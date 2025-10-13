Lalu Prasad Yadav in IRCTC Hotel Scam before Bihar Election 2025: ভোটের আগেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! IRCTC দুর্নীতির CBI মামলায় লালু-রাবড়ি-তেজস্বীর বিরুদ্ধে কোর্টের বড় পদক্ষেপ...

Lalu Prasad Yadav in IRCTC Hotel Scam before Bihar Election 2025: ভোটের আগেই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! IRCTC দুর্নীতির CBI মামলায় লালু-রাবড়ি-তেজস্বীর বিরুদ্ধে কোর্টের বড় পদক্ষেপ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের (Bihar Assembly Election) দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনের আগেই বড় ধাক্কা আরজেডি (RJD)-তে। হাই ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতি মামলায় (Corruption cases) দলের প্রতিষ্ঠাতা লালু প্রসাদ যাদব (Lalu Prasad Yadav), তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী (Rabri Devi) ও তাঁর ছেলে তেজস্বী যাদব (Tejashwi Yadav)-র বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হল। এ দিন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে (Rouse Avenue District Court Complex) আইআরসিটিসি (IRCTC corruption case) দুর্নীতি মামলায় শুনানিতে বলা হয় যে লালু যাদব টেন্ডার দুর্নীতিতে (Tender Corruption) জড়িত ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যদিও লালু ও তাঁর পরিবার নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।
এদিন সিবিআই চার্জশিট মেনে রেলের এই মামলায় চার্জ গঠনের নির্দেশ দিল দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ আদালত ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 420 (প্রতারণা) এবং 120বি (প্রতারণা) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা যাবে বলে নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ সিবিআই বিচারক বিশাল গোগানের আদালত ৷
দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। যদিও তারা সকলেই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। রাবড়ি দেবী গোটা মামলাকেই ভুল বলে দাবি করেছেন।
২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ সালে দেশের রেলমন্ত্রী ছিলেন লালু প্রসাদ যাদব ৷ তাঁর তত্ত্বাবধানে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (IRCTC) রাঁচি ও পুরীতে রেলের দু'টি বিএনআর হোটেল পরিচালনার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ সিবিআই-এর দাবি, এই চুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে ৷ অভিযোগ, অনিয়মের ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হয় সুজাতা হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা৷ সিবিআই-র অভিযোগ, এই চুক্তির বদলে লালু প্রসাদ যাদব একটি বেনামী কোম্পানির মাধ্যমে তিন একর জমি নিয়েছিলেন।
তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, হোটেলের এই চুক্তির বিনিময়ে পটনার একটি জমি লালুর পরিবার ঘনিষ্ঠ ডেলিগেট মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয় ৷ তৎকালীন বাজার মূল্যের থেকে অনেক কম টাকায় এই হস্তান্তরের পুরো বিষয়টি সম্পন্ন হয় ৷ এই মামলায় চার্জশিট জমা করে সিবিআই ৷ চার্জশিটে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০বি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং জালিয়াতির অভিযোগ তোলা হয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে ৷ সেই সঙ্গে, চুক্তিটি সহজতর করার জন্য সরকারি পদের অপব্যবহার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করে সিবিআই ।
তবে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে আরজেডি সুপ্রিমোর পরিবার ৷ মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি তাঁদের। লালুর পরিবারের অভিযোগ, 'বিষয়টি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু নয় ৷ মহাজোটকে দুর্বল করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছে ৷' এই মামলা প্রসঙ্গে লালু প্রসাদ আগেই জানান, তাঁর তরফে কোনও অনিয়ম হয়নি ৷ সমস্ত নিয়ম মেনেই বেসরকারি সংস্থাকে টেন্ডার তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
আদালত উল্লেখ করেছে যে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে লালু দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন এবং নিজের পদের প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে টেন্ডার দিয়েছিলেন, যার বিনিময়ে কম দামে দামি জমি পেয়েছিলেন। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন লালু বিহারের বাসিন্দাদের মুম্বই, জব্বলপুর, কলকাতা, জয়পুরে গ্রুপ ডি পদে চাকরি দিয়েছিলেন, এর বিনিময়ে তাদের জমি লালু প্রসাদের পরিবারের সদস্যদের নামে বা তার মালিকানাধীন কোম্পানির নামে লিখে দিয়েছিল।
আদালতে লালু প্রসাদ যাদবকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি কি অপরাধ স্বীকার করবেন নাকি বিচারের মুখোমুখি হবেন। লালু যাদব আদালতে তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
দুই পক্ষের যুক্তি শোনার পর চলতি বছরের ২৯ মে শুনানি চলাকালীন মামলার রায় সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ তবে, প্রযুক্তিগত কারণে সেই আদেশ স্থগিত হয়ে যায় ৷ এরপর ১৩ অক্টোবর রায় ঘোষণার জন্য নতুন দিন নির্ধারণ করে আদালত ৷ রায় ঘোষণার সময় অভিযুক্তদের আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকারও নির্দেশ দেয় আদালত ৷ আদালতের নির্দেশ মেনে দিল্লি পৌঁছন লালু প্রসাদ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী ৷
