: I-PAC মামলায় ব্যাকফুটে তৃণমূল: ‘বাংলায় ভেঙে পড়েছে আইনের শাসন’, তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধা নিয়ে বিস্ফোরক ED

IPAC vs ED Case update in Supreme Court: I-PAC মামলায় ব্যাকফুটে তৃণমূল: ‘বাংলায় ভেঙে পড়েছে আইনের শাসন’, তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধা নিয়ে বিস্ফোরক ED
রাজীব চক্রবর্তী: সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক (I-PAC) মামলার শুনানি। বৃহস্পতিবার নজিরবিহীন বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল কেন্দ্র ও রাজ্য। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক সওয়াল করেন। আর রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী পাল্টা তোপ দেগে অভিযোগ করলেন যে আদালতকে ‘রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চ’ হিসেবে ব্যবহার করছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের এজলাসে এই মামলার শুনানি ঘিরে আইনি ও রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছাল।
ইডি আধিকারিকদের আদৌ অধিকার আছে?
বৃহস্পতিবার শুনানির শুরুতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সওয়াল করেন। তিনি দাবি করেন, তদন্ত করতে গিয়ে ইডি আধিকারিকরা তাঁদের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা হারাচ্ছেন। মেহতা বলেন, 'মনে রাখতে হবে এই মামলার অন্যতম আবেদনকারী রবিন বনসল একজন ইডি আধিকারিক। তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক এবং সরকারি কর্মচারী। তাঁরও কিছু সাংবিধানিক অধিকার থাকা উচিত। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা হয়তো সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেডকরও কখনও কল্পনা করেননি।'
কয়লা দুর্নীতি ও গোয়া কানেকশন
তদন্তের নেপথ্যে গিয়ে তুষার মেহতা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন। তিনি আদালতকে জানান, কয়লা পাচার মামলার তদন্তে দেখা গিয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা আন্তঃরাজ্য হাওয়ালার মাধ্যমে গোয়ায় পাঠানো হয়েছিল। এই দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে গিয়েই ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর প্রশান্ত চান্ডালিয়া তদন্তকারী আধিকারিক রবিন বনসলকে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন।
তুষার মেহতার দাবি, সেই তল্লাশি চলাকালীন এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তিনি অভিযোগ করেন:
১. তল্লাশি চলাকালীন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছন এবং বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও জোর করে ভেতরে ঢোকেন।
২. তল্লাশি স্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিনিয়ে নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও করেন মেহতা।
৩. এরপরেও ইডি আধিকারিক প্রশান্ত চান্ডালিয়ার বিরুদ্ধে পালটা এফআইআর রুজু করা হয়।
আদালতের অপব্যবহারের অভিযোগ
তুষার মেহতা যখন এই তথ্যগুলো পেশ করছিলেন, তখন প্রবল প্রতিবাদ জানান রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। তিনি অভিযোগ করেন, মামলার মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে কেন্দ্রের তরফে এমন সব যুক্তি দেখানো হচ্ছে যা স্পষ্টত আদালতের অপব্যবহার। গুরুস্বামীর কথায়, 'আদালতকে রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্র করা হচ্ছে। কেন্দ্র নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে এই মামলার অভিমুখ ঘোরাতে চাইছে।'
পাল্টা জবাবে তুষার মেহতা কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারকের বক্তব্য পড়ে শোনান। তিনি উল্লেখ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকের চেম্বারে শাসকদলের আইনজীবীরা ইচ্ছাকৃতভাবে অচলাবস্থা তৈরি করেছিলেন এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দিয়েছিলেন। মেহতার সাফ দাবি, 'বাংলায় আইনের শাসন কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, এই ঘটনাগুলোই তার প্রমাণ।'
২৭০০ কোটির দুর্নীতি
কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা। এই বিশাল আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে অফিসাররা যখন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধেই পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন মেহতা।
অন্যদিকে, রাজ্য সরকার আইপ্যাক মামলার মাধ্যমে ইডির এক্তিয়ার এবং তদন্তের পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। মেনকা গুরুস্বামী স্পষ্ট করে দেন যে, ইডির কাজের ধরন অনেক ক্ষেত্রেই অসাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী।
বৃহস্পতিবার দীর্ঘ সময় ধরে দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব চললেও শুনানি শেষ হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট উভয় পক্ষের যুক্তি শুনে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মামলাটি স্থগিত রেখেছে। তবে ভোটের আবহে কয়লা পাচার, হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাঠানো এবং মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত তুষার মেহতার এই অভিযোগগুলো যে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য।
