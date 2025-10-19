Dowry Harrasment: 'এটুকুতে হবে না, আরও নিয়ে এসো...', পণের জন্য স্ত্রীর উপর নারকীয় অত্যাচার IPS অফিসারের...

Dowry Harrasment: 'এটুকুতে হবে না, আরও নিয়ে এসো...', পণের জন্য স্ত্রীর উপর নারকীয় অত্যাচার IPS অফিসারের...
Karnataka IPS Officer Dowry Harrasment: আইপিএস অফিসার স্বামীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ স্ত্রীর। পণ, গার্হস্থ্য হিংসা, একাধিক অভিযোগ তুলে পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। পুলিস জানিয়েছে, 'তদন্ত চলছে এবং অভিযোগকারী ও অভিযুক্তদের বয়ান শীঘ্রই নেওয়া হবে।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএস অফিসার স্বামীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ স্ত্রীর। পণের শিকার আইপিএস অফিসারের স্ত্রী। তাঁর করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার কণার্টকের একজন আইপিএস অফিসার। শুধু তাই নয়, গার্হস্থ্য হিংসা এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারিনী আইপিএস অফিসারের স্ত্রী নয়ডার একজন চিকিৎসক।
পুলিস জানিয়েছে, নির্যাতিতা স্ত্রী কৃতি সিং নয়ডার সেক্টর ১২৮ এলাকার বাসিন্দা। তিনি তাঁর স্বামী শিবাংশু রাজপুতের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। শিবাংশু ২০১৯ সালে আইপিএস অফিসার হিসেবে চাকরি পেয়েছেন এবং বেঙ্গালুরুতে কর্মরত আছেন। অভিযোগে তাঁর বাবা-মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং দুইজন বন্ধুও যুক্ত রয়েছেন।
ক্রিতি সিং বলেছেন, তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আগ্রার একটি ফাইভ স্টার হোটেলে। বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁকে অনেক যৌতুক দাবি করেছে। তাঁর পরিবার বিয়েতে ২ কোটি টাকা খরচ করেছে, যার মধ্যে ছিল গয়না এবং অন্যান্য খরচ। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি তাতে সন্তুষ্ট ছিল না, তারা আরও বেশি যৌতুক চাইছিল।
ক্রিতি আরও বলেছেন, তাঁর স্বামী একাধিক মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং যখন সে বিষয় নিয়ে কথা বলতে যেতেন, তখন তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিতেন। দম্পতির একটি দেড় বছরের ছেলে রয়েছে। সেক্টর থানার ইনচার্জ বলেন, 'তদন্ত চলছে এবং অভিযোগকারী ও অভিযুক্তদের বয়ান শীঘ্রই নেওয়া হবে।'
