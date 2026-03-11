English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • IRCTC suspend train meal: বিগ ব্রেকিং: ট্রেনে বন্ধ হচ্ছে রান্না করা খাবার? LPG সংকটে বড় ঘোষণা IRCTC-র

IRCTC suspend train meal: বিগ ব্রেকিং: ট্রেনে বন্ধ হচ্ছে রান্না করা খাবার? LPG সংকটে বড় ঘোষণা IRCTC-র

IRCTC Catering service may halt for LPG shortage:  IRCTC বিভিন্ন ট্রেনে প্যান্ট্রিকার সার্ভিস ও রান্না করা খাবারের ক্যাটারিং পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার কথা ভাবছে। কারণ এলপিডি সংকটে বেস কিচেনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 11, 2026, 02:12 PM IST
IRCTC suspend train meal: বিগ ব্রেকিং: ট্রেনে বন্ধ হচ্ছে রান্না করা খাবার? LPG সংকটে বড় ঘোষণা IRCTC-র
দূরপাল্লার ট্রেনে IRCTC-র ক্যাটারিং সার্ভিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রেনে বন্ধ হচ্ছে রান্না করা খাবার? মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে দেশে LPG, LNG,  CNG ইত্যাদি সংকটের মধ্যেই বড় খবর। গ্যাস সংকটের জেরে ট্রেনের যাত্রীদের রান্না করা খাবার দেওয়া আপাতত বন্ধের পথে আইআরসিটিসি (IRCTC)।  

LPG সংকট

দেশব্যাপী এলপিজি সিলিন্ডারের ঘাটতির ফলে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশনের ক্যাটারিংয়েও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। যার জেরে IRCTC বিভিন্ন ট্রেনে প্যান্ট্রিকার সার্ভিস ও রান্না করা খাবারের ক্যাটারিং পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার কথা ভাবছে। সেইসঙ্গে আগে থেকে টিকিটের সঙ্গে খাবার বুক করা যাত্রীদের, ফুড বাবদ টাকা ফেরত দেওয়ার কথাও বিবেচনা করছে।

বেস কিচেন, প্যান্ট্রিকার সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস ব্যাহত

রেল সূত্রে খবর, LPG সিলিন্ডারের ঘাটতির ফলে আইআরসিটিসি-র বেস রান্নাঘরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই বেস রান্নাঘরেই ট্রেনের খাবার প্যান্ট্রিকারে লোড করার আগে তৈরি করা হয়। ট্রেনের প্যান্ট্রিকার মূলত বিতরণ এবং পুনরায় গরম করার ইউনিট হিসেবে কাজ করে। কারণ ট্রেনে এলপিজি সিলিন্ডার বহন করা হয় না। এখন বেস রান্নাঘরগুলিতে এলপিজি সিলিন্ডার সাপ্লাই ব্যাহত হয়েছে। যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দূরপাল্লার ট্রেন যাত্রীদের খাবার তৈরিতে।

বিকল্প কুকিং মোড

রেল কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, আইআরসিটিসি তাদের বেস কিচেন এবং অনবোর্ড ক্যাটারিং সিস্টেমের মাধ্যমে সারা দেশে বিভিন্ন ট্রেনে প্রতিদিন প্রায় ১৭ লাখ খাবার পরিবেশন করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২০% খাবার পশ্চিমাঞ্চলে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। ফলে ট্রেনে রান্না করা খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে, তা নিঃসন্দেহে যাত্রীদের অসুবিধায় ফেলবে। এই পরিস্থিতিতে IRCTC রেলস্টেশনের ফুড প্লাজা, রিফ্রেশমেন্ট রুম ও জন আহার আউটলেটগুলিকে রান্নার বিকল্প উপায় ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে।

রেলের ঊর্ধ্বতন অফিসারের বক্তব্য

রেলের এক ঊর্ধ্বতন অফিসারের কথায়, "পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে। আগামী দিনে আরও খারাপ হতে পারে। এলপিজি সরবরাহ যদি ক্রমাগত কম হতে থাকে, তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এলপিজি সংকটে আইআরসিটিসি-র বেস রান্নাঘর বন্ধ হয়ে গেলে ট্রেনগুলিতে আর ক্যাটারিং সার্ভিস মিলবে না।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

