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ও নিজেই ঘরে ঢুকে চুমু খায়! যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠতেই চরম পদক্ষেপ ট্রেইনি IPS-এর, শেষ চিঠিতে বিস্ফোরক

চিঠিতে উদয় লেখেন, ওই মহিলা নিজেই তাঁর ঘরে আসতেন। ঘটনার দিন মহিলা জোর করে ঘরে ঢুকে ঝামেলা শুরু করেন। উদয় নিজের আত্মরক্ষার জন্য সেই ঘটনার ভিডিয়ো তুলে রাখেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:04 AM IST
ও নিজেই ঘরে ঢুকে চুমু খায়! যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠতেই চরম পদক্ষেপ ট্রেইনি IPS-এর, শেষ চিঠিতে বিস্ফোরক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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