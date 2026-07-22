/ও নিজেই ঘরে ঢুকে চুমু খায়! যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠতেই চরম পদক্ষেপ ট্রেইনি IPS-এর, শেষ চিঠিতে বিস্ফোরক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুলিস অ্যাকাডেমিতে আত্মহত্যার চেষ্টা ট্রেইনি আইপিএস অফিসারের। গত রবিবার সন্ধ্যেবেলা উদয় কৃষ্ণা রেড্ডি বিষ খেয়ে চরম পদক্ষেপ নেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিত্সাধীন। ঘটনাটি হায়দরাবাদের। কেন তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন? জানা গিয়েছে, উদয়ের বিরুদ্ধে এক সহকর্মী মহিলা আইপিএস অফিসার নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। তারপর তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন।
ঘটনাটি ঠিক কী?
কয়েক দিন আগে ৩০ বছর বয়সী ওই মহিলা অফিসার উদয়ের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, গত জুন মাসে উদয় তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন। তিনি উদয়ের বিরুদ্ধে পিছু ধাওয়া করা, মারধর করা এবং গালিগালাজ করার গুরুতর অভিযোগ তোলেন। মহিলা অফিসার আরও জানান, উদয় তাঁকে জোর করে ঘরে আটকে রেখেছিলেন।
সেখানে তাঁর চুল ধরে টানা হয়, গলা টিপে ধরার চেষ্টা করা হয় এবং এমনকী গলায় ছুরি ধরে খুনের চেষ্টা করা হয়। এমনকী উদয় নাকি লুকিয়ে তাঁর একটি আপত্তিকর ভিডিয়ো রেকর্ড করেন। পরে সেই ভিডিয়োটি তাঁর স্বামীকে পাঠিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদ পুলিস মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে।
উদয়ের পালটা বিস্ফোরক অভিযোগ
অন্যদিকে, আত্মহত্যার চেষ্টার আগে উদয় দুই পাতার একটি চিঠি লিখে যান। সেখানে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, ২০২৫ সালের জুন মাস থেকে ওই মহিলা অফিসারের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মহিলার বিয়ের পরেও তাঁদের সেই শারীরিক ও মানসিক সম্পর্ক বজায় ছিল। উদয়ের দাবি, মহিলা নিজেই বারংবার তাঁর ঘরে আসতেন এবং ঘটনার দিনও তিনি নিজে এসে ঝগড়া শুরু করেন। আত্মরক্ষার স্বার্থেই তিনি সেই পুরো ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করে রেখেছিলেন।
সুইসাইড নোটে উদয় আরও অভিযোগ করেন, মহিলা নিজের তীব্র শারীরিক চাহিদার কথা বলে তাঁর অমতেই ঘরে ঢুকে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন ও চুম্বন করেন। সেই কারণেই তিনি প্রমাণ হিসেবে ভিডিয়োটি তুলে মহিলার স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন। উদয়ের দাবি, সহকর্মীদের প্ররোচনায় পড়ে ওই মহিলা এখন সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে বিকৃত করে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন। তিনি ওই মহিলা, তাঁর স্বামী এবং অন্য দুই প্ররোচনাকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।
বর্তমানে উদয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিস অ্যাকাডেমির কর্মকর্তারা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। পুলিস জানিয়েছে, সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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