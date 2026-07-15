/আজ থেকেই টিকিট বুকিং নিয়মে বড় বদল: বদলাচ্ছে IRCTC ওয়েবসাইট ও RailOne অ্যাপ, কী কী নতুন ফিচার্স?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোটি কোটি রেলযাত্রীদের জন্য বড় সুখবর। আইআরসিটিসি তাদের ট্রেন টিকিট বুকিং ওয়েবসাইট ও প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেমকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিতে চলেছে। পুরনো ওয়েবসাইটের প্রধান সমস্যা ছিল এর ধীর গতি এবং অতিরিক্ত ট্রাফিকের চাপ সামলাতে না পারা। বিশেষ করে ‘তৎকাল’ টিকিট বুকিংয়ের সময় একসাথে লাখ লাখ মানুষ লগ-ইন করার ফলে সার্ভার ডাউন হয়ে যেত বা পেমেন্ট আটকে যাওয়ার মতো ঘটনা নিত্যদিনের ছিল। এই সমস্যা দূর করতেই আইআরসিটিসি-র নতুন উদ্যোগ। সাধারণ এবং সংরক্ষিত উভয় টিকিট বুকিং প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ১৫ জুলাই থেকেই তা দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে।
IRCTC ওয়েবসাইট ও অ্যাপের আধুনিকীকরণ
টিকিট বুকিংয়ের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে আইআরসিটিসি নতুন ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে এসেছে। এখন থেকে যাত্রীদের স্লিপার, এসি ৩ টিয়ার বা এসি ২ টিয়ারের সিট দেখার জন্য বার বার আলাদা করে ক্লিক করতে হবে না। সমস্ত ক্লাসের ফাঁকা আসন এখন একটি সিঙ্গেল স্ক্রিনেই দেখা যাবে।
নতুন সিস্টেমে যাত্রীরা বুকিং করার আগেই বিভিন্ন তারিখের ভাড়ার তুলনা করার জন্য 'ফেয়ার ক্যালেন্ডার' দেখতে পাবেন। পাশাপাশি লটারি সিস্টেমের বদলে নিজেদের পছন্দমতো সিট বেছে নেওয়ার সুযোগও বাড়ানো হয়েছে। বুকিংয়ের সময় ক্যাপচা যাচাইকরণের ধাপও অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। যার ফলে তৎকাল টিকিট বুকিং আগের চেয়ে অনেক দ্রুত হবে।
নতুন ওয়েবসাইটের থাকছে পাঁচ গুণ বেশি টিকিট কাটার ক্ষমতা। পুরনো ব্যবস্থায় প্রতি মিনিটে যেখানে ৩২,০০০ টিকিট বুক করা যেত, নতুন উন্নত সিস্টেমে তা বেড়ে দাঁড়াবে প্রতি মিনিটে ১.৫ লাখেরও বেশি। অর্থাৎ সার্ভার জ্যাম হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে। ট্রেনের PNR অনুসন্ধান ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ৪ লাখ থেকে বাড়িয়ে একলাফে ৪০ লাখ করা হয়েছে। ফলে নিমেষের মধ্যে ট্রেনের সব তথ্য স্ক্রিনে চলে আসবে।
এর পাশাপাশি নতুন এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। দিব্যাঙ্গজন, শিক্ষার্থী ও রোগীদের কনসেশন বুকিং প্রক্রিয়াকেও একটিমাত্র সমন্বিত প্ল্যাটফর্র আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
জেনারেল টিকিট বুকিংয়েও কড়া নিয়ম
সাধারণ বা জেনারেল টিকিটের কালোবাজারি রুখতে জেনারেল টিকিট বুকিংয়েও এবার কড়া নিয়ম চালু করেছে ভারতীয় রেল। 'রেলওয়ান' অ্যাপের মাধ্যমে জেনারেল টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এখন থেকে যাত্রীদের ছবি-সহ বৈধ পরিচয়পত্র আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্টকে উৎসাহিত করতে জেনারেল টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে 'আর-ওয়ালেট' রিচার্জ করলে যে ৩% বোনাস পাওয়া যেত, সেই স্কিমের মেয়াদ ২০২৮ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
রেল মন্ত্রকের আশা, ওয়েবসাইট ও অ্যাপের আপগ্রেডেশনের ফলে টিকিট দালালদের দৌরাত্ম্য কমবে। নিত্যযাত্রী থেকে দূরপাল্লার যাত্রীরা কোনও ঝামেলা ছাড়াই সহজে ও দ্রুত ট্রেন টিকিট বুকিং করতে পারবেন।
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