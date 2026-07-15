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আজ থেকেই টিকিট বুকিং নিয়মে বড় বদল: বদলাচ্ছে IRCTC ওয়েবসাইট ও RailOne অ্যাপ, কী কী নতুন ফিচার্স?

IRCTC new website: সাধারণ এবং সংরক্ষিত উভয় টিকিট বুকিং প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ১৫ জুলাই থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে এই বদল। টিকিট বুকিংয়ের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে আইআরসিটিসি নতুন ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে এসেছে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:11 PM IST
আজ থেকেই টিকিট বুকিং নিয়মে বড় বদল: বদলাচ্ছে IRCTC ওয়েবসাইট ও RailOne অ্যাপ, কী কী নতুন ফিচার্স?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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টিকিট বুকিং নিয়মে বড় বদল: বদলাচ্ছে IRCTC ওয়েবসাইট-RailOne অ্যাপ,কী কী নতুন ফিচার্স
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