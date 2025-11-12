English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
IRCTC New Rules For Kids Below 5 Years: বাচ্চাদের ট্রেনে কোনও টিকিটই লাগবে না, রেলের নতুন নিয়মে বিরাট ছাড়! তবে...

IRCTC New Rules For Kids Below 5 Years: এবার বাচ্চাদের ট্রেনে কোনও টিকিটই লাগবে না, রেলের নতুন নিয়মে বিরাট ছাড়! তবে... বাকিটা জানতে পড়তেই হবে প্রতিবেদন...

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 12, 2025, 09:16 PM IST
IRCTC New Rules For Kids Below 5 Years: বাচ্চাদের ট্রেনে কোনও টিকিটই লাগবে না, রেলের নতুন নিয়মে বিরাট ছাড়! তবে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাঁরা ট্রেনে বাচ্চাদের নিয়ে ভ্রমণ করেন, এবার তাঁদের জন্য চলে এল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। ভারতীয় রেল, যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই শিশুদের টিকিট বুকিং সম্পর্কিত নিয়মে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। 

এখন ৫ বছরের কম বয়সীরা টিকিট ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারবে! তবে এক্ষেত্রে একটি যদিও বাধা আছে। আপনি যদি আপনার সন্তানের জন্য আলাদা সিট বা বার্থ চান, তাহলে আপনাকে পুরো ভাড়া দিতে হবে।

আরও পড়ুন: ৭০ একর ক্যাম্পাস, ৭৪ লক্ষ MBBS ফি! দিল্লি বিস্ফোরণের পর চর্চায় আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়...

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আগে অনেকেই শিশুদের জন্য টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত ছিলেন। কখন অর্ধেক ভাড়া প্রযোজ্য হবে বা 'নো সিট/নো বার্থ (NOSB)' বিকল্পের মানে কী, তা স্পষ্টই ছিল না। টিকিট বুকিংয়ের সময় যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আইআরসিটিসি (IRCTC) এখন এই সমস্ত নিয়ম স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ভালো করে বুঝে নিন নতুন নিয়মগুলি:

আপনার শিশুর বয়স, আসনের বিকল্প এবং ভাড়ার ক্যাটেগরির দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে - অন্যথায়, টিকিট বাতিল হতে পারে বা জরিমানা হতে পারে।

যাত্রীদের বুকিং প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য ভারতীয় রেল শিশুদের টিকিটের জন্য নির্দিষ্ট বয়স-ভিত্তিক নিয়ম নির্ধারণ করেছে।

আপনার সন্তানের বয়স যদি ৫ বছরের কম হয়, তাহলে তাদের টিকিট ছাড়াই ভ্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে আপনি তার জন্য আলাদা আসন বা বার্থের অনুরোধ কিন্তু করতে পারবেন না।

যদি আপনার শিশু আপনার কোলেই ভ্রমণ করে, তাহলে কোনও টিকিটের প্রয়োজন নেই। তবে যদি আপনি শিশুর জন্য আলাদা আসন বা বার্থ চান, তখন কিন্তু আপনাকে পুরো ভাড়াই দিতে হবে ।

৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য, নিয়ম কিছুটা আলাদা। যদি এই বয়সের কোনও শিশুর আলাদা বার্থ বা সিটের প্রয়োজন না হয় (অর্থাৎ আপনি 'নো সিট/নো বার্থ - NOSB' বিকল্পটি নির্বাচন করেন) তাহলে তাদের অর্ধেক টিকিটে ভ্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

যদি আপনি একই শিশুর জন্য আলাদা বার্থ চান, তাহলে আপনাকে সেই পুরো ভাড়াই দিতে হবে।

ভারতীয় রেলওয়ে ১২ বছরের বেশি বয়সীদের পূর্ণবয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের টিকিটের ভাড়ায় কোনও ছাড় নেই। 
 

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যে যারা বাচ্চাদের নিয়ে ট্রেনে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের টিকিট বুক করার সময় অবশ্যই সন্তানের সঠিক বয়স লিখতে হবে। যদি তারা ভুলবশত IRCTC ওয়েবসাইট বা অ্যাপে ভুল বয়স লিখে ফেলেন, তাহলে টিকিটটি পরে অবৈধ বলেও বিবেচিত হতে পারে।

আরও পড়ুন:  রেলের টিকিট বুকিঙে বড় পরিবর্তন! এবার দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কত আগে কাটতে হবে? কারা পাবে লোয়ার বার্থ? জেনে নিন

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

